Το Φεστιβάλ Τεχνών της Rolex έρχεται στην Αθήνα

Η Rolex γιορτάζει την 20ή επέτειο του προγράμματός της για την καλλιτεχνική καθοδήγηση και τη δέσμευσή της στις τέχνες ανά τον κόσμο, διοργανώνοντας το πρώτο στον κόσμο Φεστιβάλ Τεχνών Rolex.

Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο διάστημα από τις 26 έως τις 28 Μαΐου ενώ θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή ορισμένων από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες στον κόσμο που διαπρέπουν στην τέχνη τους.

Άλλωστε, για πάνω από μισό αιώνα, η Rolex έχει συνεργαστεί με κάποιους από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στον κόσμο καθώς και με κορυφαίους θεσμούς του πολιτισμού, ώστε να τιμήσει την αριστεία και να συνεισφέρει στη συνέχιση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς, δημιουργώντας έναν σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Το Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative κατέχει ξεχωριστή θέση στην πρωτοβουλία «Αέναες τέχνες». Περιλαμβάνει ένα μοναδικό όραμα καλλιτεχνικής καθοδήγησης και αναγνωρίζεται ως μια πρωτοβουλία με σεβασμό και εγκυρότητα. Επιπρόσθετα, αποτελεί σημείο αναφοράς στους καλλιτεχνικούς κύκλους ανά την υφήλιο, καθώς συνδέεται με τη δέσμευση της Rolex ως γνήσιου χορηγού του πολιτισμού.

Ειδικότερα, παρέχει σε νέους καλλιτέχνες την ευκαιρία να λάβουν υποστήριξη από ειδικούς στους τομείς τους, καθώς και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται, ώστε να αναγνωρίσουν και να αποκαλύψουν πλήρως τις δημιουργικές τους προοπτικές. Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι να συμβάλει στην προστασία της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κληρονομιάς.

Εκείνες τις ημέρες, καλλιτεχνικές σκηνές, γκαλερί και δημόσιοι χώροι θα υποδεχθούν μια πλειάδα παραστάσεων και εκδηλώσεων σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, ο χορός, ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία, η μουσική, το θεάτρο και οι εικαστικές τέχνες. Επίσης, το προ-φεστιβάλ που θα παρουσιαστεί από τις 22 έως τις 25 Μαΐου θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή δεκάδων Ελλήνων καλλιτεχνών σε 14 δωρεάν εκδηλώσεις για κοινό και επαγγελματίες.

Μια διακεκριμένη οκταμελής Επιτροπή Ελλήνων Συμβούλων πρόσφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνέδραμε στην οργάνωση κάθε πτυχής του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex, το οποίο επιμελείται η ανεξάρτητη σύμβουλος τεχνών και υπεύθυνη προγραμματισμού Emma Gladstone OBE, τέως υπεύθυνη καλλιτεχνικού προγραμματισμού του Sadler’s Wells στο Λονδίνο και τέως καλλιτεχνική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Dance Umbrella.

Ο Philip Glass και η Pauchi Sasaki. Φωτ.: Bart Michiels/ ©Rolex

Παραστάσεις και δράσεις του φεστιβάλ

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Rolex, στη χώρα μας θα παρουσιαστούν διάφορες παραστάσεις, εκθέσεις, αναγνώσεις, προβολές, εγκαταστάσεις και συζητήσεις και θα προβάλουν τα επιτεύγματα και την ενεργή δημιουργική σχέση ανάμεσα σε περισσότερους από εξήντα προστατευόμενους και μέντορες της Rolex.

«Προκειμένου να φέρουμε στο κοινό ορισμένα από τα πλούσια επιτεύγματα στους πολλαπλούς κλάδους που προήγαγε το πρόγραμμα καθοδήγησης Rolex, απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους υποτρόφους της Rolex να συμμετάσχουν παρουσιάζοντας έργα τους», δήλωσε η Rebecca Irvin, επικεφαλής του προγράμματος mentoring στη Rolex.

«Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και η αποδοχή ομόφωνη. Εμείς, οι άνθρωποι της Rolex, είμαστε συγκινημένοι και ενθουσιασμένοι από την ορμή δημιουργικής ενέργειας και το πνεύμα της συλλογικής συμμετοχής που θα προσφέρουν οι υπότροφοι στην Αθήνα».

Την ίδια στιγμή η Ε. Gladstone σχολίασε: «Ξαφνιάζει πραγματικά η γενναιοδωρία όλων των έργων που θα παρουσιάσουν οι υπότροφοι της Rolex στο κοινό της Αθήνας – γενναιοδωρία που αποτελεί το αντίκρισμα των ανεκτίμητων σχέσεων που διαμόρφωσαν οι μέντορες με τους υποτρόφους αυτούς, καθώς και της συνεισφοράς της Rolex που ξεκίνησε και υποστήριξε το ξεχωριστό αυτό εγχείρημα.

Προκειμένου να τιμήσει αυτήν τη γενναιοδωρία καθ’ όλη τη διάρκεια των 20 ετών του Προγράμματος Mentor and Protégé Arts Initiative, το Φεστιβάλ Τεχνών Rolex θα αναδείξει τρία ευρεία θέματα: τη σχέση ανταλλαγής που βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, την επίδραση της ανταλλαγής αυτής στους υποτρόφους και τη συνέχεια της καλλιτεχνικής κληρονομιάς που δημιουργούν πλέον οι υπότροφοι σε όλο τον κόσμο».

Τα highlights του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex

Οι εκδηλώσεις και παρουσιάσεις στο Φεστιβάλ Τεχνών Rolex περιλαμβάνουν:

• Μια ομαδική έκθεση στο ΕΜΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) από τους οκτώ υποτρόφους εικαστικών τεχνών της Rolex –Sammy Baloji, Alejandro Cesarco, Masanori Handa, Nicholas Hlobo, Mateo López, Thao Nguyen Phan, Camila Rodríguez Triana και Matthias Weischer– με εισαγωγική συζήτηση υπό τον συντονισμό της μέντορα Carrie Mae Weems.

• Μια ομαδική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 με έργα από όλους τους υποτρόφους αρχιτεκτονικής της Rolex –Sahel Al Hiyari, Gloria Cabral, Mariam Kamara, Simon Kretz και Yang Zhao– με εισαγωγική συζήτηση υπό τον συντονισμό του μέντορα Sir David Chipperfield.

• Προβολή στην αυλή του Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 ταινιών μικρού μήκους από τους υποτρόφους τεχνών της Rolex, Aditya Assarat, Kyle Bell, Sara Fgaier, Annemarie Jacir, Josué Méndez, Celina Murga, Agustina San Martín, Tom Shoval και Chaitanya Tamhane.

• Δύο παρουσιάσεις θεατρικών έργων: «Η περίπτωση του ξένου» (The Case of the Stranger) από την υπότροφο τεχνών της Rolex, Whitney White, στο Ωδείο Αθηνών, με συζήτηση μετά την παράσταση που παρουσιάζει η μέντορας της Rolex, Phyllida Lloyd, και «Boléro», μια solo παράσταση στον Πολυχώρο Ω2, από τον υπότροφο τεχνών Sebastián Solórzano Rodríguez.

• Δύο παραστάσεις χορού στο Ωδείο Αθηνών: μια παράσταση από την υπότροφο τεχνών της Rolex, Khoudia Touré, με ένα ανσάμπλ Ελλήνων και διεθνών χορευτών, καθώς και μια διπλή παράσταση από τον υπότροφο τεχνών Eduardo Fukushima σε solo παράσταση και ένα ντουέτο σε χορογραφία του υποτρόφου Myles Thatcher.

• Δύο μουσικές εκδηλώσεις: μια παράσταση με ηχητική εγκατάσταση στην παράλληλη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής, από τον υπότροφο μουσικής της Rolex, Ben Frost, καθώς και μια συναυλία για το κλείσιμο του Φεστιβάλ στον Κήπο του Μεγάρου, με ανσάμπλ από την Αίγυπτο, την Ονδούρα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία εμφανίζονται πρώτοι οι υπότροφοι Dina El Wedidi, Marcus Gilmore και Aurelio Martínez, με έκτακτη συμμετοχή του μέντορα Gilberto Gil.

