Το φαινόμενο Oasis: 5 συγκροτήματα που θα μπορούσαν να κάνουν μεγάλη επιστροφή

Κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αδιανόητο έγινε τελικά πραγματικότητα: οι αδελφοί Γκάλαχερ έλυσαν τις μακροχρόνιες διαφορές τους και οι Oasis επέστρεψαν στη σκηνή, έπειτα από 16 χρόνια απουσίας.

Η περιοδεία των θρύλων της Britpop, με την ονομασία «Live ’25», έχει ήδη ξεκινήσει με sold out εμφανίσεις, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον.

Η επανένωση του εμβληματικού βρετανικού συγκροτήματος δεν αναζωπυρώνει μόνο τη συζήτηση γύρω από την ιστορία του, αλλά φέρνει και ένα νέο ερώτημα. Αν ο Λίαμ και ο Νόελ τα κατάφεραν, ποιο άλλο συγκρότημα θα μπορούσε να επιστρέψει στη σκηνή και μάλιστα με εμπορική επιτυχία;

Ορισμένες πιθανότητες, όπως ένα reunion μουσικών γιγάντων όπως οι Led Zeppelin, Pink Floyd, The Smiths και Fleetwood Mac, μοιάζουν ουτοπικές. Όμως η επιστροφή των Rilo Kiley μετά από σχεδόν 20 χρόνια, οι δηλώσεις του Τζο Πέρι για ενδεχόμενη επανένωση των Aerosmith αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν είναι τελείως εκτός συζήτησης. Ειδικότερα όταν υπάρχει η προοπτική για μεγάλα κέρδη.

Ακολουθούν πέντε ονόματα που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ξανά μαζί στη σκηνή.

R.E.M.

Οι R.E.M. ανακοίνωσαν το 2011 τη διάλυσή τους, έπειτα από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας. Ο frontman Μάικλ Στάιπ ξεκαθάρισε τότε ότι δεν υπήρχε κανένα ενδεχόμενο επανένωσης, ενώ το συγκρότημα εξήγησε ότι είχε πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του. «Αποχωρούμε με ευγνωμοσύνη και αίσθημα πληρότητας», ανέφεραν στην ανακοίνωση.

Το 2023, όμως, τα τέσσερα βασικά μέλη (Στάιπ, Μάικ Μιλς, Πίτερ Μπακ και Μπιλ Μπέρι) επανενώθηκαν για μία και μοναδική εμφάνιση στην τελετή εισαγωγής στο Songwriters Hall of Fame, ερμηνεύοντας το «Losing My Religion» για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Λίγους μήνες αργότερα, επανακυκλοφόρησαν το πρώτο single τους «Radio Free Europe» για την οικονομική στήριξη του ομώνυμου ραδιοφωνικού οργανισμού.

Οι πιθανότητες για πλήρη επιστροφή παραμένουν περιορισμένες, αλλά οι ενδείξεις δημιουργούν ελπίδες.

Daft Punk

Οι Daft Punk, οι πρωτοπόροι της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους το 2021 μέσω ενός βίντεο με έντονο συμβολισμό. Από το 1997 έως το 2013 κυκλοφόρησαν τέσσερα στούντιο άλμπουμ, καθώς και δύο ζωντανές ηχογραφήσεις και το soundtrack της ταινίας «Tron: Legacy». Μετά τον χωρισμό τους, τα δύο μέλη, ο Τόμας Μπανγκαλτέρ και ο Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό, ακολουθούν ήσυχες αλλά διακριτές πορείες.

Daft Punk / Φωτ: EPA, αρχείου

Ακόμη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού δεν καταφέρνουν να τους επαναφέρουν το 2024. Αν και μοιράζονται ακόμη στούντιο, δεν υπάρχουν σημάδια επανασύνδεσης. Για τους φίλους του συγκροτήματος, όμως, η ελπίδα παραμένει ζωντανή.

Outkast

Το ντουέτο από την Ατλάντα, αποτελούμενο από τους ράπερ Big Boi και André 3000, αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στην ιστορία της hip hop. Με άλμπουμ όπως τα «Aquemini» (1998), «Stankonia» (2000) και «Speakerboxxx/The Love Below» (2003), καθιέρωσαν ένα μοναδικό ύφος, αποκτώντας παγκόσμια απήχηση.

Outkast / Φωτ: EPA, αρχείου

Από το 2006 και μετά και την κυκλοφορία του δίσκου «Idlewild», οι Outkast έχουν σταματήσει να ηχογραφούν ως ντούο. Πέρα από την υποκριτική με την οποία ασχολείται εδώ και καιρό, τα τελευταία χρόνια ο Andre 3000 πειραματίζεται μουσικά, ενώ ο Big Boi έχει κυκλοφορήσει τρεις σόλο ραπ δίσκους.

Παρά το δημιουργικό κενό, η επανένωση τους μοιάζει εφικτή, με την εισαγωγή τους στο Rock and Roll Hall of Fame να επαναφέρει το θέμα στη δημόσια συζήτηση.

Talking Heads

Οι Talking Heads υπήρξαν ένα από τα πιο καινοτόμα σχήματα του new wave και art rock, με επιρροή που ξεπερνά τα στενά μουσικά όρια. Άλμπουμ όπως το «Fear of Music» και το «Remain in Light», καθώς και το live «Stop Making Sense» (1984), άφησαν ανεξίτηλο στίγμα.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τον τελευταίο του δίσκο το 1988 και διαλύθηκε επίσημα το 1991. Έκτοτε, οι προσωπικές σχέσεις των μελών παραμένουν τεταμένες. Η μπασίστρια Τίνα Γουέιμαουθ έχει χαρακτηρίσει τον Ντέιβιντ Μπερν «ανίκανο για φιλία», ενώ και ο ντράμερ Κρις Φραντς έχει εκφραστεί επικριτικά μέσω της αυτοβιογραφίας του.

Φέτος, η επανένωση φάνηκε να μοιάζει πιθανή, όταν ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του πρώτου επίσημου βιντεοκλίπ για το εμβληματικό Psycho Killer, με πρωταγωνίστρια τη Σέρσα Ρόναν. Παράλληλα, το Deadline αποκάλυψε ότι το φεστιβάλ Coachella προσέφερε 80 εκατ. στο συγκρότημα για να κάνει reunion το 2024, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε. Τουλάχιστον, όμως, η ιδέα υπάρχει.

The Fugees

Το «The Score» (1996) των Fugees αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα hip hop άλμπουμ όλων των εποχών, με περισσότερες από 22 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Λίγο μετά την κυκλοφορία του, ομως, το συγκρότημα διαλύθηκε εν μέσω εντάσεων ανάμεσα στα μέλη, Lauryn Hill, Wyclef Jean και Pras Michael.

The Fugees / Φωτ: EPA, αρχείου

Οι σχέσεις μεταξύ τους παραμένουν τεταμένες. Ο Pras Michael δήλωσε το 2007 πως «πιο πιθανό είναι να δείτε τον Μπους και τον Μπιν Λάντεν να πίνουν καφέ μαζί, παρά επανένωση των Fugees». Το 2021, η μπάντα ανακοίνωσε επετειακή περιοδεία, η οποία αρχικά αναβλήθηκε και τελικά ακυρώθηκε, χωρίς να δωθεί επίσημη αιτιολόγηση.

Με πληροφορίες από Euronews