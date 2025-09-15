Φοίβος Δεληβοριάς: Υποδέχεται τον Γιώργο Μαζωνάκη στην «ταράτσα» του στο Θέατρο Άλσος

Τον Γιώργο Μαζωνάκη θα έχει στο πλευρό του ο Φοίβος Δεληβοριάς το βράδυ της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου.

Οι δυο τους θα βρίσκονται στο Θέατρο Άλσος και συγκεκριμένα στην «Ταράτσα του Φοίβου», η οποία εκείνο το βράδυ θα μετονομαστεί σε «Ταράτσα του Μαζώ», όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Έλληνας τραγουδοποιός στη σχετική ανάρτηση στο Instagram.

«Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην «Ταράτσα του Μαζώ»; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτι μαγικό έρχεται, «ένα θαύμα» που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περασουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας και στα όνειρά μας», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί ξανά στη σειρά της EΡΤ «Νούμερα», όπου ο Φοίβος Δεληβοριάς είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.