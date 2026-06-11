Το Facebook επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη: Δείτε το πρώτο τρέιλερ του «The Social Reckoning»

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «The Social Reckoning», της νέας ταινίας του Άαρον Σόρκιν που επιστρέφει στον κόσμο του Facebook, 16 χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του «The Social Network».

Παρότι ο δημιουργός της έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για μια κλασική συνέχεια της βραβευμένης ταινίας του 2010, το νέο φιλμ επαναφέρει στο προσκήνιο τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τις αμφιλεγόμενες πρακτικές της εταιρείας που σήμερα είναι γνωστή ως Meta.

Η ταινία βασίζεται στη δημοσιογραφική έρευνα «The Facebook Files» της Wall Street Journal, η οποία αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας και έφερε στο φως καταγγελίες ότι η διοίκηση γνώριζε τις αρνητικές επιπτώσεις των πλατφορμών της σε χρήστες και κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Τον ρόλο του Ζούκερμπεργκ αναλαμβάνει ο Τζέρεμι Στρονγκ, γνωστός από τη σειρά «Succession», διαδεχόμενος ουσιαστικά τον Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος είχε υποδυθεί τον ιδρυτή του Facebook στην πρώτη ταινία.

Στα πλάνα του τρέιλερ, ο Ζούκερμπεργκ προετοιμάζεται για κατάθεση ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, μετά τις αποκαλύψεις της πρώην εργαζόμενης και πληροφοριοδότριας Φράνσις Χόγκεν, η οποία διέρρευσε χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα στον Τύπο.

«Δεν είμαι πια ένας νεαρός που μόλις βγήκε από έναν φοιτητικό κοιτώνα», ακούγεται να λέει ο χαρακτήρας του Στρονγκ, ενώ σε άλλο σημείο αυτοχαρακτηρίζεται «απόλυτος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου».

«The Social Reckoning»: Οι αποκαλύψεις που ενέπνευσαν την ταινία

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι η Φράνσις Χόγκεν, η πρώην εργαζόμενη του Facebook που το 2021 παρέδωσε χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα στη Wall Street Journal και αργότερα κατέθεσε ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της, η εταιρεία διέθετε εσωτερικές έρευνες που κατέγραφαν προβλήματα όπως η διάδοση παραπληροφόρησης, οι επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στους εφήβους και η ενίσχυση ακραίου περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει πάντα μέτρα που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες.

Τον ρόλο της Χόγκεν υποδύεται η Μάικι Μάντισον, η οποία βραβεύτηκε πρόσφατα με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Anora».

Στο τρέιλερ εμφανίζεται να εκφράζει τους φόβους της απέναντι σε μια από τις ισχυρότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, λέγοντας ότι δεν θέλει να μετατραπεί σε παράδειγμα προς αποφυγή από έναν άνθρωπο με «απεριόριστους πόρους».

Τον δημοσιογράφο Τζεφ Χόροβιτς της Wall Street Journal, ο οποίος αξιοποίησε τα έγγραφα και δημοσίευσε τη σειρά αποκαλύψεων «The Facebook Files», υποδύεται ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, γνωστός από τη βραβευμένη σειρά «The Bear».

Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Γούνμι Μοσάκου, τον Μπιλ Μπερ και την Μπέτι Γκίλπιν, ενώ ο ίδιος ο Σόρκιν υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία.

Ο βραβευμένος δημιουργός έχει χαρακτηρίσει το φιλμ ως μια σύγχρονη ιστορία «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ», με επίκεντρο τη σύγκρουση ανάμεσα σε μια πληροφοριοδότρια και έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς κολοσσούς του πλανήτη.

Με πληροφορίες από Guardian