The First Homosexuals: Η έκθεση που δείχνει ότι η ιστορία της τέχνης δεν ήταν ποτέ στρέιτ

Σε ένα δωμάτιο στη Φλωρεντία, το φως μπαίνει ήσυχα από την κουρτίνα. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει θεατρική χειρονομία, δεν υπάρχει τίποτα που να φωνάζει στον θεατή τι πρέπει να καταλάβει. Ένας άντρας είναι ακόμη γυμνός στο κρεβάτι. Ένας άλλος ντύνεται. Ένα μικρό γατάκι βρίσκεται μέσα στη σκηνή, σαν λεπτομέρεια οικιακής τρυφερότητας, σαν απόδειξη ότι αυτό που κοιτάμε δεν είναι μια αλληγορία αλλά μια στιγμή ζωής. Ο ζωγράφος είναι ο Andreas Andersen. Οι δύο άντρες είναι ο αδελφός του, Hendrik Andersen, και ο John Briggs Potter. Το έργο είναι του 1894 και ο τίτλος του, Interior with Hendrik Andersen and John Briggs Potter in Florence, μοιάζει σχεδόν αθώος, σχεδόν υπηρεσιακός, σαν να περιγράφει απλώς ποιοι βρίσκονταν στο δωμάτιο.

Αλλά αυτή η αθωότητα δεν είναι καθόλου απλή. Το έργο δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτα. Δεν κλείνει το μάτι. Δεν ζητά άδεια από την ιστορία για να δείξει δύο άντρες σε μια στιγμή οικειότητας. Το σώμα στο κρεβάτι δεν μοιάζει να κρύβεται. Το άλλο σώμα δεν μοιάζει να φεύγει ενοχικά. Η σκηνή δεν έχει τον πανικό της αποκάλυψης. Έχει κάτι πιο σπάνιο για την εποχή της: φυσικότητα. Μια φυσικότητα σχεδόν παράλογη, αν θυμηθεί κανείς ότι μιλάμε για το τέλος του 19ου αιώνα, για μια Ευρώπη όπου η επιθυμία ανάμεσα σε άντρες μπορούσε να είναι έγκλημα, διάγνωση, ψίθυρος, αστείο, στίγμα ή μυστικό, αλλά σπάνια δημόσια εικόνα χωρίς τιμωρητικό βλέμμα.

Facebook Twitter Gustave Courtois, Portrait of Maurice Deriaz, 1907. Η αρρενωπότητα αποκτά εδώ σχεδόν γλυπτικό βάρος, δείχνοντας τη μετάβαση από την ανδρόγυνη νεότητα στον μυώδη, συνειδητό άντρα της νεωτερικότητας.

Από μια τέτοια σκηνή μπορεί κανείς να μπει στην έκθεση The First Homosexuals: The Birth of New Identities 1869-1939, που παρουσιάζεται στο Kunstmuseum Basel, στο Neubau, έως τις 2 Αυγούστου 2026. Η έκθεση συγκεντρώνει περίπου 80 πίνακες, έργα σε χαρτί, γλυπτά και φωτογραφίες και αποτελεί τη συμπυκνωμένη ευρωπαϊκή εκδοχή ενός πολύ μεγαλύτερου εγχειρήματος που παρουσιάστηκε αρχικά στο Wrightwood 659 στο Σικάγο. Η αρχική έρευνα και επιμέλεια ανήκει στον ιστορικό τέχνης Jonathan D. Katz και στον Johnny Willis, ενώ η εκδοχή της Βασιλείας διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους επιμελητές Rahel Müller και Len Schaller.

Η μεταφορά στη Βασιλεία μικραίνει την κλίμακα, αλλά καθαρίζει τη διαδρομή. Το αμερικανικό εγχείρημα είχε τον χαρακτήρα ενός τεράστιου πανοράματος. Η ευρωπαϊκή του εκδοχή μοιάζει περισσότερο με συμπυκνωμένο αρχείο εικόνων: λιγότερα έργα, πιο ευθύς άξονας, μεγαλύτερη ανάγκη να σταθεί κανείς μπροστά σε κάθε σώμα, κάθε βλέμμα, κάθε χειρονομία. Και ο τίτλος παραμένει προκλητικός, σχεδόν ενοχλητικός με έναν χρήσιμο τρόπο: The First Homosexuals. Οι πρώτοι ομοφυλόφιλοι.

Ο τίτλος δεν ισχυρίζεται, βέβαια, ότι η επιθυμία έχει ημερομηνία γέννησης. Δεν άρχισαν ξαφνικά οι άντρες να επιθυμούν άντρες ή οι γυναίκες να επιθυμούν γυναίκες τον 19ο αιώνα. Δεν γεννήθηκε τότε η επιθυμία, ούτε το φύλο άρχισε τότε να γλιστρά έξω από τους κανόνες του. Η ιστορία είναι γεμάτη από σώματα που αγαπήθηκαν, επιθυμήθηκαν, μιμήθηκαν, ντύθηκαν, μεταμορφώθηκαν, κρύφτηκαν, λατρεύτηκαν ή τιμωρήθηκαν πολύ πριν βρεθεί μια μοντέρνα λέξη για να τα περιγράψει.

