Exquisite Corpse: Γιατί οι καλλιτέχνες παίζουν ακόμη το πιο διάσημο παιχνίδι των Σουρεαλιστών;

Πριν από τα prompts, πριν από τα κοινά αρχεία, πριν από την ψηφιακή κουλτούρα της συνδημιουργίας, οι Σουρεαλιστές είχαν ήδη βρει έναν τρόπο να κάνουν πολλά μυαλά να γεννήσουν ένα τέρας μαζί.

Το έλεγαν cadavre exquis, «εξαίσιο πτώμα» δηλαδή, και ήταν ένα από τα πιο διάσημα παιχνίδια τους. Η διαδικασία ήταν απλή: ένας καλλιτέχνης ζωγράφιζε ένα μέρος του σώματος σε ένα χαρτί, το δίπλωνε ώστε ο επόμενος να μη βλέπει σχεδόν τίποτα, άφηνε μόνο λίγες γραμμές ως σημάδια συνέχειας, και ο επόμενος συνέχιζε. Στο τέλος, το χαρτί άνοιγε και εμφανιζόταν ένα παράξενο, αδύνατο, συλλογικό πλάσμα.

Το παιχνίδι μοιάζει παιδικό. Και είναι. Αλλά στους Σουρεαλιστές το παιδικό δεν ήταν ποτέ αθώο. Ήταν τρόπος να παρακαμφθεί ο έλεγχος, η λογική, η σοβαρότητα, η αυτολογοκρισία του καλλιτέχνη. Το «εξαίσιο πτώμα» ήταν μια μηχανή παραγωγής εικόνων που κανένα μυαλό μόνο του δεν θα μπορούσε να φτιάξει.

Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise, Man Ray — Nude, 1926–27 Το Nude, ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα exquisite corpse, δημιουργήθηκε από τους Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise και Man Ray το 1926-27. Το σώμα εμφανίζεται ως παράλογη σύνθεση από διαφορετικά χέρια και διαφορετικές φαντασίες. Φωτ.: The Museum of Modern Art, New York

Οι Σουρεαλιστές αγαπούσαν το τυχαίο, το παράδοξο, τις απρόβλεπτες συναντήσεις. Ένα φλιτζάνι ντυμένο με γούνα, ένα μάτι πάνω σε μετρονόμο, ένα σώμα φτιαγμένο από διαφορετικά χέρια. Η ομορφιά δεν βρισκόταν στην αρμονία, αλλά στη σύγκρουση. Στην ένωση πραγμάτων που δεν έπρεπε κανονικά να συναντηθούν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε πρώτα ως λογοτεχνική άσκηση. Οι συμμετέχοντες έγραφαν διαδοχικά λέξεις ή φράσεις σε ένα διπλωμένο χαρτί, χωρίς να βλέπουν τι είχε γραφτεί πριν.

Από μια τέτοια γύρα προέκυψε η φράση «το εξαίσιο πτώμα θα πιει το νέο κρασί», που έδωσε και το όνομά της στο παιχνίδι.

Το 1925, στο σπίτι του Γάλλου ηθοποιού και σεναριογράφου Μαρσέλ Ντυαμέλ στο Παρίσι, η ιδέα πέρασε από τις λέξεις στις εικόνες. Ο Αντρέ Μπρετόν, ο Μαρσέλ Ντυσάν, ο Ζακ Πρεβέρ και ο Ιβ Τανγκί ήταν ανάμεσα σε εκείνους που ανέπτυξαν τη ζωγραφική εκδοχή του παιχνιδιού. Για τον Μπρετόν, που είχε ήδη συνδέσει τον Σουρεαλισμό με την αυτόματη γραφή και το ασυνείδητο, το «εξαίσιο πτώμα» ήταν ένας τρόπος να απελευθερωθεί η φαντασία από τον εσωτερικό κριτή της.

André Breton, Max Morise, Jeannette Ducrocq Tanguy, Pierre Naville, Benjamin Péret, Yves Tanguy, Jacques Prévert — Figure, περ. 1927 Στο Figure, γύρω στο 1927, μια ομάδα γύρω από τον Αντρέ Μπρετόν δοκιμάζει το exquisite corpse ως συλλογική μηχανή εικόνων. Κανείς δεν βλέπει ολόκληρο το σχέδιο όσο το φτιάχνει· το τελικό πλάσμα αποκαλύπτεται μόνο όταν ανοίξει το χαρτί. Φωτ.: The Museum of Modern Art, New York

Το πιο ωραίο στο παιχνίδι είναι ότι δεν ανήκει ποτέ σε έναν δημιουργό. Κανείς δεν ελέγχει το τελικό αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορεί να πει «αυτό είναι δικό μου» με τον συνηθισμένο τρόπο. Το πλάσμα που εμφανίζεται στο τέλος είναι προϊόν συνεργασίας, αλλά και παρεξήγησης. Είναι κάτι ανάμεσα σε εικόνα, αστείο, ατύχημα και τελετουργία.

