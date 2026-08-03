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Το Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ έβαλε τεχνητή νοημοσύνη στον Βάγκνερ και το κοινό το γιούχαρε

Το Μπαϊρόιτ έβαλε τεχνητή νοημοσύνη στον Βάγκνερ και το πείραμα γύρισε μπούμερανγκ: οι προβολές μπέρδεψαν το κοινό, που γιούχαρε τους δημιουργούς και χειροκρότησε τους μουσικούς.

The LiFO team
The LiFO team
Το Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ έβαλε τεχνητή νοημοσύνη στον Βάγκνερ και το κοινό το γιούχαρε Facebook Twitter
Το Μπαϊρόιτ δοκίμασε να βάλει τεχνητή νοημοσύνη στον Βάγκνερ· το αποτέλεσμα έμοιαζε με έναν καταρράκτη εικόνων που σκέπαζε τη σκηνή. Φωτ.: Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath
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Το Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ έβαλε τεχνητή νοημοσύνη στον Βάγκνερ  και το κοινό δεν ενθουσιάστηκε.

Στην παράσταση της Götterdämmerung, του Λυκόφωτος των θεών, τελευταίου μέρους του κύκλου Το δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ του Ρίχαρντ Βάγκνερ, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του φεστιβάλ όχι ως χαρακτήρας, αλλά ως «γενεσιουργός δύναμη εικόνων». Το αποτέλεσμα, όμως, προκάλεσε σύγχυση σε μέρος του κοινού και, στο τέλος της βραδιάς, οι δημιουργοί της εικαστικής σύλληψης αποδοκιμάστηκαν με γιουχαΐσματα και σφυρίγματα.

Ο επιμελητής Μάρκους Λόμπες και η ομάδα του, από την Ακαδημία Θεάτρου και Ψηφιακότητας του Ντόρτμουντ, είχαν προαναγγείλει μια σκηνική εμπειρία στην οποία οι τραγουδιστές θα λειτουργούσαν ως σταθερό σημείο μέσα σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο φωτός, υφής, ιστορίας και συνειρμών. Οι προβολές δεν θα ήταν απλώς σκηνικό, αλλά ένα ζωντανό οπτικό σύστημα, διαφορετικό από παράσταση σε παράσταση.

Η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί η συμβατική σκηνική δράση από ένα σύστημα εικόνων που θα συνομιλούσε με τη μουσική: παλιές παραγωγές του Μπαϊρόιτ, ιστορικά στιγμιότυπα και οπτικά αρχεία θα περνούσαν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και θα προβάλλονταν σε πραγματικό χρόνο. Το πρόβλημα ήταν ότι, αντί για δράμα, πολλοί είδαν μια ατελείωτη ροή εικόνων, με τους τραγουδιστές σχεδόν στατικούς πίσω από ένα πέπλο προβολών.

Το Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ έβαλε τεχνητή νοημοσύνη στον Βάγκνερ και το κοινό το γιούχαρε Facebook Twitter
Σκηνή από τη Βαλκυρία στο φετινό Μπαϊρόιτ, μέρος του πειραματικού Ring με εικόνες που παράγονταν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Φωτ.: Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Στην πράξη, οι προβολές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης συνέθεσαν ένα κολάζ από προηγούμενες παραστάσεις του Δαχτυλιδιού, από το αρχείο του Βάγκνερ και από εικόνες της γερμανικής Ιστορίας, με υλικό που είχε προεπιλεγεί από τον Λόμπες και την ομάδα του. Ανάμεσα στις εικόνες που εμφανίστηκαν ήταν ο πρώην καγκελάριος Χέλμουτ Κολ, οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και ένα γραμματόσημο για τη γερμανική επανένωση του 1990.

Το κοινό φάνηκε να μη βρίσκει εύκολα τον δρόμο του μέσα σε αυτό το οπτικό υλικό. Το πρόβλημα δεν ήταν η μουσική: οι τραγουδιστές και οι μουσικοί χειροκροτήθηκαν θερμά, ενώ ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή για τον αρχιμουσικό Κρίστιαν Τίλεμαν. Οι αποδοκιμασίες στόχευσαν κυρίως την εικαστική και τεχνολογική σύλληψη της παράστασης.

Το επεισόδιο είχε ήδη αρχίσει να χτίζεται από τις πρώτες παραστάσεις του κύκλου, στον Χρυσό του Ρήνου και στη Βαλκυρία, όπου η μουσική αντιμετωπίστηκε με θαυμασμό, αλλά η σκηνική ιδέα δέχτηκε σκληρή κριτική. Η βασική ένσταση ήταν ότι ο Βάγκνερ, αντί να αποκτήσει νέα σκηνική ένταση μέσα από την τεχνολογία, μετατράπηκε σε κάτι που έμοιαζε με γιγαντιαίο screensaver: εικόνες που αλλάζουν αδιάκοπα, χωρίς να γεννούν πραγματική θεατρική δράση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν σε ένα περιφερειακό πείραμα, αλλά σε έναν από τους πιο φορτισμένους χώρους της κλασικής μουσικής. Το Μπαϊρόιτ δεν είναι απλώς ένα ακόμη φεστιβάλ όπερας: είναι ο τόπος που ο ίδιος ο Βάγκνερ φαντάστηκε για το έργο του, ένας χώρος όπου η παράδοση, η τελετουργία και η σκηνική ανανέωση συγκρούονται εδώ και δεκαετίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε λοιπόν στη σκηνή με μια μεγάλη υπόσχεση: να ανοίξει το αρχείο, να φέρει την ιστορία του έργου σε κίνηση και να μετατρέψει κάθε παράσταση σε μοναδική οπτική εμπειρία. Το κοινό, όμως, είδε κάτι άλλο: μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μηχανή εικόνων που, αντί να φωτίσει τον Βάγκνερ, τον σκέπασε.

Και κάπως έτσι, στην επέτειο των 150 χρόνων του Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ, ένα παλιό ερώτημα της όπερας επέστρεψε με καινούργια μορφή: πόση τεχνολογία μπορεί να αντέξει ένα έργο πριν χαθεί πίσω από την ίδια του την εικόνα;

Με στοιχεία από Associated Press, dpa, Bayreuther Festspiele

Πολιτισμός

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