Facebook Twitter Pascal Dagnan-Bouveret, La Blanchisseuse (The Laundress), 1879. Δύο άντρες περπατούν μαζί στο Παρίσι και η σκηνή διαβάζεται μέσα από το βλέμμα μιας γυναίκας που καταλαβαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμοι γι' αυτήν Facebook Twitter David Paynter, L’après-midi, 1935. Δύο ανδρικά σώματα σε μια σκηνή ανάπαυσης και ηδονικής εγγύτητας, όπου το απόγευμα μοιάζει να κρατά μια επιθυμία που δεν χρειάζεται να δηλωθεί.

Αυτό που αλλάζει γύρω στο 1869 είναι κάτι άλλο: η επιθυμία αρχίζει να γίνεται κατηγορία. Η πράξη αρχίζει να γίνεται ταυτότητα. Αυτό που μέχρι τότε μπορούσε να διαβαστεί ως αμαρτία, συνήθεια, σχέση, ιδιοτροπία, φιλία, κοινωνικός ρόλος, τελετουργία ή απλώς ως κάτι που συνέβαινε στα κρυφά, αποκτά ένα νέο όνομα.

Και το όνομα αυτό, «ομοφυλόφιλος», δεν θα μείνει αθώο. Θα δώσει σε κάποιους ανθρώπους γλώσσα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Θα τους επιτρέψει να αναγνωριστούν μεταξύ τους, να οργανωθούν, να πουν «εμείς». Αλλά θα τους κάνει και πιο εύκολα αναγνωρίσιμους από εκείνους που θέλουν να τους φακελώσουν, να τους θεραπεύσουν, να τους διορθώσουν ή να τους εξαφανίσουν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι

Από εκεί και πέρα, κάθε εικόνα μοιάζει να κινείται πάνω σε αυτή τη λεπτή γραμμή. Η λέξη δίνει σχήμα σε μια ζωή, αλλά το ίδιο σχήμα μπορεί να γίνει φάκελος. Φωτίζει μια εμπειρία, αλλά τη στενεύει. Επιτρέπει στην επιθυμία να αποκτήσει πολιτική δύναμη, αλλά την αναγκάζει να χωρέσει σε έναν τύπο ανθρώπου, σε μια κατηγορία που η κοινωνία μπορεί πια να παρακολουθεί. Το «ομοφυλόφιλος» δεν περιγράφει απλώς τι κάνει κάποιος. Αρχίζει να υπονοεί τι είναι.

Η τέχνη, όμως, υπήρξε πιο ευρύχωρη από τη γλώσσα. Εκεί όπου οι λέξεις αργούσαν, φοβούνταν ή παθολογικοποιούσαν, οι εικόνες μπορούσαν να κρατήσουν αποχρώσεις. Μπορούσαν να δείξουν ένα βλέμμα, ένα χέρι, μια στάση σώματος, μια φιλία λίγο υπερβολικά φορτισμένη για να είναι απλώς φιλία, ένα γυμνό που δεν υπακούει στο αναμενόμενο βλέμμα, μια πόζα, μια μάσκα, ένα σώμα που δεν ζητά συγγνώμη για την ασάφειά του.

Facebook Twitter Henry Scott Tuke, The Sunbathers. Το ανδρικό σώμα λούζεται στο φως και στην ανεμελιά, σε μια από τις πιο εμβληματικές εκδοχές του καλοκαιρινού, αισθησιακού homoerotic βλέμματο Facebook Twitter Ludwig von Hofmann, Nude Fishermen and Boys on Green Shore, περ. 1900. Γυμνά ανδρικά σώματα σε μια σκηνή φυσικής ελευθερίας, όπου το τοπίο λειτουργεί ως άλλοθι για την ομοερωτική ένταση.

Γι’ αυτό το δωμάτιο του Andersen επιστρέφει στη σκέψη ακόμη κι αφού ο θεατής έχει προχωρήσει παρακάτω. Δεν εξηγεί τη γέννηση της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας. Την αφήνει να φανεί σχεδόν πριν χρειαστεί να ονομαστεί. Δύο άντρες σε ένα δωμάτιο, μια οικειότητα που δεν μετατρέπεται σε τραγωδία, ένας ζωγράφος που δεν την κρύβει. Το βλέμμα δεν είναι ηδονοβλεπτικό, ούτε δικαστικό. Είναι σχεδόν οικογενειακό. Και αυτή η αίσθηση ότι κάποιος δικός τους τούς είδε και τους ζωγράφισε έτσι, χωρίς να τους παραδώσει στο γελοίο ή στο έγκλημα, κάνει το έργο ακόμη πιο συγκινητικό.

Σε άλλο σημείο, το βλέμμα γίνεται πιο κοινωνικό, πιο κωδικοποιημένο, σχεδόν αστικό. Στο La Blanchisseuse του Pascal Dagnan-Bouveret, από το 1879, δύο καλοντυμένοι άντρες περπατούν μαζί στο Παρίσι. Μια νεαρή γυναίκα, πλύστρα, τους κοιτά. Η σκηνή μοιάζει μικρή, αλλά είναι σχεδόν μυθιστόρημα. Η γυναίκα δεν είναι απλώς διακοσμητικό πρόσωπο στην όχθη του Σηκουάνα. Το βλέμμα της είναι το κλειδί της εικόνας. Καταλαβαίνει κάτι για τους δύο άντρες. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμοι γι’ αυτήν, ότι δεν ανήκουν στον συνηθισμένο ερωτικό μηχανισμό του δρόμου. Η ομοφυλοφιλία εδώ δεν φαίνεται μέσα από ένα φιλί ή μια γυμνή σκηνή. Φαίνεται μέσα από την αποτυχία μιας ετεροφυλόφιλης προσδοκίας. Μέσα από το βλέμμα μιας γυναίκας που ξέρει να διαβάζει την πόλη.