• Τέσσερα έργα εγκαταστάσεων στο Ωδείο Αθηνών από τους υποτρόφους της Rolex, Selina Cartmell (θέατρο), Matías Umpierrez (θέατρο), Federico León (θέατρο) και Jason Akira Somma (χορός).

• Ανάθεση μουσικής σύνθεσης και παράσταση «Άρτεμις: Σιντριβάνι» (Artemis: Fountain), που δημιουργήθηκε για τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από την υπότροφο μουσικής της Rolex, Pauchi Sasaki.

• «Σας ψιθυρίζουμε στο αυτί» (A Word in Your Ear): κείμενα από τους υποτρόφους της Rolex στη λογοτεχνία, Naomi Alderman, Antonio García Ángel, Edem Awumey, Colin Barrett, Julían Fuks, Julia Leigh, Miroslav Penkov και Tracy K. Smith, που διαβάζονται στα αγγλικά και στα ελληνικά από εξέχοντες ηθοποιούς, που θα έχουμε γνωρίσει σε παρουσίαση στο Αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών. Οι αφηγήσεις θα διατίθενται για ψηφιακή λήψη (download) καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex.

O David Chipperfield και ο Simon Kretz. Φωτ.: Tina Ruisinger/ ©Rolex

Επιπλέον δράσεις

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις υπό την ενότητα «Καθοδήγηση πέρα από τα καθιερωμένα» θα δείξουν πώς οι υπότροφοι της Rolex εμπνέουν πλέον ο ένας τον άλλο και συνεργάζονται διακαλλιτεχνικά. Στη σκηνή του Ω2, η υπότροφος κινηματογράφου Annemarie Jacir και ο υπότροφος λογοτεχνίας Colin Barrett θα παρουσιάσουν ένα κινηματογραφικό σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουν μαζί, με επιλογή σκηνών που ερμηνεύουν ηθοποιοί.

Στη Νέα Σκηνή, οι Maya Zbib (θέατρο), Lee Serle (χορός) και Mateo López (εικαστικές τέχνες) θα παρουσιάσουν το «Ακούγοντας τους τοίχους να ξεθωριάζουν» (Listening to the Walls Wear Off Their Colour), μια χοροθεατρική παράσταση που δημιούργησαν οι ίδιοι.

Οι συζητήσεις με το κοινό που θα παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex είναι οι εξής:

• Νέες κληρονομιές: Selina Cartmell (θέατρο), Laura Foot (θέατρο), Sang Jijia (χορός) και Junaid Jemal Sendi (χορός) σε μια συζήτηση σχετικά με τον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικολογικό αντίκτυπο του δημιουργικού τους έργου.

• Δημιουργική αλχημεία: Τρεις υπότροφοι και τρεις μέντορες (τα ονόματα των οποίων θα επιβεβαιωθούν σύντομα) σε μια συζήτηση σχετικά με τις δύσκολα προσδιορίσιμες, αλλά ωστόσο απαραίτητες ιδιότητες που πυροδοτούν μια δημιουργική σχέση. Συντονίζει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

• Διά βίου μάθηση: Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες (τα ονόματα των οποίων θα επιβεβαιωθούν σύντομα), που έχουν καθοδηγήσει και εμπνεύσει ομοτέχνους τους, μοιράζονται σκέψεις και αναμνήσεις σχετικά με τους ανθρώπους που επηρέασαν τους ίδιους, στη δική τους ζωή.

Το Φεστιβάλ Τεχνών Rolex θα συμπεριλάβει επίσης βραδιά Gala στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου για την τελετή της 20ής επετείου έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις από τους υποτρόφους μουσικής, David Aaron Carpenter, Vasco Mendonça και Susan Platts, με τον υπότροφο μουσικής Josep Caballé-Domenech να διευθύνει την El Sistema Greece Youth Orchestra, και με τη συμμετοχή του a capella ανσάμπλ του ελληνικού σχήματος Chores.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του φεστιβάλ θα είναι στα αγγλικά με διαθέσιμη ελληνική μετάφραση (όπου κρίνεται απαραίτητο). Τα έργα κινηματογράφου και βίντεο θα έχουν ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους. Όλες οι αναγνώσεις στο ψηφιακό ηχητικό έργο «Σας ψιθυρίζουμε στο αυτί» θα είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και στα αγγλικά.

