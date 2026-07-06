Fragile Beauty: Η ομορφιά, όταν αρχίζει να πονάει

Η φωτογραφία ξέρει να κολακεύει. Ξέρει να κάνει ένα πρόσωπο αθάνατο, ένα σώμα επιθυμητό, μια στιγμή μεγαλύτερη από τη ζωή που την παρήγαγε. Ξέρει να μετατρέπει τη φήμη σε εικόνα, την ομορφιά σε μύθο, το βλέμμα σε ιδιοκτησία.

Αλλά η φωτογραφία ξέρει και κάτι πιο σκληρό: ότι κάθε εικόνα που υπόσχεται διάρκεια κουβαλάει ήδη μέσα της την απώλεια.

Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στην έκθεση Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection, που παρουσιάζεται στο Jeu de Paume, στο Παρίσι. Δεν είναι απλώς ότι ο Elton John και ο David Furnish διαθέτουν μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές φωτογραφίας στον κόσμο, με περισσότερες από 7.000 εικόνες. Ούτε ότι η έκθεση παρουσιάζει πάνω από 300 έργα, περισσότερους από 90 φωτογράφους και ένα σχεδόν εκτυφλωτικό πέρασμα από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα.

Το ουσιαστικό είναι αλλού: στο πώς μια ιδιωτική συλλογή γίνεται δημόσιο νευρικό σύστημα. Ένας κόσμος από πρόσωπα, σώματα, σκηνές, celebrity πορτρέτα, queer επιθυμίες, πολιτική βία, μόδα, θάνατο, AIDS μνήμη, ρεπορτάζ και σωματική ευαλωτότητα. Μια έκθεση όπου η ομορφιά δεν εμφανίζεται ποτέ αθώα. Είναι πάντα λίγο τραυματισμένη, λίγο εκτεθειμένη, λίγο επικίνδυνη.

David LaChapelle, Elton John: Egg On His Face, New York, 1999

Το όνομα του Elton John ανοίγει φυσικά την πόρτα. Είναι σχεδόν αδύνατο να μη δεις την έκθεση αρχικά μέσα από αυτόν: τον σταρ, τον performer, τον άνθρωπο που έζησε όσο λίγοι μέσα στην υπερβολή της εικόνας. Όμως το καλύτερο που μπορείς να κάνεις μπροστά στη Fragile Beauty είναι να ξεχάσεις για λίγο τον διάσημο συλλέκτη και να κοιτάξεις τι είδους εικόνες διάλεξε να συγκεντρώσει.

Γιατί τότε η συλλογή αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με επίδειξη γούστου και περισσότερο με αυτοβιογραφία μέσω ξένων σωμάτων.

Ο Elton John άρχισε να συλλέγει φωτογραφία στις αρχές της δεκαετίας του ’90, μετά την απεξάρτησή του. Αυτό έχει σημασία. Δεν πρόκειται απλώς για μια συσσώρευση αριστουργημάτων από κάποιον που είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει. Η φωτογραφία μπαίνει στη ζωή του ως νέα μορφή καθαρότητας, αλλά όχι ως αθωότητα. Ως τρόπος να ξανακοιτάξει τον κόσμο. Να οργανώσει εικόνες άλλων ανθρώπων γύρω από θέματα που τον αφορούσαν υπόγεια: φήμη, μεταμόρφωση, επιθυμία, απώλεια, θάνατος, επιβίωση, queer βλέμμα, η ανάγκη να φτιάξεις ένα αρχείο απέναντι σε όσα χάνονται.

Η έκθεση οργανώνεται σε θεματικές όπως η επιθυμία, η διασημότητα, η μόδα, το ρεπορτάζ και η ταυτότητα. Αλλά αυτά τα κεφάλαια λειτουργούν καλύτερα όταν τα διαβάσεις όχι σαν κατηγορίες, αλλά σαν τρόπους με τους οποίους η εικόνα αγγίζει το ανθρώπινο σώμα.

Στη διασημότητα, το πρόσωπο γίνεται σύμβολο και φυλακή. Στη μόδα, το σώμα γίνεται επιφάνεια πάνω στην οποία γράφεται μια εποχή. Στην επιθυμία, η φωτογραφία γίνεται αφή, απόσταση, φετίχ, κίνδυνος. Στο ρεπορτάζ, η ομορφιά της σύνθεσης συγκρούεται με τη βία του γεγονότος. Στην queer εικόνα, το σώμα δεν είναι απλώς θέμα· είναι μνήμη, απόδειξη, απώλεια, επιβίωση.