Facebook Twitter Osmar Schindler, Muskelspiel (Muscle Play), 1907. Το μυώδες ανδρικό σώμα γίνεται θέαμα δύναμης, επίδειξης και ερωτικής έντασης, σε μια στιγμή όπου η αρρενωπότητα αρχίζει να οργανώνεται αλλιώς στην εικόνα. Facebook Twitter Alessandro Magnasco, An Erotic Scene with Four Friars in an Interior, αρχές 18ου αιώνα. Μια σατιρική και ωμή σκηνή ανδρικής σεξουαλικότητας μέσα σε μοναστηριακό περιβάλλον, εκεί όπου η επιθυμία συγκρούεται με την επιβολή της αγνότητας.

Σε μια εποχή όπου η δημόσια αναγνώριση μπορούσε να είναι επικίνδυνη, η τέχνη έμαθε να μιλά με διπλή γλώσσα. Έλεγε και δεν έλεγε. Έδειχνε και κάλυπτε. Άφηνε αρκετά στοιχεία για τους μυημένους και αρκετή αμφισημία για τους υπόλοιπους. Η επιθυμία δεν εμφανίζεται πάντα εκεί όπου περιμένουμε. Μπορεί να βρίσκεται στη χειρονομία, στην παράλειψη, στη στάση του σώματος, στη σχέση ανάμεσα σε αυτό που δείχνεται και σε αυτό που όλοι υποτίθεται ότι δεν βλέπουν.

Η έκθεση δεν είναι μια παρέλαση κρυπτογραφημένων εικόνων που περιμένουν από εμάς να τις «αποκαλύψουμε». Αντιστέκεται στην εύκολη αστυνομία του βλέμματος. Δεν μας ζητά να κολλήσουμε σημερινές ταμπέλες πάνω σε ανθρώπους που έζησαν πριν από τις σημερινές μας λέξεις. Δεν μας λέει απλώς: αυτός ήταν γκέι, εκείνη ήταν λεσβία, αυτό ήταν τρανς, αυτό ήταν queer. Μας ζητά κάτι πιο δύσκολο: να δούμε πώς η επιθυμία και το φύλο οργανώνονταν σε μια εποχή όπου οι σημερινές κατηγορίες είτε δεν υπήρχαν είτε δεν είχαν ακόμη παγιωθεί.

Η Alice Austen, με τις φωτογραφίες της από γυναίκες που παίζουν με ρούχα, ρόλους και μεταξύ τους οικειότητες, δεν δείχνει απλώς μια «λεσβιακή» σκηνή με τη σημερινή έννοια. Δείχνει μια θηλυκή κοινωνικότητα που γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη της πόζας. Οι γυναίκες της δεν είναι παθητικά αντικείμενα του φακού. Φτιάχνουν εικόνα τον εαυτό τους. Παίζουν, ειρωνεύονται, οργανώνουν μια μικρή κοινότητα μπροστά στον φακό, εκεί όπου η φωτογραφία γίνεται χώρος ελευθερίας και όχι μόνο μηχανισμός καταγραφής.

Facebook Twitter Gabriel Morcillo, Slaves, 1926. Μια οριενταλιστική φαντασίωση όπου το ανδρικό σώμα γίνεται ταυτόχρονα αντικείμενο καταδίκης και επιθυμίας, αποκαλύπτοντας τη διπλή μηχανή της αποικιακής εικόνας.

Facebook Twitter Gustave Moreau, Narcissus, περ. 1890. Ο Νάρκισσος προσφέρει έναν μυθολογικό δρόμο προς την απεικόνιση του νεανικού ανδρικού σώματος ως αντικειμένου επιθυμίας.

Στο έργο της Louise Abbéma με τη Sarah Bernhardt στη λίμνη του Bois de Boulogne, η τρυφερότητα μοιάζει στην αρχή να φορά το ένδυμα της κοινωνικής κομψότητας. Δύο γυναίκες, μια βάρκα, ένα τοπίο, κύκνοι. Αλλά οι λεπτομέρειες μετακινούν την εικόνα. Οι μαύροι κύκνοι, η συντροφικότητα, η θεατρικότητα της Bernhardt, η θέση της Abbéma μέσα στη σκηνή, όλα φτιάχνουν ένα είδος ερωτικού καθρέφτη που δεν χρειάζεται να γίνει κραυγαλέος για να είναι σαφής. Είναι μια εικόνα που ξέρει ότι η παρέκκλιση δεν χρειάζεται πάντα σκοτάδι. Μπορεί να έχει ήλιο, νερό, καπέλα, επίγνωση και κομψότητα.

Η Gertrude Stein, ζωγραφισμένη από τον Félix Vallotton, εμφανίζεται σχεδόν σαν ηγεμόνας της δικής της παρουσίας. Δεν υπάρχει εδώ η ρομαντική ελαφρότητα του ζευγαριού ή η παιχνιδιάρικη φωτογραφική σκηνή. Υπάρχει βάρος. Υπάρχει πρόσωπο που κοιτάει τον κόσμο σαν να ξέρει ότι δικαιούται χώρο μέσα του.

