Φιλ Κόλινς: «Έρχονταν για να με αποχαιρετήσουν»

Ο Φιλ Κόλινς μίλησε για μια σοβαρή περίοδο αλκοολισμού που τον οδήγησε το 2023 σε νοσηλεία επτά μηνών και τον έφερε, όπως λέει, πολύ κοντά στον θάνατο.

Ο 75χρονος μουσικός είπε ότι η υποτροπή άρχισε όταν σταμάτησε να παίρνει Antabuse, φάρμακο που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ και προκαλεί έντονη αντίδραση αν κάποιος πιει. Ο ίδιος είχε αντιμετωπίσει και παλαιότερα πρόβλημα αλκοολισμού.

Η κατάσταση, όπως περιέγραψε, ξέφυγε γρήγορα. Έφτασε να πίνει κρασί από το πρωί, ενώ η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ προκάλεσε σοβαρές βλάβες στο πάγκρεας και στους νεφρούς του. Τον Νοέμβριο του 2023 εισήχθη στο νοσοκομείο και έμεινε εκεί για επτά μήνες.

Ο Κόλινς είπε ότι υπήρξαν στιγμές όπου έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις για το αν θα παραμείνει σε μηχανική υποστήριξη. Οι νεφροί του κατέρρεαν, τα όργανά του σταματούσαν να λειτουργούν και άνθρωποι πήγαιναν να τον αποχαιρετήσουν.

Ο ίδιος δεν θυμάται αυτές τις επισκέψεις. Όπως είπε, οι γύρω του φοβούνταν ότι δεν θα τον ξαναδούν, ενώ εκείνος δεν είχε αντίληψη του τι συνέβαινε. «Ήμουν πολύ τυχερός που βγήκα από αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι από τότε δεν έχει ξαναπιεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κόλινς μιλά δημόσια για το αλκοόλ. Το 2015 είχε περιγράψει μια δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιό του, το 2006, από την τρίτη σύζυγό του, Οριάν Σεβέι. Τότε είχε πει ότι περνούσε ώρες μόνος του μπροστά στην τηλεόραση, πίνοντας, και ότι το αλκοόλ παραλίγο να τον σκοτώσει.

Τα προβλήματα υγείας του Κόλινς δεν περιορίζονται στον αλκοολισμό. Τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, έχει υποβληθεί σε επεμβάσεις, ενώ το 2016 ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με διαβήτη. Τα προβλήματα αυτά έχουν επηρεάσει δραματικά τη σχέση του με τα ντραμς.

Για τον Κόλινς αυτό είναι καθοριστικό. Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της βρετανικής pop και rock, ήταν ντράμερ. Στους Genesis ανέλαβε τα φωνητικά μετά την αποχώρηση του Πίτερ Γκάμπριελ, αλλά η θέση του πίσω από τα ντραμς ήταν πάντα κεντρική στην ταυτότητά του ως μουσικού.

Στην περιοδεία επανένωσης των Genesis το 2021, ο ρόλος του είχε πλέον περιοριστεί στα φωνητικά. Τραγουδούσε καθισμένος, καθώς δεν μπορούσε να παίξει ντραμς. Είχε πει τότε ότι η κατάσταση της υγείας του άλλαζε αναγκαστικά τη συναυλία, αλλά ότι το κοινό εξακολουθούσε να ακούει και να ανταποκρίνεται.

Ο Κόλινς είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς μουσικούς των τελευταίων δεκαετιών. Με τους Genesis βοήθησε το συγκρότημα να περάσει από το progressive rock στη μεγάλη mainstream επιτυχία, ενώ η σόλο καριέρα του έφερε τραγούδια όπως το In the Air Tonight, το Against All Odds και το Easy Lover.

Το τελευταίο του σόλο άλμπουμ, Going Back, κυκλοφόρησε το 2010. Αργότερα αποσύρθηκε για μερικά χρόνια, πριν επιστρέψει το 2015, λέγοντας τότε ότι ήθελε τα παιδιά του να δουν τι κάνει ο πατέρας τους στη σκηνή.

Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική. Ο Κόλινς δεν μιλά για επιστροφή στα ντραμς ή για μια μεγάλη επόμενη περιοδεία. Μιλά για το ότι επέζησε, για το ότι δεν πίνει πια και για μια καθημερινότητα που έχει αλλάξει από τα προβλήματα υγείας.

Η φράση «έρχονταν να με αποχαιρετήσουν» είναι βαριά ακριβώς επειδή περιγράφει πόσο κοντά έφτασε στο τέλος ένας μουσικός που για δεκαετίες έζησε στη σκηνή, πίσω από τα ντραμς και μπροστά σε γεμάτα στάδια.