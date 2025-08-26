Fallingwater: To διασημότερο σπίτι της Αμερικής μπάζει νερά - και δεν φταίει ο καταρράκτης

Tο Fallingwater, ένα από τα διασημότερα σπίτια του κόσμου που αιωρείται πάνω από έναν καταρράκτη στην Αμερική, έχει διαρροές - και δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν.

Το Fallingwater αποτελεί αδιαμφησβήτητα είναι ένα από τα πιο διάσημα αρχιτεκτονικά έργα του 20ού αιώνα, σχεδιασμένο από τον κορυφαίο Αμερικανό αρχιτέκτονα Frank Lloyd Wright.

Πρόκειται για ένα εξοχικό σπίτι που χτίστηκε το 1935–1939 μέσα στη φύση της Πενσυλβάνια, κυριολεκτικά πάνω από έναν καταρράκτη, κάτι που το κάνει μοναδικό στον κόσμο. Μάλιστα από το 2019, είναι Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Τα τελευταία δύο χρόνια όμως, το σπίτι αυτό είναι «αντιμέτωπο» με μία υπερβολικά απαιτητική ανακαίνιση καθώς έχει διαρροές νερού, οι οποίες δεν οφείλονται στον προφανή λόγο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανακαίνιση ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει την αντικατάσταση και αποκατάσταση στεγών, μεταλλικών επενδύσεων, κουφωμάτων παραθύρων και πορτών, καθώς και εξωτερικών τοίχων. Και όλα αυτά, τηρώντας αυστηρά πρότυπα διατήρησης της ιστορικότητας, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούν τις προσδοκίες των επισκεπτών που έρχονται από όλο τον κόσμο.

«Η ανακαίνιση είναι ρουτίνα αλλά και απολύτως απαραίτητη για να εξαλείψουμε τα προβλήματα διείσδυσης νερού», υποστηρίζει από την πλευρά του ο διευθυντής του Fallingwater, Justin Gunther.

Τα σπίτια του θρυλικού αρχιτέκτονα, ο οποίος πίεσε τα όρια του σχεδιασμού και της τεχνολογίας, είναι γνωστά για τις διαρροές τους, ακόμη και όταν δεν είναι χτισμένα πάνω σε υδάτινα στοιχεία. Στην περίπτωση του Fallingwater, το πρόβλημα το προκαλούν οι επίπεδες στέγες και οι ταράτσες που το καθιστούν τόσο ξεχωριστό, καθώς προσφέρουν το ιδανικό σημείο για να λιμνάζει το νερό.

«Όταν εργάζεσαι στο Fallingwater, δεν επιτρέπεται να σου πέσει τίποτα»

«Στη νοτιοδυτική Πενσυλβάνια, αυτό ήταν πιθανώς κακή ιδέα εξαρχής, γιατί έχουμε πολλή βροχή και χιόνι. Αλλά ο Wright αστειευόταν συχνά ότι τα κτίριά του είναι σαν να αφήνεις έργα τέχνης έξω στη βροχή», σημειώνει ο Justin Gunther. Το νερό έχει εισχωρήσει στο σπίτι από τα πλαίσια των παραθύρων και των πορτών και από κενά στους πέτρινους τοίχους, οι οποίοι κατά την κατασκευή είχαν γεμίσει με μπάζα, τα οποία έχουν υποχωρήσει με την πάροδο σχεδόν ενός αιώνα.

Το προσωπικό του Fallingwater ενίοτε προχωρούσε σε επιμέρους επιδιορθώσεις από την τελευταία μεγάλη στεγανοποίηση και αντικατάσταση της στέγης, που έγινε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, όμως το 2023 είχε έρθει η ώρα για μια κανονική ανακαίνιση. Η ανακαίνιση όμως αυτή, έχει και επιπλέον δυσκολίες. Το ρυάκι που κυλάει κάτω από το σπίτι είναι πλέον υδάτινος πόρος προστατευόμενος από το κράτος, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργάτες πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί για το πού καταλήγουν τα υλικά οικοδομής.



«Όταν εργάζεσαι στο Fallingwater, δεν επιτρέπεται να σου πέσει τίποτα. Ούτε ένα καρφί, ούτε ένα εξάρτημα τρυπανιού — τίποτα», αναφέρει ο Ben Morrison, ανώτερος τεχνικός συντήρησης στο Fallingwater. Η αναγνώριση του Fallingwater ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και η ένταξή του στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων των ΗΠΑ, σημαίνει επίσης ότι οι εργάτες πρέπει να προχωρούν πολύ πιο αργά και με περισσότερη προσοχή απ’ ό,τι σε ένα συνηθισμένο έργο.



Το Fallingwater υποδέχεται περίπου 140.000 επισκέπτες τον χρόνο, και κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης, το προσωπικό προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες τους.

«Προσπαθούμε πάντα να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται, με ειδοποιήσεις στην ιστοσελίδα και ζωντανή κάμερα», λέει ο Clinton Piper, ανώτερος διαχειριστής ειδικών έργων. Οι ανακαινίσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2026, ακριβώς στην ώρα για την 90ή επέτειο από την έναρξη της κατασκευής του σπιτιού.

Tα πέντε πιο διάσημα κτίρια του Frank Lloyd Wright

Ο Frank Lloyd Wright θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα και έχει σχεδιάσει εκατοντάδες κτίρια, πολλά από τα οποία είναι εμβληματικά. Εκτός από το Fallingwater, πέντε διάσημα κτίρια του είναι:

1. Guggenheim Museum – Νέα Υόρκη (1959)

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσεία στον κόσμο, με τη χαρακτηριστική σπειροειδή ράμπα και από τα τελευταία έργα του. Αξίζει να σημειωθεί πως ολοκληρώθηκε λίγο πριν τον θάνατό του.

2. Robie House – Σικάγο (1909)

Πρωτοποριακή κατοικία που εκφράζει το «Prairie Style», με χαμηλές στέγες και οριζόντιες γραμμές. Θεωρείται ο πρόδρομος του μοντέρνου σχεδιασμού κατοικιών

3. Taliesin – Ουισκόνσιν (1911)

Η προσωπική κατοικία του Wright, σχεδιασμένη σε αρμονία με την αγροτική φύση. Περιλαμβάνει στούντιο, εργαστήρια και λειτουργεί σήμερα ως εκπαιδευτικό κέντρο.

4. Taliesin West – Αριζόνα (1937)

Ο χειμερινός του οικισμός, χτισμένος με τοπικά υλικά στην έρημο της Αριζόνα, που σήμερα είναι έδρα του Ιδρύματος Frank Lloyd Wright.

5. Unity Temple – Οκ Πάρκ, Ιλινόι (1908)

Ένα πρωτοποριακό θρησκευτικό κτίριο, φτιαγμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μίνιμαλ σχεδιασμό, που θεωρείται ένα από τα πρώτα μοντέρνα κτίρια στον κόσμο.

