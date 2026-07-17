Το «Φιλί» του Κλιμτ έγινε Lego 4.000 κομματιών

Το πιο διάσημο φιλί της αρ νουβό γίνεται Lego. Η Lego παρουσίασε το νέο σετ Gustav Klimt – The Kiss, μια ανακατασκευή του εμβληματικού πίνακα του Γκούσταβ Κλιμτ από 4.000 κομμάτια, σχεδιασμένη σε συνεργασία με το Μουσείο Belvedere της Βιέννης, όπου εκτίθεται το αυθεντικό έργο.

Το σετ, με αριθμό 31221, ανήκει στη σειρά Lego Art και θα κυκλοφορήσει την 1η Αυγούστου για τα μέλη Lego Insiders και από τις 4 Αυγούστου για το ευρύ κοινό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατασκευή της σειράς Lego Art αφιερωμένη σε αριστούργημα ζωγραφικής μέχρι σήμερα, με διαστάσεις περίπου 60 εκατοστά ύψος, 54 εκατοστά πλάτος και 4 εκατοστά βάθος.

φωτογραφία: Lego

Το αυθεντικό Φιλί, που ζωγραφίστηκε το 1907-1908, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Κλιμτ και ένα από τα μεγάλα αξιοθέατα του Belvedere. Σχεδόν τετράγωνο, επιχρυσωμένο, αισθησιακό και διακοσμητικό μαζί, ο πίνακας ανήκει στη χρυσή περίοδο του Αυστριακού ζωγράφου και έχει γίνει εδώ και δεκαετίες μια από τις πιο αναπαραγμένες εικόνες της ιστορίας της τέχνης.

Η Lego δεν επιχειρεί απλώς να «τυπώσει» τον πίνακα σε πλαστικά κομμάτια. Το νέο σετ δουλεύει με ανάγλυφη επιφάνεια, χρυσά στοιχεία, ειδικά διακοσμημένα κομμάτια και διαφορετικές υφές, ώστε να αποδώσει όσο γίνεται τη λάμψη, την πυκνότητα και το ορναμέντο του έργου.

Το αποτέλεσμα προορίζεται για κρέμασμα στον τοίχο, περισσότερο σαν διακοσμητικό αντικείμενο για ενήλικες παρά σαν παιδικό παιχνίδι.

Εκεί βρίσκεται και το ενδιαφέρον. Το Φιλί του Κλιμτ δεν μπαίνει απλώς στη γλώσσα της Lego. Μπαίνει σε μια ολόκληρη αγορά όπου η τέχνη, το μουσείο, το design και η νοσταλγία ενηλίκων γίνονται αντικείμενα για το σπίτι.

Δεν αγοράζεις μόνο ένα σετ με τουβλάκια. Αγοράζεις την εμπειρία να ξαναφτιάξεις με τα χέρια σου ένα έργο που έχεις δει σε αφίσες, καρτ ποστάλ, μουσεία, ημερολόγια, εξώφυλλα και τοίχους.

φωτογραφία: Lego

Η σειρά Lego Art έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, μετατρέποντας έργα και καλλιτέχνες σε κατασκευές για ενήλικες: από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι και τον Κλοντ Μονέ μέχρι τον Κιθ Χάρινγκ και τον Ρόμπερτ Ιντιάνα.

Με τον Κλιμτ, όμως, η επιλογή έχει ιδιαίτερο βάρος, γιατί το ίδιο το έργο είναι ήδη σχεδόν διακοσμητικό αντικείμενο μέσα στη συλλογική φαντασία: χρυσό, ερωτικό, αμέσως αναγνωρίσιμο, έτοιμο να περάσει από το μουσείο στο σαλόνι.

Το Belvedere συμμετείχε στενά στη διαδικασία. Η επιμελήτρια Στέφανι Άουερ έχει περιγράψει τη συνεργασία ως μια σπάνια εμπειρία, με συζητήσεις γύρω από τον συμβολισμό, την ορναμεντική γλώσσα και τις τεχνικές του Κλιμτ, αλλά και το πώς όλα αυτά μπορούν να μεταφραστούν σε τουβλάκια.

Η μετάφραση δεν είναι απλή: ο Κλιμτ δεν είναι μόνο εικόνα. Είναι υφή, επιφάνεια, χρυσός, μοτίβο, βλέμμα και σώμα που σχεδόν χάνεται μέσα στη διακόσμηση.

Γι’ αυτό το σετ έχει ενδιαφέρον πέρα από το προφανές εμπορικό του δέλεαρ. Δείχνει πώς τα μουσεία και τα μεγάλα brands αναζητούν νέους τρόπους να κάνουν την τέχνη αντικείμενο συμμετοχής, κατανάλωσης και οικιακής επίδειξης. Το αριστούργημα δεν μένει μόνο στον τοίχο του Belvedere. Σπάει σε 4.000 κομμάτια, γίνεται διαδικασία, παζλ, χόμπι, δώρο και διακοσμητική δήλωση.

φωτογραφία: Lego

Μπορεί κανείς να το δει κυνικά: ακόμη ένα αριστούργημα μετατρέπεται σε προϊόν. Μπορεί όμως να το δει και ως κάτι πιο ενδιαφέρον: μια εικόνα που έχει αναπαραχθεί άπειρες φορές ζητά τώρα από τον θεατή να την ξαναχτίσει, κομμάτι κομμάτι. Το Φιλί δεν κοιτάζεται απλώς. Συναρμολογείται.

Με στοιχεία από Lego, Belvedere και Wallpaper.