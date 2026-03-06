Πολιτισμός

Φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στο κέντρο της Αθήνας

Μετά την Ύδρα, γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν και στη Νέα Μάκρη

Φωτ. Eurokinissi

Στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε σήμερα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του «The Riders».

Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε στην πλατεία Κοτζιά, κοντά στην Ομόνοια, ενώ τα γυρίσματα ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 13:00.

Αναφορικά με τα γυρίσματα στην Ύδρα, η πρόσβαση στον χώρο των γυρισμάτων είναι περιορισμένη.

Μετά την Ύδρα, η παραγωγή θα συνεχίσει τα γυρίσματα στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

