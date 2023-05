Φεστιβάλ Καννών 2023: Στην Justine Triet  για το «Anatomy of a Fall» ο Χρυσός Φοίνικας

Μια γυναίκα κερδίζει τις Κάννες για τρίτη μόλις φορά στην ιστορία του θεσμού, καθώς η ταινία «Anatomy of a Fall» της Justine Triet έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών 2023.

Η 44χρονη κινηματογραφίστρια διαδέχεται την Τζέιν Κάμπιον (Μαθήματα Πιάνου", 1993) και την Ζουλιά Ντουκουρνό ("Τιτάν", 2021).

Ο Βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τζόναθαν Γκλέιζερ κέρδισε το Μέγα Βραβείο του 76ου Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του "The Zone of Interest" . Το Grand Prix (Μέγα Βραβείο) απονέμεται στη δεύτερη καλύτερη ταινία του φεστιβάλ.

Η Τουρκάλα Μερβέ Ντιζντάρ απέσπασε το βραβείο α΄γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Ξερά Χόρτα» του Νουρί Μπιλγκέ Τζεϊλάν.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για να ξεπερνούν τις δυσκολίες της ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο και να κρατούν την ελπίδα» μέσα τους, δήλωσε η ηθοποιός, η οποία υποδύεται μια γυναίκα που ερωτεύεται έναν δάσκαλο σε μια απομακρυσμένη επαρχία της Τουρκίας.

Η νικήτρια του φετινού Χρυσού Φοίνικα Justine Triet / Φωτ.: Getty Images

Ο Ιάπωνας Κότζι Γιακούσο, ένας από τους διασημότερους ηθοποιούς στη χώρα του, απέσπασε σήμερα το βράδυ το βραβείο α΄ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία "Perfect days" του Βιμ Βέντερς στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών.

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Βιμ Βέντερς και τον συν-σεναριογράφο (...). Δημιουργήσατε έναν υπέροχο χαρακτήρα», δήλωσε συγκινημένος παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Είκοσι μία ταινίες, 21 κινηματογραφιστές, 1 Χρυσός Φοίνικας. Το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών 2023 ολοκληρώνεται σήμερα με την αποκάλυψη της λίστας των βραβείων της κριτικής επιτροπής υπό την προεδρία του Σουηδού σκηνοθέτη Ρούμπεν Έστλουντ.

Λαμπεροί αστέρες του παγκόσμιου σινεμά, σκηνοθέτες που έχουν κατακτήσει την 7η τέχνη, ηθοποιοί στις ερμηνείες των οποίων όλοι έχουν υποκλιθεί.

Όλοι παρέλασαν από το κόκκινο χαλί ακόμα μία φορά για να τιμήσουν την φετινή γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές:

Palme d’Or: Anatomy Of A Fall, της Justine Triet

Grand Prix: The Zone Of Interest του Jonathan Glazer

Jury Prize: Fallen Leaves,του Aki Kaurismaki

Best Director: Tran Anh Hung για τοThe Pot-Au-Feu

Best Screenplay: Monster, Yuji Sakamoto

Best Actress: Merve Dizdar, για την ταινία About Dry Grasses

Best Actor: Kōji Yakusho, για το Perfect Days

Camera d’Or: Inside the Yellow Cocoon Shell, directed by Thien An Pham

Short Film Palme d’Or: 27, της Flóra Anna Buda

Queer Palm: Monster