H Margaret Atwood και η Naomi Alderman. Φωτ.: Bart Michiels/ ©Rolex

Το προ-φεστιβαλικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex

Στις ημέρες που θα προηγηθούν του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex, το τετραήμερο προ-φεστιβαλικό πρόγραμμα (22–25 Μαΐου) θα περιλαμβάνει ημερίδες, σεμινάρια εξειδίκευσης, δημόσιες συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις και πρόβες, και πολλά ακόμη, στα οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες Έλληνες καλλιτέχνες, υπότροφοι της Rolex και μέντορες, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Anne Lacaton, Phyllida Lloyd, Robert Lepage, Walter Murch και Colm Toibín.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή τόσο για το Φεστιβάλ όσο και τα προ-φεστιβαλικά προγράμματα αποτελείται από τους ακόλουθους: Ελευθερία Ντεκώ (διακαλλιτεχνική δημιουργός που εργάζεται στον σχεδιασμό φωτισμού παραστάσεων, αρχιτεκτονικής και έργων τέχνης), Κατερίνα Ευαγγελάτου (καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου), Σοφία Εξάρχου (σεναριογράφος - σκηνοθέτης της βραβευμένης ταινίας παραγωγής 2016 «Park»), Κατερίνα Γρέγου (καλλιτεχνική διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα), Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης (ντράμερ, συνθέτης και ενορχηστρωτής), Ευριπίδης Λασκαρίδης (χορογράφος/ ερμηνευτής, ιδρυτής του θιάσου Osmosis), Ηλίας Παπαγεωργίου (αρχιτέκτονας, ιδρυτής και διευθυντής του PILA studio) και Κώστας Σπαθαράκης (επιμελητής, μεταφραστής και ιδρυτής των Εκδόσεων Αντίποδες).

Οι μέντορες που έχουν μέχρι στιγμής προσφέρει μέρος του χρόνου και του ανεξάντλητου ταλέντου τους είναι ορισμένοι από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες στον κόσμο. Είναι οι εξής: Sir David Adjaye, Margaret Atwood, John Baldessari, Tahar Ben Jelloun, Trisha Brown, Patrice Chéreau, Sir David Chipperfield, Mia Couto, Alfonso Cuarón, Sir Colin Davis, Anne Teresa De Keersmaeker, Olafur Eliasson, Brian Eno, Hans Magnus Enzensberger, William Forsythe, Stephen Frears, Gilberto Gil, Philip Glass, Alejandro G. Inárritu, Sir Peter Hall, David Hockney, Rebecca Horn, Zakir Hussain, Joan Jonas, Sir Anish Kapoor, William Kentridge, Jirí Kylián, Robert Lepage, Lin Hwai-min, Phyllida Lloyd, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Toni Morrison, Walter Murch, Ohad Naharin, Mira Nair, Youssou N’Dour, Jessye Norman, Michael Ondaatje, Crystal Pite, Alexei Ratmansky, Kaija Saariaho, Martin Scorsese, Kazuyo Sejima, Peter Sellars, Álvaro Siza, Wole Soyinka, Julie Taymor, Saburo Teshigawara, Jennifer Tipton, Colm Tóibín, Kate Valk, Mario Vargas Llosa, Carrie Mae Weems, Robert Wilson, Zhang Yimou, Pinchas Zukerman και Peter Zumthor.

O Spike Lee και ο Kyle Bell. Φωτ.: Arnaud Montagard/ ©Rolex

The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative – Passing on artistic heritage across generations

Το Φεστιβάλ Τεχνών Rolex θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 και 28 Μαΐου 2023.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ Τεχνών Rolex εδώ.