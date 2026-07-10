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Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: «Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας. Περού: Ενσωμάτωση και Ποικιλομορφία»

Η νέα έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Περού

The LiFO team
The LiFO team
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ Facebook Twitter
Η γέφυρα Q’eswachaka, υφασμένη από φυσικές ίνες και ανανεούμενη ετησίως από τέσσερις κοινότητες του Cusco. