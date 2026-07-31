Φεστιβάλ Επιδαύρου: Ακυρώνεται η αποψινή παράσταση λόγω πυρκαγιών

Ακυρώνεται η αποψινή παράσταση του Φεστιβάλ της Επιδαύρου λόγω των πύρινων μετώπων που πλήττουν τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοργάνωση αποφάσισε να προχωρήσει στην ακύρωση , εφόσον εστίες φωτιάς που εξακολουθούν να καίνε, δεν δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες για τη διεξαγωγή του.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου

Αγαπητοί Θεατές κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμοδιες αρχές και για λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την σημερινή παράσταση.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή . Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τραπέζης που είναι συνδεδεμένοι με τις κάρτες αγοράς. Για pos και μετρητά η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στα φυσικά σημεία πωλήσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στην πλατεία Συντάγματος και Πειραιώς 260 ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-18:00. Αν επιθυμείτε αλλαγή για την παράσταση του Σαββάτου απευθυνθείτε στα ταμεία.