Αυτός είναι και ο λόγος που η έκθεση δεν μπορεί να μείνει στο επίπεδο του prestige. Ναι, εδώ υπάρχουν μεγάλα ονόματα: Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Nan Goldin, William Klein, Irving Penn, Richard Avedon, Herb Ritts, Ryan McGinley, Cindy Sherman, Sally Mann, Zanele Muholi, Carrie Mae Weems και πολλοί άλλοι. Αλλά μια έκθεση τέτοιου τύπου κινδυνεύει πάντα να γίνει hall of fame, μια ακολουθία από αναγνωρίσιμες εικόνες που ζητούν απλώς επιβεβαίωση.

Η Fragile Beauty αποκτά πραγματική ένταση όταν οι εικόνες σταματούν να λειτουργούν ως τρόπαια και αρχίζουν να λειτουργούν ως πληγές.

Στον Mapplethorpe, η ομορφιά είναι πειθαρχημένη, ερωτική, σχεδόν κλασική, αλλά ποτέ αθώα. Το σώμα γίνεται άγαλμα και πεδίο μάχης μαζί. Στην Arbus, η ανθρώπινη παρουσία δεν γίνεται περίεργη επειδή αποκλίνει από τον κανόνα· γίνεται αληθινή επειδή ο κανόνας καταρρέει μπροστά της. Στη Nan Goldin, η φωτογραφία δεν κοιτάζει την κοινότητα απ’ έξω. Ζει μέσα της. Καίγεται μαζί της.

Η μνημειακή εγκατάσταση Thanksgiving της Nan Goldin είναι ίσως ο κρυφός πυρήνας της έκθεσης. Όχι επειδή είναι απλώς μεγάλο έργο, αλλά επειδή συμπυκνώνει το ερώτημα που διαπερνά όλη τη Fragile Beauty: τι σημαίνει να κρατάς εικόνες ανθρώπων που αγαπήθηκαν, πόνεσαν, αρρώστησαν, χάθηκαν, επέζησαν για λίγο μέσα στο φως μιας φωτογραφίας;

Εκεί η φωτογραφία δεν είναι αισθητικό αντικείμενο. Είναι μνήμη που αρνείται να ησυχάσει.

Το ίδιο ισχύει και για το queer υπόστρωμα της έκθεσης. Δεν χρειάζεται να φωνάζει παντού για να είναι παρόν. Βρίσκεται στον τρόπο που η επιθυμία εμφανίζεται ως κάτι που πρέπει να κρυφτεί και ταυτόχρονα να σωθεί. Στα σώματα που φωτογραφίζονται πριν τα διαλύσει η αρρώστια ή η ιστορία. Στις παρέες που γίνονται οικογένεια επειδή η κανονική οικογένεια συχνά δεν αρκούσε. Στην ομορφιά που δεν είναι διακοσμητική αλλά σχεδόν πένθιμη, επειδή ξέρει πόσο εύκολα μπορεί να εξαφανιστεί.

Γι’ αυτό και η προειδοποίηση ευαισθησίας στην είσοδο δεν είναι τυπική. Η έκθεση περιλαμβάνει εικόνες που μπορεί να ενοχλήσουν: γυμνό, βία, πολιτικό τραύμα, θάνατο, σώματα σε κατάσταση ευαλωτότητας. Αλλά δεν πρόκειται για εύκολο σοκ. Η ενόχληση εδώ είναι μέρος της ειλικρίνειας. Η φωτογραφία, όταν δεν κολακεύει, θυμίζει ότι το να κοιτάς είναι πάντα ηθική πράξη.

Αυτό κάνει τη συλλογή του Elton John και του David Furnish πιο ενδιαφέρουσα από μια απλή celebrity συλλογή. Δεν μοιάζει να οργανώνεται γύρω από την ιδέα της ομορφιάς ως τελειότητας. Μοιάζει να οργανώνεται γύρω από την ομορφιά ως ρήγμα. Το όμορφο πρόσωπο λίγο πριν γίνει μάσκα. Το σώμα λίγο πριν γίνει ιστορία. Η στιγμή λίγο πριν γίνει απώλεια. Η φήμη λίγο πριν αποκαλύψει τη μοναξιά της. Η επιθυμία λίγο πριν γίνει τραύμα ή σωτηρία.

Η λέξη «fragile» στον τίτλο δεν είναι αισθητική ευγένεια. Είναι προειδοποίηση.

Γιατί η ομορφιά στην έκθεση δεν είναι το αντίθετο της φθοράς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η φθορά γίνεται ορατή χωρίς να χάνει τη δύναμή της. Ένα πρόσωπο μπορεί να είναι λαμπερό και ήδη στοιχειωμένο. Ένα σώμα μπορεί να είναι ποθητό και ήδη ευάλωτο. Μια φωτογραφία μπορεί να είναι άψογη και ταυτόχρονα να κουβαλάει κάτι ανεπανόρθωτο.

Ίσως αυτό να εξηγεί και γιατί η συλλογή έχει τόσο μεγάλο συναισθηματικό βάρος. Ο Elton John δεν είναι ένας εξωτερικός συλλέκτης αυτών των θεμάτων. Η δική του ζωή πέρασε μέσα από τη φήμη, την υπερβολή, την queer ορατότητα, την εξάρτηση, την απώλεια φίλων, τη δημόσια επιβίωση, την ανάγκη να ξαναφτιάξεις τον εαυτό σου κάτω από το φως που κάποτε σε έκαιγε. Η συλλογή, χωρίς να γίνεται ποτέ ευθύ πορτρέτο του, μοιάζει με έναν τρόπο να κοιτάζει όσα τον έφτιαξαν.

Όχι μέσα από δικές του εικόνες. Μέσα από εικόνες άλλων.

Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο και πιο μελαγχολικό στοιχείο της Fragile Beauty: ότι μας θυμίζει πως καμία συλλογή δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Συλλέγεις αυτό που επιθυμείς, αυτό που φοβάσαι, αυτό που έχασες, αυτό που δεν μπορείς να πεις ευθέως. Συλλέγεις εικόνες επειδή κάτι μέσα σου χρειάζεται να ξαναδεί τον κόσμο με σειρά, ακόμα κι αν ο κόσμος δεν έχει καμία σειρά.

Στο Jeu de Paume, αυτή η σειρά δεν είναι ήρεμη. Περνά από το glamour στο πένθος, από τη μόδα στο αίμα, από τη διασημότητα στην ανωνυμία, από το γυμνό στο ντοκουμέντο, από την επιφάνεια στην πληγή. Και όσο προχωράς, η έκθεση μοιάζει να σου αφαιρεί σιγά σιγά την άνετη θέση του θεατή.Δεν βλέπεις απλώς φωτογραφίες. Βλέπεις το βλέμμα σου να δοκιμάζεται.

Τι κοιτάς όταν κοιτάς την ομορφιά; Τη μορφή; Την επιθυμία; Την εξουσία; Τη φθορά; Το σώμα που θα χαθεί; Την εικόνα που θα μείνει όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν φύγει;

Η Fragile Beauty δεν απαντά καθαρά. Και καλά κάνει. Η δύναμή της βρίσκεται ακριβώς στο ότι δεν προσπαθεί να σώσει την ομορφιά από την ευαλωτότητα. Τις αφήνει μαζί. Εκεί όπου ανήκουν. Γιατί η ομορφιά που δεν κινδυνεύει είναι συχνά απλώς διακόσμηση.

Η ομορφιά που πονάει, όμως, αρχίζει να θυμάται.

Jimmy Paulette after the parade, NYC, Nan Goldin 1991

Zanele Muholi, Labo I, Torino, Italy, 2019.

Herb Ritts, Versace Dress (Back View), El Mirage, 1990

Robert Mapplethorpe, Self-Portrait, 1985

Robert Mapplethorpe, Poppy, 1988.

Tom Bianchi, Untitled, 368, Fire Island Pines, 1975–1983

Adam Fuss, Zachary, 2011

Tyler Mitchell, Simply Fragile, 2022

Zanele Muholi, Labo I, Torino, Italy, 2019

Herman Leonard, Chet Baker, New York City, 1956.

Sally Mann, Untitled (Little House), Deep South, 1998

Η πυρκαγιά Palisades καταστρέφει γειτονιά στο Pacific Palisades, στο Λος Άντζελες, στις 7 Ιανουαρίου 2025. Στην Fragile Beauty, η φωτογραφία δεν αφορά μόνο πρόσωπα και επιθυμία, αλλά και τη βία του κόσμου όταν μπαίνει στο κάδρο. Φωτ.: Ethan Swope

Pirkle Jones, Black Panthers from Sacramento, Free Huey Rally, 1968.

Melvin Sokolsky, Over New York, 1963.

John Florea, Doris Day Poodles, April in Paris, 1960

Robert Mapplethorpe, έργο από τη συλλογή των Elton John και David Furnish.

Nan Goldin, Anthony by the sea, Brighton, England, 1979, από την εγκατάσταση Thanksgiving, 1973–1999

με στοιχεία από Jeu de Paume