Η Stein δεν είναι απλώς ένα queer είδωλο που μπορούμε σήμερα να τοποθετήσουμε άνετα σε έναν προγονικό τοίχο. Είναι και ένα σύνθετο, δύσκολο πρόσωπο, με δύναμη, κύρος, αντιφάσεις, σκοτεινές πολιτικές αποχρώσεις. Η queer ιστορία δεν γίνεται πιο σοβαρή όταν παρουσιάζεται σαν συλλογή αγίων. Γίνεται πιο αληθινή όταν αντέχει τους ανθρώπους της ολόκληρους.

Facebook Twitter homas Eakins, Wrestlers, 1899. Το αθλητικό σώμα γίνεται πεδίο επαφής, έντασης και ανδρικής σωματικότητας, εκεί όπου η σπουδή κίνησης συναντά την επιθυμία.

Facebook Twitter Frederic Leighton, Jonathan’s Token to David, περ. 1868. Η βιβλική φιλία του Δαβίδ και του Ιωνάθαν γίνεται ένας ασφαλής ιστορικός κώδικας για ανδρική τρυφερότητα, αφοσίωση και ομοερωτική ανάγνωση.

Γύρω από τέτοια πρόσωπα, η έκθεση ανοίγει μια αίθουσα πιο αναγνωρίσιμη στον σημερινό θεατή: Oscar Wilde, Walt Whitman, Jean Cocteau, James Baldwin. Δεν χρειάζεται να τους ξανασυστήσουμε ως μεγάλους queer προγόνους. Αυτό έχει ήδη γίνει. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς η φήμη, το ύφος, το σώμα και η δημόσια εικόνα τους συμμετείχαν στην κατασκευή ενός νέου λεξιλογίου.

Ο Wilde ως δανδής και δημόσιο σκάνδαλο. Ο Whitman ως σώμα δημοκρατικής επιθυμίας και αντρικής συντροφικότητας. Ο Cocteau ως νευρική γραμμή ανάμεσα στην τέχνη, τη μόδα, το θέατρο και τη μυθολογία του νεαρού ανδρικού σώματος. Ο Baldwin ως βλέμμα που γνωρίζει ότι η επιθυμία, η φυλή, η γλώσσα και η ελευθερία δεν μπορούν να χωριστούν εύκολα.

Κάπου εκεί, η έκθεση μετακινεί το βλέμμα από τα πρόσωπα στα σώματα. Στα έργα του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού, το ανδρικό σώμα που φέρει ομοερωτική φόρτιση εμφανίζεται συχνά νεανικό, ασαφές, μυθολογικό, σχεδόν ανδρόγυνο. Ο έφηβος, ο βοσκός, ο Νάρκισσος, ο αθλητής, ο λουόμενος, ο ψαράς, ο μαθητής, ο κλασικός ήρωας: όλες αυτές οι μορφές προσφέρουν άλλοθι.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Η queer art εδώ και σήμερα

Επιτρέπουν στον ζωγράφο να δείξει το ανδρικό σώμα ως επιθυμητό χωρίς να το παραδώσει αμέσως στη σύγχρονη γλώσσα της σεξουαλικής ταυτότητας. Η αρχαιότητα, η μυθολογία, ο αθλητισμός, η ακαδημαϊκή σπουδή, όλα γίνονται ασφαλείς δρόμοι προς κάτι που δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί ωμά.

Σταδιακά, όμως, το σώμα αλλάζει. Η ανδρόγυνη, νεανική μορφή δίνει τη θέση της σε πιο ενήλικα, μυώδη, αποφασισμένα σώματα. Το σώμα του άντρα δεν είναι πια μόνο κλασικό πρόσχημα. Γίνεται σύγχρονη επιφάνεια επιθυμίας. Ο αθλητής με χτισμένο σώμα, ο εργάτης, ο λουόμενος, ο άντρας σε πλήρη σωματική ένταση, αρχίζουν να μεταφέρουν μια άλλη φαντασίωση: λιγότερο εύθραυστη, λιγότερο παιδική, πιο κοντά στη νεωτερική αρρενωπότητα που η ίδια η ομοφυλοφιλική ταυτότητα θα προσπαθήσει, κατά καιρούς, να διεκδικήσει για τον εαυτό της.

Έτσι η σεξουαλική ταυτότητα δεν αλλάζει μόνο τις λέξεις. Αλλάζει και τα σώματα που θεωρούνται επιθυμητά. Αλλάζει τους τρόπους με τους οποίους η επιθυμία βλέπει τον εαυτό της. Η παλιά θεωρία του «τρίτου φύλου», που έβλεπε την ομοφυλοφιλία μέσα από μια μίξη αρσενικού και θηλυκού, αρχίζει να υποχωρεί μπροστά σε μια πιο αυστηρή διάκριση ανάμεσα στο φύλο και στη σεξουαλική προτίμηση. Ο άντρας που επιθυμεί άντρες δεν χρειάζεται πια να φανταστεί τον εαυτό του ως θηλυκή ψυχή σε ανδρικό σώμα. Μπορεί να επιθυμεί την αρρενωπότητα ως αρρενωπότητα. Αλλά αυτή η μετατόπιση έχει και απώλειες. Όσο η ομοφυλοφιλική ταυτότητα προσπαθεί να γίνει πιο αναγνωρίσιμη, κινδυνεύει να γίνει και πιο κανονιστική.