Γι’ αυτό και τα «εξαίσια πτώματα» δεν είναι μόνο περίεργα σχέδια. Είναι μικρά αρχεία κοινωνικών σχέσεων. Δείχνουν ποιοι καλλιτέχνες γνώριζαν ο ένας τον άλλον, ποιοι έπαιζαν μαζί, ποιοι μοιράζονταν ένα τραπέζι, ένα βράδυ, μια φαντασίωση. Σε αυτά τα παιχνίδια συμμετείχαν συχνά και γυναίκες του Σουρεαλισμού, όπως η Ρεμέδιος Βάρο και η Βαλεντίν Υγκό, καλλιτέχνιδες που αργότερα παραγκωνίστηκαν από τις επίσημες αφηγήσεις του κινήματος.

Η γοητεία του παιχνιδιού επέζησε πολύ πέρα από τον ιστορικό Σουρεαλισμό. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, η ομάδα Hairy Who στο Σικάγο το χρησιμοποίησε συχνά, ενώ ο Αμερικανός καλλιτέχνης, μουσικός και κινηματογραφιστής Τεντ Τζόανς επιχείρησε να δημιουργήσει το μεγαλύτερο «εξαίσιο πτώμα» στον κόσμο.

Το έργο του, Long Distance, ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 και ταξίδεψε για περισσότερα από τριάντα χρόνια, συγκεντρώνοντας 132 συμμετοχές από καλλιτέχνες σε διαφορετικές χώρες.

Esteban Francés, Remedios Varo, Oscar Domínguez, Marcel Jean — Untitled, 1935 Ένα από τα «εξαίσια πτώματα» της συλλογής του MoMA, φτιαγμένο συλλογικά από τους Esteban Francés, Remedios Varo, Oscar Domínguez και Marcel Jean το 1935. Το παιχνίδι των Σουρεαλιστών άφηνε την εικόνα να γεννηθεί από το τυχαίο, την απόκρυψη και τη συνεργασία. Φωτ.: The Museum of Modern Art, New York

Αυτό που κρατά ζωντανό το «εξαίσιο πτώμα» δεν είναι μόνο η ιστορική του σύνδεση με τον Σουρεαλισμό. Είναι ότι παραμένει ένας από τους πιο απλούς τρόπους να θυμηθεί κανείς πως η τέχνη δεν χρειάζεται πάντα να ξεκινά από την αυθεντία, τον έλεγχο ή το τελικό σχέδιο. Μπορεί να ξεκινά από ένα διπλωμένο χαρτί, από μια γραμμή που αφήνει κάποιος άλλος, από την αποδοχή ότι δεν θα ξέρεις τι ακριβώς φτιάχνεις μέχρι να το δεις.

Στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας, το Denniston Hill παρουσιάζει τη δική του εκδοχή του παιχνιδιού, με συμμετοχές από 150 αποφοίτους του προγράμματός του. Σε μια διοργάνωση όπου συναντιούνται καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, γλώσσες και πρακτικές, το «εξαίσιο πτώμα» επιστρέφει σχεδόν φυσικά: ως άσκηση συνύπαρξης, τύχης και συλλογικής εικόνας.

Ίσως γι’ αυτό οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να το παίζουν. Όχι επειδή νοσταλγούν απλώς τους Σουρεαλιστές, αλλά επειδή το παιχνίδι απαντά σε μια ανάγκη που δεν έχει φύγει: πώς να βγεις από το κεφάλι σου, πώς να αφήσεις τον έλεγχο, πώς να επιτρέψεις σε κάτι άγνωστο να εμφανιστεί.

Το «εξαίσιο πτώμα» είναι αστείο, παράξενο, λίγο τερατώδες και απροσδόκητα σοβαρό. Ένα παιχνίδι όπου η φαντασία δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο, αλλά περνά από χέρι σε χέρι μέχρι να γίνει σώμα.

Με στοιχεία από ARTnews