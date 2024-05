Φανταστικοί φίλοι, Φρόιντ και αθηναϊκές ερωτικές αναζητήσεις από αύριο στους κινηματογράφους

Με τα συνολικά εισιτήρια τετραημέρου να πέφτουν όλο και πιο συχνά κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 50 χιλιάδων εισιτηρίων, θα έλεγες ότι οι κινηματογράφοι έχουν δει και καλύτερες μέρες.

Ευτυχώς επόμενη εβδομάδα Λάνθιμος και Furiosa θα δώσουν την απαραίτητη ένεση στα ταμεία. Στο μεταξύ, την τρέχουσα κυκλοφορεί στις αίθουσες ακόμα ένας αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός από νέους τίτλους.

Ταινία της εβδομάδας, τουλάχιστον στα χαρτιά, είναι το IF του Τζον Κραζίνσκι. Ο τελευταίος εξαργύρωσε τη λευκή επιταγή, που πήρε από το στούντιο ως επιβράβευση για το A Quiet Place, με μια παιδική φαντασία που δανείζεται pixarικά μοτίβα και ποντάρει περισσότερα στην καλή της διάθεση, παρά στην έμπνευσή της. Δεν είναι κακή επιλογή για το οικογενειακό κοινό πάντως και μάλλον την προτιμούμε από την άλλη μεγάλη πρεμιέρα της εβδομάδας, το Freud’s Last Session.

Στην ταινία παρακολουθούμε μια φανταστική συνάντηση ανάμεσα στον Σίγκμουντ Φρόιντ και στον C.S. Λιούις, δημιουργό των «Xρονικών της Νάρνια». Οι δύο άνδρες συναντιούνται στο γραφείο του πρώτου, σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας και συζητούν σχηματικά περί Θεού και Ανθρώπων. Το θέαμα έχει εμφανείς θεατρικές καταβολές, ενώ ο Χόπκινς βρίσκει στο πεντάλεπτο τη μανιέρα του χαρακτήρα κι από εκείνο το σημείο κι έπειτα επιδίδεται σε μια σειρά από ανακυκλούμενα τικ και επαναλαμβανόμενα επιφωνήματα – μια σπάνια ερμηνευτική αστοχία από τον μεγάλο ηθοποιό.

Το Medium της Χριστίνας Ιωακειμίδη είναι μια ταινία διάθεσης και όχι πλοκής. Ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα σε μια διαδρομή ερωτικής αφύπνισης στην αυγουστιάτικη Αθήνα . Στο Book of Solutions ο Μισέλ Γκοντρί γυρίζει μια αυτοναφορική ταινία που σώζεται μερικώς από το χιούμορ της και την ευγενή φυσιογνωμία του Πιερ Νινέ, ενώ τίποτα δεν σώζει το Winnie the Pooh: Blood and Honey II, παρά την εμφανή αύξηση του προϋπολογισμού της παραγωγής.

Η κατάσταση δεν βελτιώνεται πολύ ούτε με το Northern Comfort, μια άνευρη κωμωδία από τον δημιουργό της έκτακτης σάτιρας Under the Tree. Οι φαν του ισπανόφωνου θρίλερ θα ξεγελάσουν κάπως την πείνα τους με το αργεντίνικο La Extorsion, ενώ εκείνοι του αγγλόφωνου με το Sleeping Dogs, για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική προβολή. Τέλος, κυκλοφορεί και το ντοκιμαντέρ Avant-Drag.