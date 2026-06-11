Φοίβος Δεληβοριάς: Αν μπορούσε η μουσική να αλλάξει τον κόσμο μόνη της, θα είχε γίνει μετά το Woodstock

«Αν μπορούσε η μουσική να αλλάξει τον κόσμο μόνη της, μετά το Woodstock θα είχαν αλλάξει όλα» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Φοίβος Δεληβοριάς, στο πλαίσιο του The Upfront Initiative, που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Στα ζητήματα και τα όρια που χωρίζουν, αλλά και ενώνουν, την Τέχνη με την ορατότητα, τη συμπερίληψη και τον ορισμό της ταυτότητας στη σύγχρονη εποχή επικεντρώθηκε η συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πολιτισμού και των επιχειρήσεων.

«Η ΔΕΗ είναι η επιχείρηση που αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του πολιτισμού στη χώρα», σημείωσε η κυρία Σοφία Δήμτσα, Chief Corporate Affairs & Communications Officer, Όμιλος ΔΕΗ, παρουσιάζοντας τη στρατηγική που αναπτύσσει ο Όμιλος στον τομέα της Τέχνης και του πολιτισμού με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικού κοινωνικού αποτυπώματος. «Αντιμετωπίζουμε τον πολιτισμό ως χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη», η οποία προσκαλεί νέους και σύγχρονους καλλιτέχνες σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό πειραματισμού και δημιουργικότητας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό.

Από αριστερά: Τίνα Μανδηλαρά, Δημοσιογράφος - Σοφία Δήμτσα, Chief Corporate Affairs & Communications Officer, Όμιλος ΔΕΗ - Φοίβος Δεληβοριάς, Καλλιτέχνης - Νίκος Καραθάνος, Σκηνοθέτης - Μιχαήλ Μαρμαρινός, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου - Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Δημοσιογράφος, Κριτικός Κινηματογράφου/ Φωτ. Tsomokos Communications

Σοφία Δήμτσα, Chief Corporate Affairs & Communications Officer, Όμιλος ΔΕΗ/ Φωτ. Tsomokos Communications

Παράλληλα, τόνισε ότι η στρατηγική αυτή επεκτείνεται και στη σύνδεση του παρόντος με το παρελθόν. Όπως ανέφερε, η ΔΕΗ συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή, προσφέροντας πρόσβαση σε καλλιτέχνες σε κλειστά και πρώην εργοστάσιά της, προκειμένου να συνομιλήσουν με παλαιούς εργαζόμενους, να εμπνευστούν από τις προσωπικές τους αφηγήσεις και να δημιουργήσουν νέα έργα που μεταφέρουν αυτή την κληρονομιά στο σήμερα. Επίσης τόνισε ότι, η ΔΕΗ στηρίζει την Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, προσφέροντας βήμα σε νέους δημιουργούς και διευρύνοντας την πρόσβαση του κοινού τόσο σε καινοτόμες θεατρικές προσεγγίσεις όσο και στις δράσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τέλος, όπως είπε, στηρίζει τοπικά φεστιβάλ, εναλλακτικές μορφές έκφρασης και δράσεις σε τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα.

«Αν μπορούσε η μουσική να αλλάξει τον κόσμο μόνη της, μετά το Woodstock θα είχαν αλλάξει όλα», σημείωσε από την πλευρά του ο Φοίβος Δεληβοριάς, Καλλιτέχνης. Όπως εξήγησε, η Τέχνη επιφέρει αλλαγές σταδιακά, οι οποίες όμως συχνά συνοδεύονται από περιόδους αντίστασης και κοινωνικής δυσπιστίας. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις δύο αντίθετες αλλά συμπληρωματικές κινήσεις ή «εκστρατείες» που, κατά τον Ζήσιμο Λορεντζάτο, διατρέχουν τον κόσμο: την κατεύθυνση «προς τα έξω» και την κατεύθυνση «προς τα μέσα».

Φοίβος Δεληβοριάς, Καλλιτέχνης/ Φωτ. Tsomokos Communications

Όπως είπε, το σημαντικό στην Τέχνη είναι να προκαλεί αμηχανία. «Όσο αυτό συμβαίνει, δεν θα αλλάξουν γρήγορα τα πράγματα, αλλά το ταξίδι ''προς τα μέσα'' θα συνεχίζεται και θα νικά», ανέφερε. Ερωτηθείς για τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι οι άνθρωποι που επιδιώκουν να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από αυτά καταλήγουν συχνά σε ένα πλαίσιο εκμετάλλευσης. «Σήμερα, το νόμισμα είναι η ίδια σου η ταυτότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν τη σκηνή, αλλά ταυτόχρονα καταργούν το παρασκήνιο, καθώς η διαρκής ορατότητα γίνεται προϋπόθεση για να αναγνωρίσει ο αλγόριθμος το περιεχόμενο που θέλει να προβάλλει κανείς. Κατά τον ίδιο, αυτή η συνθήκη απειλεί να περιορίσει στοιχεία που υπήρξαν ανέκαθεν καθοριστικά για την Τέχνη: τη μοναξιά, την αορατότητα, τον χρόνο της εσωτερικής αναζήτησης και της ωρίμανσης.

