Ετοιμάζει ο Χάρι Στάιλς νέο άλμπουμ;

Ο Χάρι Στάιλς άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει στα μουσικά δρώμενα, έπειτα από 4 χρόνια απουσίας, με μια σειρά από αινιγματικές διαφημιστικές πινακίδες που εμφανίστηκαν σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως η Νέα Υόρκη, το Μάντσεστερ, το Παλέρμο, το Σάο Πάολο και το Βερολίνο.

Οι αφίσες φέρουν το μήνυμα «we belong together», πάνω από μια φωτογραφία γεμάτου σταδίου με θαυμαστές, τραβηγμένη από την τελευταία συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας του 2022-23.

Ταυτόχρονα, τέθηκε σε λειτουργία και μια ιστοσελίδα με το ίδιο branding. Κάνοντας κλικ, ο χρήστης μεταφέρεται σε μια ομαδική συνομιλία στο WhatsApp με την ονομασία «HSHQ» – Harry Styles Headquarters.

Οι θαυμαστές πιστεύουν ότι όλη αυτή η κινητικότητα δείχνει πως ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται να ανακοινώσει το τέταρτο άλμπουμ του.

Φωτογραφία: X

Το νέο πιθανό άλμπουμ θα είναι το πρώτο του μετά το Harry’s House του 2022, που βραβεύτηκε με Brit και Grammy και έδωσε επιτυχίες όπως τα As It Was, Late Night Talking και Music For A Sushi Restaurant.

Οι ηχογραφήσεις για τον δίσκο επιβεβαιώθηκαν αρχικά τον Αύγουστο του 2024, όταν ο Στάιλς εθεάθη να φτάνει στα RAK Studios του Λονδίνου.

Η New York Post ανέφερε επίσης ότι ο Στάιλς έχει υπογράψει συμφωνία για μια σειρά εμφανίσεων στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου είχε δώσει 15 συναυλίες στην πιο πρόσφατη περιοδεία του.

Παράλληλα, κυκλοφορούν φήμες ότι θα πραγματοποιήσει εμφάνιση στο Co-op Live Arena του Μάντσεστερ.

Η φράση «we belong together» που αναγράφεται στις αφίσες ταιριάζει απόλυτα με το προφίλ του Χάρι Στάιλς, ο οποίος είχε λανσάρει το προηγούμενο άλμπουμ του με το σύνθημα «treat people with kindness».

Όπως και να έχει, οι θαυμαστές διψούν για περισσότερες πληροφορίες.

«Συμβαίνει όντως;!» έγραψε ένας, ξεκινώντας μια μακρά συζήτηση σε φόρουμ του Reddit αφιερωμένο στον Στάιλς. Ορισμένες αφίσες περιέχουν και πρόσθετο κείμενο, που θα μπορούσε να είναι τίτλοι τραγουδιών ή στίχοι.

Μεταξύ αυτών είναι τα «let the light in» (Βερολίνο), «it’s all waiting there» (Νάπολη) και «here we go again» (Μάντσεστερ).

Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Με πληροφορίες από BBC