Ο Νάρκισσος, ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ, η κλασική και η βιβλική αφήγηση, όλα αυτά επιτρέπουν στην επιθυμία να περάσει μέσα από ασφαλέστερους ιστορικούς ή μυθολογικούς δρόμους. Εκεί, η εικόνα μπορεί να πει περισσότερα απ’ όσα επιτρέπει η κοινωνική ευπρέπεια της εποχής.

Facebook Twitter Tamara de Lempicka, Nu assis de profil, 1923. Το γυναικείο γυμνό δεν παρουσιάζεται ως διαθέσιμο αντικείμενο, αλλά ως σώμα με βάρος, όγκο και κυριαρχία πάνω στην εικόνα του

Facebook Twitter Romaine Brooks, Peter (A Young English Girl), 1923-1924. Η ανδρόγυνη μορφή του Peter δείχνει πώς το σώμα, το ντύσιμο και η στάση μπορούν να διαρρήξουν το όριο ανάμεσα στο φύλο, την πόζα και την επιθυμία.

Στα γυναικεία σώματα της έκθεσης, η αλλαγή έχει άλλη θερμοκρασία. Η Romaine Brooks, η Tamara de Lempicka, η Florine Stettheimer, η Janet Cumbrae Stewart και άλλες καλλιτέχνιδες δεν χρησιμοποιούν το γυμνό με τον παλιό τρόπο. Δεν ζωγραφίζουν απλώς γυναικεία σώματα για ένα ανδρικό βλέμμα που τα περιμένει διαθέσιμα. Τα σώματα αυτά είναι συχνά μυώδη, ψυχρά, απόμακρα, επίμονα, αυτάρκη. Δεν ζητούν να αρέσουν με τον συνηθισμένο τρόπο. Στήνονται απέναντι στον θεατή σαν να γνωρίζουν ότι η ομορφιά μπορεί να είναι μορφή άρνησης.

Το Nu assis de profil της Tamara de Lempicka, με τη δυνατή γεωμετρία του σώματος, τη σχεδόν γλυπτική του ένταση, δεν μοιάζει με γυμνό που περιμένει να καταναλωθεί. Το σώμα έχει βάρος, όγκο, έλεγχο. Στα έργα της Romaine Brooks, η ανδρόγυνη κομψότητα, η σκοτεινή παλέτα, η απόσταση του βλέμματος, όλα συνθέτουν μια εικόνα γυναίκας που δεν θέλει να εξηγηθεί από τους άλλους. Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοια έργα εξακολουθούν να φαίνονται μοντέρνα. Δεν έγιναν μοντέρνα επειδή προέβλεψαν τη σημερινή γλώσσα. Έγιναν μοντέρνα επειδή κράτησαν κάτι που η σημερινή γλώσσα ακόμη προσπαθεί να προλάβει: την κυριαρχία ενός σώματος πάνω στην ίδια του την εικόνα.

Facebook Twitter Gerda Wegener, Lili med fjerkost, 1920. Η Λίλι Έλμπε εμφανίζεται ως γυναίκα πριν η κοινωνία μπορέσει να της προσφέρει ασφαλή αναγνώριση, μέσα από το βλέμμα αγάπης και συνεργασίας της Gerda Wegener. Facebook Twitter Alice Austen, The Darned Club, 1891. Μια σκηνοθετημένη φωτογραφία γυναικείας συντροφικότητας, παιχνιδιού και οικειότητας, πριν η queer ζωή αποκτήσει ασφαλείς δημόσιες λέξεις

Η ιστορία των τρανς σωμάτων δεν μπαίνει εδώ ως μεταγενέστερη διόρθωση της gay ιστορίας. Είναι από την αρχή μπλεγμένη με τον τρόπο που ο 19ος και ο πρώιμος 20ός αιώνας προσπαθούσαν να καταλάβουν το φύλο και την επιθυμία. Η παλιά ιδέα της «αντιστροφής», όσο περιοριστική κι αν ήταν, μαρτυρά ότι η σεξουαλικότητα και το φύλο δεν ήταν ποτέ τόσο χωριστά όσο αργότερα θέλησαν να φανούν.

Η αποικιοκρατία περνά μέσα από την έκθεση σαν σκοτεινός δεύτερος άξονας. Η εύκολη πρόταση θα ήταν ότι η Δύση εξήγαγε την ομοφοβία στον υπόλοιπο κόσμο και κατέστρεψε προϋπάρχουσες ελευθερίες. Υπάρχει αλήθεια σε αυτό, αλλά η ιστορία είναι πιο περίπλοκη από μια καλή αφίσα. Οι ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες ταξίδεψαν με νόμους, θρησκευτικές ιεραρχίες, ιατρικές ταξινομήσεις και ηθικές βεβαιότητες. Σε πολλές περιοχές επέβαλαν στενότερα σχήματα φύλου και σεξουαλικότητας από αυτά που υπήρχαν πριν. Ταυτόχρονα, όμως, οι ίδιες οι ευρωπαϊκές εικόνες συχνά φαντασιώνονταν την Ανατολή, την Αφρική, την Ασία ή την προκολομβιανή Αμερική ως τόπους «παράξενης» ή «έκφυλης» επιθυμίας, άλλοτε για να τις καταδικάσουν και άλλοτε για να τις ποθήσουν με ασφάλεια.