Νίκος Καραθάνος, Σκηνοθέτης/ Φωτ. Tsomokos Communications

Στην έννοια των «βωβών φωνών» και στην αόρατη προστασία που προηγείται ή συνυπάρχει με τη συμπερίληψη στάθηκε ο Νίκος Καραθάνος, Σκηνοθέτης. «Θέλω να μιλήσω για την εκκωφαντική, βωβή προστασία ενός γονιού όταν αντιλαμβάνεται ότι το παιδί του είναι διαφορετικό και δεν λέει τίποτα, αλλά το προστατεύει σιωπηλά, δημιουργώντας ένα ανάχωμα ανάμεσα στο παιδί και την κοινωνία», σημείωσε. Όπως τόνισε, «αυτή η βωβή φωνή που δεν ειπώθηκε ποτέ, που δεν είπε “σε αποδέχομαι”, “σ’ αγαπώ”, ήταν πραγματικά ανάμεσα στους λίγους και σε σένα». Αναφερόμενος στην Τέχνη, υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης είναι «ένας άνθρωπος που ζει στο φεγγάρι», του οποίου η αποστολή είναι να συγκρούεται με τη γη.

Μιχαήλ Μαρμαρινός, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου/ Φωτ. Tsomokos Communications

«Η Τέχνη είναι η θεσμοθετημένη παιδικότητα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Όπως εξήγησε, η Τέχνη εντοπίζεται σε αυτό που «δεν αρθρώνεται, σε αυτό που μας διαφεύγει» και τελικά αποτελεί το σημείο συνάντησης των ανθρώπων, φέρνοντάς μας στη θέση του άλλου ακόμη και όταν δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι ένας τρόπος «να μοιραστούμε κάτι που δεν λέγεται αλλά υπάρχει».

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό του Φεστιβάλ και στο κατά πόσο μπορεί να στοχεύει στη συμπερίληψη όλων, τόνισε ότι «η συμπερίληψη είναι πολλά πράγματα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν πολλών ειδών αγκαλιές που δεν εμφανίζονται ούτε διατυπώνονται». Ως παράδειγμα ανέφερε τις πρωτοβουλίες «Φωνές του Αραβικού Κόσμου» και «Φωνές του Ιράν». Όπως σημείωσε, η πρώτη παράσταση της δεύτερης ενότητας ματαιώθηκε, καθώς δεν επετράπη στους καλλιτέχνες να ταξιδέψουν από την Τεχεράνη. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι καταβάλλονται προσπάθειες και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές διαδικασίες, με την ελπίδα ότι τελικά θα μπορέσουν να συμμετάσχουν.

Όπως ανέφερε, το Φεστιβάλ είναι μια «γιορτή των ανθρώπων», ενώ «η Τέχνη δημιουργεί υπόγειες και ανεπαίσθητες υπομνήσεις και αναμνήσεις και γεννά εκείνο το μικρό, αυθόρμητο επιφώνημα, το “α!”, που μας ενώνει με τους άλλους ανθρώπους». Το Φεστιβάλ, συνέχισε, προσφέρει στο ελληνικό κοινό μια μοναδική δυνατότητα: να έρθει σε επαφή με ό,τι ταράζει σήμερα την Τέχνη και το συναίσθημα και να το βιώσει στον δικό του τόπο. Υπογράμμισε, τέλος, ότι η Τέχνη είναι εκ φύσεως μια στιγμή κρίσης και αναμέτρησης.

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Δημοσιογράφος, Κριτικός Κινηματογράφου/ Φωτ. Tsomokos Communications

«Για να μας ενώνει, πρέπει να είμαστε μαζί. Πρέπει να βλέπουμε το θέαμα συλλογικά», ανέφερε ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Δημοσιογράφος - Κριτικός Κινηματογράφου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής εμπειρίας στην πρόσληψη της Τέχνης. Όπως σημείωσε, η συλλογικότητα γεννά συζητήσεις ακόμη και ανάμεσα σε αγνώστους, δημιουργώντας χώρο για συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων που διαφορετικά δεν θα συναντιούνταν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η διάθεση έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει ενισχυθεί ένας περισσότερο ναρκισσιστικός τρόπος θέασης του κόσμου, με μικρότερη προθυμία να ακούσουμε διαφορετικές φωνές. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από την επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, παρατήρησε ότι αυτές συνδέονται συχνά με ευρύτερες συζητήσεις γύρω από το δυτικό αφήγημα και την αίσθηση ορισμένων ομάδων ότι η δική τους πολιτισμική κληρονομιά έχει οικειοποιηθεί από άλλους.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχουν και όρια που σχετίζονται με την καλλιτεχνική έκφραση και την ελευθερία της Τέχνης. Αναφέρθηκε, τέλος, στην ταινία Children of Men του Αλφόνσο Κουαρόν, επισημαίνοντας ότι, παρότι περιέχει σκηνές βίας, το ουσιαστικό της θέμα δεν είναι η ίδια η βία, αλλά το αίσθημα ασφυξίας και εγκλωβισμού που προκαλεί η δυστοπική προοπτική που περιγράφει. «Η δουλειά μας είναι να είμαστε περίεργοι», τόνισε, «να αγκαλιάζουμε όσα δεν μας μοιάζουν». Για τον ίδιο, αυτό προϋποθέτει διαθεσιμότητα, όχι μόνο πνευματική, αλλά και ψυχική: τη διάθεση να εκτεθούμε σε διαφορετικές εμπειρίες, να αμφισβητήσουμε τις βεβαιότητές μας και να συναντήσουμε πραγματικά τον άλλον.

Τίνα Μανδηλαρά, Δημοσιογράφος/ Φωτ. Tsomokos Communications

Τη συζήτηση συντόνισε η Δημοσιογράφος, κυρία Τίνα Μανδηλαρά. Το «The Upfront Initiative» διοργανώθηκε από τη LiFO και την Tsomokos Communications, με στόχο τη διαρκή ανάδειξη των θεμάτων ισότητας, διαφορετικότητας και ένταξης στη δημόσια σφαίρα.