Φεστιβάλ Ντόχα: Άνοιξε με την ταινία «The Voice of Hind Rajab» - «Παρών» από τη μητέρα της 6χρονης Χιντ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντόχα άνοιξε τις πύλες του την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, με την επίσημη πρεμιέρα στη Μέση Ανατολή, του συγκινητικού δράματος της σκηνοθέτιδας Καουτέρ Μπεν Χανία, «The Voice of Hind Rajab» («Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ»).

Η τελετή έναρξης στο Katara Cultural Village αποτέλεσε την πρώτη φορά που μία παρουσίαση ταινίας- η οποία αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός 6χρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη, το οποίο βρίσκεται παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχτηκε επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα και αργότερα βρέθηκε νεκρό- έγινε παρουσία της μητέρας του θύματος, Γουίσαμ Χαμάντα.

Σημειώνεται ότι στην ταινία ακούγεται η φωνή της 6χρονης Χιντ Ρατζάμπ, κατά τη διάρκεια της συγκλονιστικής συνομιλίας της με το διασωστικό κέντρο του Παλαιστινιακού Ερυθρού Σταυρού.

Φεστιβάλ Ντόχα: «Παρών» από τη μητέρα της 6χρονης Χιντ

Η μητέρα της, η οποία επέλεξε να μην παρακολουθήσει το φιλμ επειδή δεν μπορούσε να ακούσει τη φωνή της κόρης της, ανέβηκε στη σκηνή και δήλωσε: «Έχασα την κόρη μου, αλλά δεν έχασα την ανθρωπιά μου».

«Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την ταινία στη Ντόχα», δήλωσε η σκηνοθέτις στο Variety πριν από την προβολή, σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που οι πρωταγωνιστές συνάντησαν τα μέλη της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου που υποδύονται στο φιλμ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η προβολή του «The Voice of Hind Rajab» στο Κατάρ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα υπήρξε βασικός διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Κινηματογράφου της Ντόχα (Doha Film Institute - DFI), Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, απένειμε στον Αιγύπτιο ηθοποιό Jamal Soliman και στην Ιρανή πρωταγωνίστρια Golshifteh Farahani, η οποία είναι εγκατεστημένη στη Γαλλία, τα Βραβεία Δημιουργικής Αριστείας για το 2025.

Μεταξύ των διάσημων καλεσμένων που αναμένονται στο κόκκινο χαλί τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνονται οι Στίβεν Σόντερμπεργκ, Ράμι Γιούσεφ, Μικαέλα Κόουλ, Μο Άμερ, Σάλεχ Μπάκρι, Χιάμ Αμπάς και Αν Μαρί Τζασίρ.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντόχα θα ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου.