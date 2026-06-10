Έξι ζωές εξηγούν πώς η επανάσταση του Ιράν έγινε φυλακή

Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς σήμερα για το Ιράν χωρίς να πέσει πάνω σε βεβαιότητες, απλουστεύσεις και προπαγάνδα. Η Δύση συχνά το διαβάζει μέσα από αποσπάσματα, στερεότυπα και γεωπολιτικούς φόβους. Το ίδιο το καθεστώς, από την άλλη, έχει μάθει να πνίγει τις φωνές μέσα στη χώρα, να κόβει το διαδίκτυο σε κάθε μεγάλη εξέγερση και να παρουσιάζει τη λαϊκή οργή ως ξένη συνωμοσία.

Το Stolen Revolution: Betrayal and Hope in Modern Iran των Μποζοργμέχρ Σαραφεντίν και Γεγκανέ Τορμπατί επιχειρεί να αφηγηθεί τη σύγχρονη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας χωρίς αυτόν τον θόρυβο. Όχι ως ψυχρό πολιτικό χρονικό, αλλά μέσα από έξι ζωές που βρέθηκαν, η καθεμία με διαφορετικό τρόπο, μπροστά στη μεγάλη σύγκρουση του Ιράν με το ίδιο του το καθεστώς.

Η αφετηρία είναι η επανάσταση του 1979, που ανέτρεψε τον Σάχη και υποσχέθηκε ανεξαρτησία από τη δυτική επιρροή, κοινωνική δικαιοσύνη και καλύτερη ζωή για τους φτωχούς. Ο Ρουχολάχ Χομεϊνί είχε υποσχεθεί ότι κανείς δεν θα έμενε χωρίς στέγη, ότι το νερό και το ρεύμα θα γίνονταν δωρεάν για τους φτωχούς. Πολύ γρήγορα, όμως, η επανάσταση άλλαξε πρόσωπο.

Στη θέση της μοναρχίας χτίστηκε ένα θεοκρατικό κράτος που περιόρισε τις ελευθερίες, επέβαλε έλεγχο πάνω στα σώματα των γυναικών, έπνιξε την τέχνη, απομόνωσε τη χώρα και μετέτρεψε την επαναστατική υπόσχεση σε μηχανισμό εξουσίας. Η οικονομική δικαιοσύνη εγκαταλείφθηκε, ενώ η θρησκευτική νομιμοποίηση έγινε το άλλοθι για κάθε νέα καταστολή.

Το βιβλίο παρακολουθεί αυτή τη μετάλλαξη μέσα από διαφορετικές διαδρομές. Ο Μεχντί Καρουμπί, κληρικός της επανάστασης που σταδιακά μετατρέπεται σε διαφωνούντα, βλέπει από μέσα τα όρια και τις προδοσίες του συστήματος. Η νεαρή ποιήτρια και ακτιβίστρια Χίλα Σεντιγί ανήκει σε μια γενιά που ακόμη πίστευε ότι η αλλαγή μπορούσε να έρθει μέσα από εκλογές, μεταρρυθμίσεις και δημόσια πίεση.

Αλλά οι μεταρρυθμιστές μένουν χωρίς πραγματική δύναμη. Οι σκληροπυρηνικοί κλείνουν σταδιακά κάθε άνοιγμα, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης μετατρέπονται από στρατιωτικό μηχανισμό σε τεράστια οικονομική αυτοκρατορία, με πρόσβαση σε κρατικά συμβόλαια, δίκτυα επιρροής και παράλληλη εξουσία.

Οι εκλογές του 2005 και του 2009 γίνονται σημείο καμπής. Η νίκη του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, με καταγγελίες για νοθεία, βγάζει εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους με το σύνθημα «Πού είναι η ψήφος μου;». Το Πράσινο Κίνημα καταστέλλεται, οι μεταρρυθμιστές ηγέτες μπαίνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό και μια ολόκληρη πολιτική φαντασία κλείνει βίαια.

Το Stolen Revolution περνά και από μια λιγότερο γνωστή πλευρά της σύγχρονης ιρανικής ιστορίας: τη γενιά των νεοφυών επιχειρήσεων στα μέσα της δεκαετίας του 2010. Νέοι Ιρανοί, μορφωμένοι στο εξωτερικό, επιστρέφουν με τη γλώσσα της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της παγκόσμιας οικονομίας. Για λίγο, μοιάζει σαν η διαρροή εγκεφάλων να μπορεί να ανακοπεί. Αλλά και αυτή η ελπίδα δεν κρατά. Το καθεστώς διεκδικεί έλεγχο, κέρδη και υποταγή, και πολλοί από αυτούς φεύγουν ξανά.

Στη δεκαετία του 2020, η σύγκρουση παίρνει άλλη μορφή. Μια κοσμική γενιά, μεγαλωμένη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κουρασμένη από τις υποσχέσεις μεταρρύθμισης, δεν θέλει πια να διαπραγματευτεί με το καθεστώς. Θέλει να ζήσει. Να περπατήσει στον δρόμο χωρίς επιτήρηση, να ερωτευτεί δημόσια, να ντυθεί χωρίς φόβο, να υπάρξει χωρίς διαρκή τιμωρία.

Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί το 2022, μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, γίνεται η σπίθα για το κίνημα Woman, Life, Freedom. Οι Ροζίν Γιουσεφζαντέ και Κοσάρ Εφτεχαρί, δύο από τις γυναίκες που παρακολουθεί το βιβλίο, πληρώνουν βαρύ τίμημα για τη συμμετοχή τους. Η μία φυλακίζεται επειδή μίλησε για τον θάνατο της Αμινί, η άλλη χάνει το ένα της μάτι από πυρά των Φρουρών της Επανάστασης.

Αυτό που δείχνει το βιβλίο είναι ότι οι εξεγέρσεις στο Ιράν δεν είναι στιγμιαίες εκρήξεις. Κάθε γενιά μαθαίνει από την προηγούμενη, κουβαλά την ήττα της και βρίσκει άλλο τρόπο να ξαναβγεί στον δρόμο. Δεν διαμαρτύρονται πια μόνο γυναίκες, φοιτητές ή κοσμικοί φιλελεύθεροι. Διαμαρτύρονται γονείς, φτωχοί, θρησκευόμενοι, ηλικιωμένοι, άνθρωποι που κάποτε είχαν πιστέψει στο ίδιο το σύστημα.

Το Stolen Revolution είναι ένα βιβλίο για μια επανάσταση που έκλεψε την υπόσχεσή της από τους ανθρώπους που την έκαναν. Αλλά είναι και ένα βιβλίο για κάτι που δεν κατάφερε να κλέψει: την επίμονη ανάγκη μιας κοινωνίας να ζητά, ξανά και ξανά, ζωή, δικαιοσύνη και ελευθερία.

Με στοιχεία από Guardian.