Η αποικιοκρατική εικόνα δεν μισεί απλώς αυτό που δείχνει. Συχνά το φετιχοποιεί. Το ντύνει με αλυσίδες, τουρμπάνια, εξωτικά υφάσματα, μαύρα ή καφέ σώματα, και το παρουσιάζει ως κάτι επικίνδυνο που ο Ευρωπαίος θεατής μπορεί να απολαύσει επειδή υποτίθεται ότι το καταδικάζει. Αυτή η διπλή κίνηση - καταδίκη και επιθυμία μαζί - είναι από τις πιο παλιές μηχανές της εικόνας.

Facebook Twitter Saturnino Herrán, Nuestros dioses antiguos, 1916. Οι προκολομβιανές μορφές του Herrán ανοίγουν μια διαφορετική γενεαλογία για σώματα και επιθυμίες που δεν χωρούν εύκολα στη χριστιανική και αποικιακή ηθική

Facebook Twitter George Catlin, Dance to the Berdash, 1835-1837. Μια σπάνια εικόνα προ-δυαδικής κατανόησης του φύλου, που θυμίζει ότι η ποικιλία ρόλων και σωμάτων υπήρχε πολύ πριν τη μοντέρνα ταξινόμησή της.

Ακόμη και η σχέση ανάμεσα στην επιθυμία και τη θρησκευτική απαγόρευση έχει μεγάλη ιστορία μέσα στην εικόνα. Η σάτιρα, η βεβήλωση, η ερωτική υπερβολή και το αντικληρικό φαντασιακό λειτουργούν συχνά σαν έμμεσοι δρόμοι για να ειπωθεί αυτό που η ηθική προσπαθεί να καταπνίξει.

Απέναντι σε αυτό, κάποια έργα ανοίγουν άλλες γενεαλογίες. Το Nuestros dioses antiguos του Saturnino Herrán, με τις προκολομβιανές θεότητές του, δεν είναι απλώς μια εικόνα εξωτικής αρχαιότητας. Είναι μια προσπάθεια να διεκδικηθεί ένας άλλος χώρος καταγωγής για σώματα και μορφές που δεν χωρούν εύκολα στη χριστιανική και αποικιακή ηθική. Ο Richmond Barthé, με το Feral Benga, μετατρέπει το μαύρο ανδρικό σώμα σε μορφή αισθησιασμού, κίνησης και μοντέρνας γλυπτικής έντασης, μέσα σε μια εποχή όπου το ίδιο σώμα ήταν φορτωμένο με ρατσιστικές προβολές, φόβους και φαντασιώσεις. Η Harlem Renaissance δεν εμφανίζεται εδώ ως απλή πολιτιστική αναφορά αλλά ως πεδίο όπου φυλή, μουσική, επιθυμία, νυχτερινή ζωή και εικόνα άνοιξαν δρόμους που η επίσημη ιστορία της τέχνης άργησε πολύ να αναγνωρίσει.

Πριν από αυτή τη ρητή αντίσταση, υπάρχει και ένας ευρύτερος, μη δυτικός κόσμος εικόνων όπου φύλο, θέατρο, ερωτισμός και ρόλος δεν οργανώνονται σύμφωνα με τη στενή δυτική αντίθεση ανάμεσα στο ετεροφυλόφιλο και το ομοφυλόφιλο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Zanele Muholi: Μια δυνατή φωνή της τέχνης για την queer κοινότητα της Αφρικής

Και ύστερα υπάρχει ο Elisàr von Kupffer, ίσως το πιο χρήσιμο αγκάθι της έκθεσης. Ο von Kupffer και ο σύντροφός του Eduard von Mayer δημιούργησαν στην Ελβετία έναν ολόκληρο κόσμο queer μυστικισμού, το Elisarion, ένα είδος ναού αφιερωμένου σε μια ουτοπική θρησκεία που απέρριπτε τη διάκριση άντρα και γυναίκας. Στα έργα του, γυμνά νεανικά σώματα, τελετές, λουλούδια, θρησκευτικά μοτίβα, αρχαιοπρεπείς πόζες και ένα σχεδόν εξωφρενικό camp μεγαλείο συνθέτουν ένα όραμα χωρίς φύλο, χωρίς διαίρεση, χωρίς την παλιά κοινωνική τάξη.

Αλλά αυτή η ουτοπία δεν είναι αθώα. Ο von Kupffer κουβαλά μαζί του φυλετικές φαντασιώσεις, λευκές ιδεολογίες, σκοτεινές πολιτικές συγγένειες. Η αισθητική του μπορεί να είναι απελευθερωτική και αποκρουστική την ίδια στιγμή. Μπορεί να μοιάζει με queer βωμό και με επικίνδυνο κιτς όνειρο. Εδώ η έκθεση γίνεται ξαφνικά λιγότερο παρήγορη. Η επιθυμία δεν κάνει κανέναν από μόνη της δίκαιο. Η περιθωριακή θέση δεν αγιοποιεί. Μερικές από τις πιο παράξενες και τολμηρές φαντασίες της νεωτερικότητας μπορεί να συγκατοικούν με βαθιά αντιδραστικές ιδέες.

Facebook Twitter Elisàr von Kupffer, La nuova lega (The New Union), 1915-1916. Το Elisarion οραματίστηκε έναν κόσμο πέρα από τη διάκριση άντρα και γυναίκας, αλλά η queer ουτοπία του von Kupffer κουβαλά και τις δικές της σκοτεινές ιδεολογικές σκιές.

