Farm Boys: το queer fashion brand που κάνει την ομοερωτική αισθητική zine και ρούχο

Το Average Boys Club δεν πουλάει απλώς cropped tanks και αθλητικά σορτσάκια. Πουλάει μια ολόκληρη γκέι φαντασίωση, με χιούμορ, ιδρώτα, λίγο ντροπιαστική πόζα και πολλή γνώση του αρχείου από το οποίο δανείζεται.

Η λονδρέζικη κουίρ μάρκα των Τζόρνταν Σλόαν και Κρις Άσλεϊ Κερνς κυκλοφόρησε την τρίτη της μικρή συλλογή, συνοδεύοντάς τη με το Farm Boys, μια καμπάνια και ένα φανζίν που αντλούν από την οπτική γλώσσα της γκέι erotica των ’80s, του αθλητικού φετίχ και μιας προ-ίντερνετ ανδρικής εικόνας όπου το σώμα, το ύφασμα και η πόζα έλεγαν περισσότερα από οποιοδήποτε σύνθημα.

φωτογραφία:Luke Abby

φωτογραφία:Luke Abby

Το Average Boys Club δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια και έγινε γνωστό για ρούχα που μοιάζουν να βγήκαν από το φαντασιακό μιας γκέι γκαρνταρόμπας: κοντά T-shirts με στάμπες, αμάνικα, αθλητικά κομμάτια, ρούχα που ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν στο σώμα και στο βλέμμα. Οι ιδρυτές του το περιγράφουν ως γκέι lifestyle brand, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι δεν προσπαθεί να γίνει ουδέτερο, «συμπεριληπτικό» με τον πιο ασφαλή τρόπο ή εύκολα εμπορικό. Ξέρει ακριβώς ποιον κοιτάζει.

Στην αρχή, όπως λένε οι Σλόαν και Κερνς, η ιδέα ήταν σχεδόν απλή: να φτιάξουν ρούχα για γκέι άντρες που να έχουν σχεδιαστική σοβαρότητα, αλλά να μην αποκλείουν οικονομικά το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Στο πρώτο τους brand deck είχαν γράψει τη φράση «The Gay Sporty & Rich».

Η φράση έχει πλάκα, αλλά λέει και κάτι πολύ συγκεκριμένο: το Average Boys Club παίρνει τον κόσμο του αθλητικού preppy, του γυμναστηρίου, των αποδυτηρίων και του εύκολου sex appeal και τον γυρίζει προς μια πιο κουίρ, πιο ειρωνική, πιο σωματική κατεύθυνση.

Το Farm Boys, η νέα τους καμπάνια, συνεχίζει αυτή τη γραμμή. Η έμπνευση ξεκινά από το Three του Χάουαρντ Ρόφμαν, αλλά και από περιοδικά, βίντεο και φωτογραφίες της γκέι ερωτικής κουλτούρας των ’80s. Οι δημιουργοί του brand κοιτούν επίσης αρχειακές εικόνες από γκέι συγκεντρώσεις, ντοκιμαντέρ και υλικό από τις δεκαετίες του ’70, του ’80 και των αρχών του ’90 — μια περίοδο που για την γκέι κοινότητα υπήρξε ταυτόχρονα εκρηκτική, όμορφη και βαθιά τραυματική.

φωτογραφία:Luke Abby

φωτογραφία:Luke Abby

Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι απλώς η νοσταλγία. Είναι οι κώδικες. Η πόζα που μοιάζει λίγο υπερβολική και λίγο αθώα. Το σορτσάκι που ξέρει ότι είναι μικρό. Το φανελάκι που δεν κρύβει το σώμα αλλά το πλαισιώνει. Η vintage ερωτική εικόνα που μπορεί να μοιάζει camp, ακόμη και «κακόγουστη», αλλά μέσα από τη σωστή επεξεργασία γίνεται ξανά κομψή, αστεία και επιθυμητή.

Κάθε συλλογή του Average Boys Club συνοδεύεται από φανζίν. Δεν είναι τυχαίο. Η μάρκα δεν θέλει να μείνει μόνο στο ρούχο. Θέλει να χτίσει γύρω της έναν μικρό κόσμο από εικόνες, έντυπα, clubs, συνεργασίες και συναντήσεις. Το νέο φανζίν για το Farm Boys λειτουργεί και ως lookbook και ως συλλεκτικό αντικείμενο, με creative direction από τον Πάτρικ Γουό, γνωστό για τη δουλειά του ως collagist και για συνεργασίες με οίκους όπως Dior, Miu Miu και Versace.

Η συλλογή παρουσιάστηκε και μέσα από φυσικές παρουσίες στο Λονδίνο: pop-up στο BOYS! BOYS! BOYS! Gallery Café, με τίτλο The Study, takeover στο περιοδικό και σημείο πώλησης The Week στο Σόχο, αλλά και σύνδεση με τη νυχτερινή ζωή της πόλης μέσα από συνεργασία με την Τζόντι Χαρς και το εβδομαδιαίο κουίρ πάρτι Feel It!. Δεν είναι απλή λεπτομέρεια: οι Σλόαν και Κερνς γνωρίστηκαν στο Feel It!, άρα το brand επιστρέφει στον χώρο από τον οποίο, με κάποιον τρόπο, γεννήθηκε.

Αυτό είναι ίσως το πιο πειστικό στοιχείο του Average Boys Club. Δεν προσπαθεί απλώς να «πουλήσει queer». Βγαίνει από ανθρώπους που ζουν μέσα στη σκηνή στην οποία απευθύνονται. Από τα ρούχα μέχρι τα φανζίν και τα clubs, το brand μοιάζει να καταλαβαίνει ότι η γκέι αισθητική δεν είναι μόνο τι φοράς, αλλά πού πηγαίνεις, ποιον κοιτάζεις, ποιος σε κοιτάζει, τι θυμάσαι, τι αντιγράφεις και τι κάνεις δικό σου.

Σε μια εποχή όπου πολλές μάρκες ανακαλύπτουν το Pride κάθε Ιούνιο και μετά εξαφανίζονται, το Average Boys Club κάνει κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν βάζει απλώς ένα ουράνιο τόξο σε ένα T-shirt. Παίρνει την επιθυμία, το σώμα, την αμηχανία, το αστείο, το αρχείο και τα κάνει ρούχο.

Οι ίδιοι λένε ότι θέλουν όποιος φοράει Average Boys Club να νιώθει «sexy, smart, and a little bit stupid». Και ίσως αυτή να είναι η καλύτερη περιγραφή του brand: αρκετά σέξι για να ξέρει τι προκαλεί, αρκετά έξυπνο για να ξέρει από πού έρχεται, αρκετά χαζό για να μη γίνει ποτέ βαρετά σοβαρό.

με στοιχεία από Tank Magazine