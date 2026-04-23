Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Η Μάγκι Τζίλενχαλ ορίστηκε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής

Η Αμερικανίδα σκηνοθέτις, ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός, Μάγκι Τζίλενχαλ, θα είναι η πρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής του διαγωνιστικού τμήματος στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η Τζίλενχαλ και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής θα επιλέξουν τον νικητή του περίφημου Χρυσού Λέοντα για την Καλύτερη Ταινία στο φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Η Τζίλενχαλ, που γίνεται η τρίτη γυναίκα τα τελευταία πέντε χρόνια που ηγείται της επιτροπής στο Λίντο της Βενετίας, δήλωσε ότι είναι «ενθουσιασμένη που αποδέχεται την πρόσκληση να ηγηθεί της φετινής κριτικής επιτροπής».

«Η Βενετία υποστήριζε πάντα αληθινές, μοναδικές φωνές και είναι τιμή μου να συμβάλω στη συνέχιση αυτής της τολμηρής και αναγκαίας παράδοσης. Δεν θα σταθώ ως κριτής, αλλά με περιέργεια, θαυμασμό και ενθουσιασμό», ανέφερε.

Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, εξήρε την Τζίλενχαλ ως μια προσωπικότητα που «ενσαρκώνει μια καλλιτεχνική πορεία ασυνήθιστης συνέπειας, που χτίστηκε με την πάροδο του χρόνου με νοημοσύνη και θάρρος».

Πρόσθεσε: «Μια ηθοποιός ικανή να ενσαρκώνει χαρακτήρες που προκαλούν ανησυχία και είναι πολυδιάστατοι, η οποία επίσης ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό της ως σεναριογράφος με την ταινία "The Lost Daughter", η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου εδώ στη Βενετία το 2021. Η οπτική της για τον κινηματογράφο - τόσο διανοητική όσο και ενστικτώδης - επιβεβαιώθηκε περαιτέρω στην πρόσφατη ταινία "The Bride!", η οποία εδραιώνει τη θέση της ως πρωτότυπης σκηνοθέτιδας. Το να την έχουμε ως πρόεδρο της κριτικής μας επιτροπής σημαίνει ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε μια έγκυρη και ανεξάρτητη φωνή, που κινείται από εκείνη την αυθεντική πάθος για τον καλλιτεχνικό κινηματογράφο που πάντα αποτελούσε την καρδιά του φεστιβάλ».

Η Τζίλενχαλ έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη μεταφορά του μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε «The Lost Daughter», το οποίο κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2021 και προτάθηκε για τρία Όσκαρ.

Φέτος, κυκλοφόρησε το «The Bride!», μια διχαστική αλλά τολμηρή εκδοχή του «Φρανκενστάιν» της Mary Shelley και της ταινίας «The Bride of Frankenstein» του James Whale.

Με πληροφορίες από euronews.com