Facebook Twitter Elisàr von Kupffer, La danza, 1918. Η θεατρικότητα, η τελετουργία και το camp μεγαλείο του von Kupffer μετατρέπουν το σώμα σε όραμα σχεδόν θρησκευτικής υπέρβασης

Αυτό σώζει το εγχείρημα από την εύκολη αγιογραφία. Η queer ιστορία δεν είναι μια ευθεία γραμμή από την καταπίεση στην υπερηφάνεια. Δεν είναι ένα μουσείο καλών προγόνων που έζησαν όλοι σωστά, σκέφτηκαν σωστά και περίμεναν απλώς από εμάς να τους ανακαλύψουμε. Είναι γεμάτη λάμψη, αποτυχία, ιδιοφυΐα, γελοιότητα, θάρρος, ψευδαισθήσεις, τραύματα, στρατηγικές επιβίωσης και ηθικές ασάφειες. Ακριβώς όπως κάθε ιστορία ανθρώπων.

Γι’ αυτό και η έκθεση είναι σημαντική χωρίς να χρειάζεται να τη μετατρέψουμε σε μνημείο. Το ενδιαφέρον της βρίσκεται αλλού: στο ότι αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε ήδη γνωστές κατηγορίες. Το πορτρέτο δεν είναι μόνο πορτρέτο. Το γυμνό δεν είναι μόνο σπουδή σώματος. Η σκηνή φιλίας δεν είναι πάντα αθώα. Το μυθολογικό θέμα δεν είναι απλώς επιστροφή στην αρχαιότητα. Η φωτογραφία μιας παρέας δεν είναι απλώς κοινωνικό στιγμιότυπο. Η εικόνα μπορεί να κρατά μια πληροφορία που η λεζάντα, για δεκαετίες ή αιώνες, δεν ήθελε να πει.

Κάπου εδώ επιστρέφει και η πιο ρευστή, ανδρόγυνη, ανυπάκουη εικόνα του σώματος, εκεί όπου το φύλο δεν είναι δεδομένο αλλά πόζα, ένδυμα, διάθεση, διαπραγμάτευση.

Η περίπτωση της Lili Elbe και της Gerda Wegener το κάνει αμέσως ορατό. Η Wegener δεν ζωγραφίζει τη Lili ως ιατρικό παράδειγμα, ούτε ως πρόβλημα προς επίλυση. Τη ζωγραφίζει ως γυναίκα. Με επιθυμία, χάρη, στιλ, παρουσία. Σε κάποιες εικόνες της, η Lili κάθεται με φτερά, τσιγάρο, αέρα γυναίκας που δεν περιμένει να της δοθεί άδεια για να υπάρξει. Το βλέμμα της Wegener δεν είναι βλέμμα διάγνωσης αλλά βλέμμα αγάπης και συνεργασίας. Στις εικόνες αυτές, η Lili υπάρχει πριν από την πλήρη κοινωνική ασφάλεια της ύπαρξής της. Υπάρχει επειδή μια άλλη εικόνα της έχει ήδη γίνει δυνατή. Η τέχνη δεν ακολουθεί απλώς την ταυτότητα. Τη βοηθά να φανταστεί τον εαυτό της

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Η Claude Cahun, με τις φωτογραφικές αυτομεταμορφώσεις της, πηγαίνει το παιχνίδι ακόμη πιο μακριά. Δεν παρουσιάζει το φύλο σαν σταθερή ουσία αλλά σαν σειρά από πρόσωπα, μάσκες, γωνίες, χειρονομίες, επιτελέσεις. Κοιτάζοντας τέτοιες εικόνες, καταλαβαίνει κανείς πόσο άβολη είναι η ιδέα ότι οι μη δυαδικές ή ρευστές ταυτότητες είναι σημερινή εφεύρεση. Το καινούργιο δεν είναι η ύπαρξη τέτοιων ζωών. Το καινούργιο είναι οι λέξεις, οι πολιτικές διεκδικήσεις, οι δημόσιες συγκρούσεις γύρω από αυτές. Οι εικόνες, όμως, είχαν αρχίσει να εργάζονται πολύ νωρίτερα.

Στη Βασιλεία, αυτό το ερώτημα αποκτά άλλη ένταση. Η έκθεση δεν έρχεται ως μια ακόμη ευρωπαϊκή παρουσίαση ενός αμερικανικού πολιτιστικού γεγονότος. Έρχεται σε μια στιγμή όπου οι λέξεις γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα ξαναγίνονται πεδίο πολιτικής μάχης. Η γλώσσα δεν είναι ουδέτερη. Όποιος ελέγχει τις λέξεις, συχνά προσπαθεί να ελέγξει και τα σώματα που αυτές κάνουν ορατά.

Το ίδιο το ταξίδι της έκθεσης το δείχνει. Το εγχείρημα στο Σικάγο ήταν τεράστιο, με εκατοντάδες έργα, δάνεια από πολλές χώρες και ένα εύρος που δύσκολα συναντά κανείς σε ιδιωτικό χώρο τέτοιου μεγέθους. Και όμως, η δυσκολία του να ταξιδέψει, η απροθυμία μεγάλων ιδρυμάτων να το αναλάβουν, οι ακυρώσεις και οι φόβοι γύρω από δάνεια, κάνουν το θέμα του ακόμη πιο αιχμηρό.

