Φεστιβάλ παιδικού βιβλίου ζήτησε από συγγραφείς να σβήσουν κριτική για τη διαφορετικότητα

Ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παιδικού βιβλίου στη Βρετανία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής, όχι μόνο για το πόση διαφορετικότητα υπάρχει στο φετινό του πρόγραμμα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αντέδρασε όταν συγγραφείς το επισήμαναν δημόσια.

Το Bath Children’s Literature Festival δέχθηκε σχόλια στα social media για την έλλειψη ΛΟΑΤΚΙ+ εκπροσώπησης στο πρόγραμμα του 2026. Σύμφωνα με συγγραφείς, σχόλια που ασκούσαν κριτική κάτω από ανάρτηση του φεστιβάλ στο Instagram διαγράφηκαν, η αρχική ανάρτηση κατέβηκε και στη συνέχεια περιορίστηκε η δυνατότητα σχολιασμού σε άλλες αναρτήσεις.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν αρκετοί συγγραφείς είπαν ότι έλαβαν email από τον John McLay, έναν από τους ιδρυτές του φεστιβάλ, με το οποίο τους ζητούσε να διαγράψουν τα σχόλιά τους. Στο μήνυμα φέρεται να τους κατηγορούσε ότι δεν είχαν εξετάσει ολόκληρο το πρόγραμμα πριν γράψουν δημόσια την κριτική τους.

Ο McLay, ο οποίος εργάζεται στον χώρο του παιδικού βιβλίου ως λογοτεχνικός ανιχνευτής (scout), ίδρυσε το φεστιβάλ πριν από 19 χρόνια μαζί με τη σύζυγό του, Gill McLay, λογοτεχνική πράκτορα στο Bath Literary Agency. Η Gill McLay υπερασπίστηκε την απόφαση να υπάρξει απευθείας επικοινωνία με τους συγγραφείς, λέγοντας ότι το φεστιβάλ ήθελε να αποσυρθεί μια ανάρτηση που, σύμφωνα με την ίδια, περιείχε λανθασμένη πληροφορία: ότι δεν υπήρχαν καθόλου συγγραφείς από φυλετικές μειονότητες στο πρόγραμμα.

Ως απάντηση στην κριτική, το φεστιβάλ επικαλέστηκε επτά συγγραφείς από ΛΟΑΤΚΙ+ και φυλετικές μειονότητες στο πρόγραμμά του, ανάμεσά τους και έναν Βρετανοκύπριο. Το συνολικό πρόγραμμα, όμως, περιλαμβάνει σχεδόν 100 εκδηλώσεις, γεγονός που έκανε την απάντηση να μοιάζει σε πολλούς περισσότερο με άμυνα παρά με ουσιαστική παραδοχή του προβλήματος. Το φεστιβάλ φέρεται επίσης να επικοινώνησε με την ατζέντη μιας συγγραφέως, ζητώντας να ανακληθούν σχόλια.

Η Gill McLay αναγνώρισε ότι ίσως δεν ήταν ο σωστός τρόπος αντίδρασης και είπε ότι το φεστιβάλ έχει ζητήσει συγγνώμη. Υποστήριξε, πάντως, ότι η πρόθεση δεν ήταν να φιμωθεί κανείς, αλλά να διορθωθούν ανακριβείς πληροφορίες.

Για τους συγγραφείς, όμως, το ζήτημα δεν σταματά εκεί. Η Sophie Anderson, η οποία έλαβε το email, μίλησε για απειλητική και εκφοβιστική συμπεριφορά από ανθρώπους με ισχύ στον χώρο. Η Alexandra Sheppard, συγγραφέας που δημοσίευσε βίντεο για την υπόθεση, είπε ότι ο φόβος του αποκλεισμού όταν κάποιος ασκεί κριτική σε ισχυρούς οργανισμούς είναι πολύ πραγματικός. Η ίδια οργανώνει πλέον ανοιχτή επιστολή προς το φεστιβάλ.

Σε δήλωσή του στο Instagram, το Bath Children’s Literature Festival ανέφερε ότι είναι υπερήφανο για το φετινό πρόγραμμα, αλλά έχει ακούσει την κριτική. Είπε ότι επέλεξε συγγραφείς και εικονογράφους από τις προτάσεις που κατέθεσαν οι εκδότες, πρόσθεσε όμως ότι θα δουλέψει περισσότερο για μεγαλύτερη εκπροσώπηση και ότι έχει ήδη φέρει νέα πρόσωπα στη διοίκηση για να βοηθήσουν σε αυτό.

Η διαμάχη έρχεται σε μια περίοδο όπου η εκπροσώπηση στο παιδικό βιβλίο παραμένει ανοιχτή πληγή στη Βρετανία. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το 38,7% των μαθητών σχολικής ηλικίας στην Αγγλία προέρχεται από μειονοτικά εθνοτικά υπόβαθρα. Την ίδια στιγμή, έρευνα του Centre for Literacy in Primary Education κατέγραψε ότι μόνο το 24% των παιδικών βιβλίων είχε βασικούς χαρακτήρες από φυλετικές και ΛΟΑΤΚΙ+ μειονότητες, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 30% του 2022.

Ο συγγραφέας Iqbal Hussain συνόψισε την κριτική με μια φράση: το 2026, ο χώρος πρέπει να τα πηγαίνει καλύτερα. Για τους δημιουργούς που αντέδρασαν, το θέμα δεν είναι μόνο ποιοι καλούνται σε ένα φεστιβάλ παιδικού βιβλίου.

Είναι και τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι που γράφουν για παιδιά τολμούν να πουν δημόσια ότι δεν βλέπουν αρκετά παιδιά να εκπροσωπούνται.

Με στοιχεία από The Guardian