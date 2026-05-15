Eurovision: Αν η Φινλανδία κερδίσει, το Ισραήλ την έβαψε

Ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision φαίνεται πως εξελίσσεται σε ένα γεωπολιτικό θρίλερ που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια της μουσικής σκηνής. Στο επίκεντρο της έντασης βρίσκεται η ισραηλινή αποστολή, η οποία εκφράζει ανοιχτά πλέον τους φόβους της για την επικράτηση της Φινλανδίας, που αυτή τη στιγμή προβάλλει ως το απόλυτο φαβορί στις στοιχηματικές αποδόσεις και τις προβλέψεις των ειδικών.

Πηγές μέσα από την ισραηλινή αντιπροσωπεία μεταφέρουν ένα κλίμα έντονης ανησυχίας, χαρακτηρίζοντας μια ενδεχόμενη νίκη της σκανδιναβικής χώρας ως «οριακή κατάσταση» για τη δική τους παρουσία στον θεσμό. «Αν κερδίσουν, θα είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς», δηλώνουν μέλη της αποστολής. «Το μίσος προς το πρόσωπό μας συνεχίζει να αυξάνεται και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα με τη μέγιστη σοβαρότητα αν ο διαγωνισμός μεταφερθεί εκεί».

Η ανησυχία αυτή δεν είναι τυχαία. Για το Ισραήλ, η διοργάνωση του επόμενου διαγωνισμού στο Ελσίνκι ή σε οποιαδήποτε άλλη φινλανδική πόλη, δεν αποτελεί απλώς ένα ταξίδι σε μια «δύσκολη» έδρα, αλλά μια δυνητική απειλή για την ίδια τη συμμετοχή της χώρας στο μέλλον.

Η Linda Lampenius (που παίζει βιολί στην Φινλανδική συμμετοχή) δήλωσε ότι η απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει είναι λανθασμένη, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα στην Παλαιστίνη ως «απάνθρωπα και καταδικαστέα».

Η Φινλανδία αποτελεί ένα από τα προπύργια των αντιδράσεων κατά της ισραηλινής συμμετοχής. Ήδη από τους προηγούμενους μήνες, η καλλιτεχνική κοινότητα της χώρας πρωτοστάτησε σε ένα κύμα διαμαρτυρίας, με εκατοντάδες μουσικούς και δημιουργούς να υπογράφουν επίσημα αιτήματα προς τη δημόσια τηλεόραση (YLE). Το αίτημά τους ήταν σαφές: ο πλήρης αποκλεισμός του Ισραήλ ή, σε αντίθετη περίπτωση, η απόσυρση της ίδιας της Φινλανδίας από τον διαγωνισμό.

Ο φετινός εκπρόσωπος της Φινλανδίας, Windows95man (Teemu Keisteri), μαζί με τον τραγουδιστή Henri Piispanen, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν «ότι η μόνη σωστή απόφαση για την EBU θα ήταν να αποκλείσει το Ισραήλ από τον διαγωνισμό». Αλλά και η Linda Lampenius (που παίζει βιολί στην Φινλανδική συμμετοχή) δήλωσε ότι η απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει είναι λανθασμένη, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα στην Παλαιστίνη ως «απάνθρωπα και καταδικαστέα».

Παράλληλα, η διοργάνωση σε φινλανδικό έδαφος εγείρει κρίσιμα ερωτήματα ασφαλείας. Η ατμόσφαιρα στη χώρα περιγράφεται ήδη ως τεταμένη, με συχνές διαδηλώσεις και μια κοινή γνώμη που ασκεί ασφυκτική πίεση στους κρατικούς φορείς. Η ισραηλινή πλευρά φοβάται ότι το επίπεδο ασφαλείας που θα απαιτηθεί για την προστασία της αποστολής της σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασφαλιστεί.

Αναλυτές του θεσμού επισημαίνουν ότι μια νίκη της Φινλανδίας θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες και εντός της EBU (European Broadcasting Union). Η φινλανδική δημόσια τηλεόραση έχει μεταφέρει επισήμως τις ανησυχίες του κοινού της στα κέντρα λήψης αποφάσεων, γεγονός που ερμηνεύεται από το Τελ Αβίβ ως ένδειξη ότι μια μελλοντική διοργάνωση υπό φινλανδική επίβλεψη θα ήταν κάθε άλλο παρά ευνοϊκή.

Καθώς ο διαγωνισμός πλησιάζει στην κορύφωσή του, το Ισραήλ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην καλλιτεχνική του παρουσία και την ανάγκη διαχείρισης μιας διαρκώς ογκούμενης διεθνούς πίεσης. «Αν η Φινλανδία κερδίσει, θα βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη θέση», καταλήγουν οι πηγές της αποστολής, υπογραμμίζοντας ότι η Eurovision του 2026 μπορεί να είναι η πιο αμφιλεγόμενη στην ιστορία του θεσμού.