Μια έκθεση για τη γέννηση της queer ορατότητας συναντά, στον 21ο αιώνα, την παλιά αμηχανία απέναντι στην queer ορατότητα. Όχι όταν αυτή είναι χαριτωμένη, εορταστική ή εμπορικά εύκολη. Αλλά όταν είναι ιστορική, ρητή, σωματική, πολύπλοκη και μη διακοσμητική

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να αποδέχεσαι την queer παρουσία ως στυλ και στο να την αποδέχεσαι ως ιστορία. Το στυλ κυκλοφορεί πιο εύκολα. Η ιστορία είναι πιο δύσκολη. Γιατί φέρνει μαζί της νόμους, βία, αρχεία, οικογένειες, αποικίες, ψυχιατρεία, φυλακές, καμένες βιβλιοθήκες, σχέσεις που έζησαν χωρίς χαρτιά, σώματα που δεν είχαν δικαίωμα να εξηγήσουν τον εαυτό τους. Η έκθεση της Βασιλείας δεν ζητά από τον θεατή να θαυμάσει απλώς «ωραίες queer εικόνες». Του ζητά να καταλάβει ότι η ομορφιά αυτών των εικόνων υπήρξε συχνά τρόπος διάσωσης.

Το τέλος της διαδρομής οδηγεί αναπόφευκτα στον Magnus Hirschfeld και στο Institute for Sexual Science στο Βερολίνο. Εκεί, στις αρχές του 20ού αιώνα, συγκεντρώθηκε γνώση γύρω από τη σεξουαλικότητα, το φύλο, την υγεία, τις ζωές ανθρώπων που η κοινωνία προτιμούσε να κρατά στο περιθώριο. Εκεί πραγματοποιήθηκαν πρωτοποριακές έρευνες, εκεί βρήκαν χώρο άνθρωποι που αλλού αντιμετωπίζονταν ως ανωμαλίες, εκεί η επιστήμη προσπάθησε, με τους περιορισμούς και τις αντιφάσεις της εποχής της, να δει το σώμα και την επιθυμία όχι μόνο ως αμαρτία ή έγκλημα αλλά ως πεδίο γνώσης.

Facebook Twitter Students and Nazi SA plunder the library of Dr. Magnus Hirschfeld at the Institute for Sexual Research, 1933. Η καταστροφή του Ινστιτούτου Σεξουαλικής Επιστήμης στο Βερολίνο θυμίζει πόσο γρήγορα η γνώση γύρω από το σώμα και την επιθυμία μπορεί να μετατραπεί σε στόχο.

Το 1933, οι Ναζί λεηλάτησαν το Ινστιτούτο και έκαψαν τη βιβλιοθήκη του. Οι εικόνες αυτής της πυράς στοιχειώνουν κάθε αφήγηση για τη σεξουαλική νεωτερικότητα. Όχι επειδή προσφέρουν ένα εύκολο δραματικό φινάλε, αλλά επειδή δείχνουν κάτι πολύ πιο ψυχρό: η γνώση μπορεί να γίνει στόχος ακριβώς επειδή είναι γνώση. Τα αρχεία που καταγράφουν ζωές μπορούν να γίνουν επικίνδυνα για όσους θέλουν αυτές οι ζωές να μην έχουν υπάρξει ποτέ. Η ίδια η τεκμηρίωση μπορεί να θεωρηθεί απειλή.

Η εικόνα δεν σώζει πάντα το σώμα. Ένα πορτρέτο δεν σταματά έναν νόμο. Ένα γυμνό δεν ακυρώνει μια φυλακή. Μια φωτογραφία δεν εμποδίζει μια βιβλιοθήκη να καεί. Αλλά η εικόνα κρατά κάτι που η εξουσία θέλει να κάνει ανύπαρκτο. Κρατά τη στάση του σώματος, την αμοιβαία ματιά, την πόζα, το δωμάτιο, το αστείο, το ρούχο, την ομορφιά, την υπερβολή, τη λάθος χειρονομία, τη σωστή επιθυμία. Κρατά αποδείξεις ζωής εκεί όπου η επίσημη γλώσσα αργεί, ψεύδεται ή διαγράφει.

Facebook Twitter Glyn Philpot, Profile of a Man With Hibiscus Flower (Félix), 1932. Το ανδρικό πρόσωπο γίνεται επιφάνεια κομψότητας, πόζας και ήσυχου ερωτισμού, σε μια εικόνα που συμπυκνώνει τον δεσπόζοντα ρόλο του ύφους στη σύγχρονη queer αυτοπαρουσίαση

Γι’ αυτό το δωμάτιο της Φλωρεντίας μένει τόσο δυνατό. Γιατί πριν από όλα αυτά - πριν από τις θεωρίες, τις ταξινομήσεις, τις πολιτικές διαμάχες, τις καμένες βιβλιοθήκες, τις ακυρωμένες δανειοδοτήσεις και τα μουσεία που φοβούνται - υπάρχει μια απλή εικόνα: ένας άντρας στο κρεβάτι, ένας άλλος που ντύνεται, ένα φως που μπαίνει στο δωμάτιο, ένα γατάκι, ένας ζωγράφος που κοιτάζει. Δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι αυτοί θα χρησιμοποιούσαν για τον εαυτό τους τη λέξη που εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα. Ξέρουμε όμως ότι η εικόνα τούς είδε.

Και μερικές φορές αυτό είναι το πρώτο βήμα της ιστορίας: όχι να βρει αμέσως τη σωστή λέξη, αλλά να μη χάσει την εικόνα.

με στοιχεία από Kunstmuseum Basel, Wrightwood 659