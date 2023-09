Φεστιβάλ Βενετίας 2023- Live η απονομή του Χρυσού Λέοντα

Το 80ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ολοκληρώνεται επίσημα απόψε με την απονομή του Χρυσού Λέοντα.

Μέχρι στιγμής το φετινό Φεστιβάλ της Βενετίας έχει χαρίσει πρωτόγνωρες στιγμές καθώς οι συνεχιζόμενες απεργίες των σωματείων των ηθοποιών έχουν επηρεάσει τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Ακόμη και ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, ο σκηνοθέτης Ντάμιεν Σαζέλ εμφανίστηκε φορώντας ένα μπλουζάκι «Writers Guild On Strike» την ημέρα της έναρξης του φεστιβάλ ενώ η Τζέσικα Τσάστειν φόρεσε μπλουζάκι με «SAG-AFTRA On Strike» στηρίζοντας την κίνηση των συναδέλφων της.

Η λίστα με τους νικητές του 80ου Φεστιβάλ Βενετίας:

Καλύτερη Ταινία- Χρυσός Λέοντας:

Βραβείο Grand Jury:

Βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη:

Special Jury Prize:

Βραβείο Σεναρίου: Guillermo Calderón, Pablo Larraín

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Coppa Volpi: Cailee Spaeny

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Coppa Volpi: Peter Sarsgaard

Marcello Mastroianni Award για τον καλύτερο νέο ηθοποιό: Me Captain,” Seydou

HORIZONS

Best Film: “Explanation for Everything,” Gabor Reisz

Best Director: “Paradise is Burning,” Mika Gustafson

Special Jury Prize: “An Endless Sunday,” Alain Parroni

Best Actress: “El Paraiso,” Margarita Rosa De Francisco

Best Actor: “City of Wind,” Tergel Bold-Erdene

Best Screenplay: “El Paraiso,” Enrico Maria Artale

Best Short Film: “A Short Trip,” Erenik Beqiri

LION OF THE FUTURE

Luigi de Laurentiis Award for Best Debut Feature: “Love is a Gun,” Lee Hong-Chi

HORIZONS EXTRA

Audience Award: “Felicita,” Micaela Ramazzotti

VENICE CLASSICS

Best Documentary on Cinema: “Thank You Very Much,” Alex Braverman

Best Restored Film: “Moving,” Shinji Sōmai

VENICE IMMERSIVE

Grand Jury Prize: “Song for a Passerby,” Celine Daemen

Special Jury Prize: “Flow,” Adriaan Lokman

Achievement Prize: “Emperor,” Marion Burger, Ilan Cohen

FIPRESCI Award: “Evil Does Not Exist,” Ryusuke Hamaguchi

FIPRESCI Award for Best Film from Orizzonti and Parallel Sections: “An Endless Sunday,” Alain Parroni