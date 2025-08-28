Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

Στη Βενετία έφτασαν ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν για το Φεστιβάλ 2025 και τη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Bugonia».

Μαζί τους ήταν και οι ηθοποιοί Aidan Delbis και Jesse Plemons.

«Μου αρέσει να δουλεύω με τον Γιώργο. Λατρεύω το υλικό που τον έλκει και τους κόσμους και τους χαρακτήρες που θέλει να εξερευνήσει. Ήταν αρκετά γενναιόδωρος ώστε να με αφήσει να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου», είπε η Έμα Στόουν για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λάνθιμο.

Η στιγμή που φτάνουν ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν:

«Έχουμε συνεργαστεί με τον Γιώργο πολλές φορές. Έτσι, αυτό που καταλήγει να νιώθει κανείς είναι ένα πραγματικά παρήγορο και ασφαλές περιβάλλον για να εξερευνήσει και να νιώσει όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος. Ξέρω ότι όλοι λένε ότι είναι σαν να είμαστε μια οικογένεια, αλλά όντως νιώθεις έτσι όταν έχεις φτιάξει τόσα πολλά πράγματα μαζί και έχεις βρεθεί σε αυτά τα χαρακώματα μαζί» πρόσθεσε.

Μάλιστα, το Deadline σχολίασε πως «ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος φοράει μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία στη συνέντευξη Τύπου του Bugonia στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας».

Η Στόουν περιέγραψε την ταινία «Bugonia» ως ιδιαίτερα «αντανακλαστική της χρονικής στιγμής για τον κόσμο μας» και ένα «πραγματικά συναρπαστικό και συγκινητικό, αστείο και χάλια, και ζωντανό» πρότζεκτ.

Η ταινία ακολουθεί δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις συνωμοσιολογικές θεωρίες και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη που σκοπεύει να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

«Δεν υπάρχει μεγάλο μέρος της δυστοπίας σε αυτή την ταινία που είναι πολύ φανταστικό», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος για την πλοκή της ταινίας. «Πολλά από αυτά αντανακλούν έντονα τον πραγματικό κόσμο. Δεν θα την χαρακτήριζα λοιπόν, απαραίτητα δυστοπική ταινία, η οποία, κατά τη γνώμη μου, παρουσιάζει μια εικόνα του μέλλοντος και τι συνέβη στον πολιτισμό».

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνέχισε να λέει ότι η ταινία «Bugonia» δείχνει τι «συμβαίνει τώρα» στην κοινωνία.

«Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια κρίση πολύ σύντομα και οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν το σωστό μονοπάτι, αλλιώς, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων», πρόσθεσε.

«Οι ταινίες του, όπως και να τις κατηγοριοποιήσετε, τις αντιλαμβάνομαι πάντα, μεταξύ πολλών άλλων, ως πραγματικά ανθρώπινες», είπε, από την πλευρά του, ο ηθοποιός Jesse Plemons.

«Έτσι, [τις αντιλαμβάνομαι] ως παράλογες ή σκοτεινές ή ξέρετε, χιουμοριστικές ή όλες αυτές οι άλλες ιδιότητες. Στην ουσία, όλες φαίνεται να εξερευνούν κάτι πολύ ανθρώπινο, κάτι που είναι ενδιαφέρον για μένα».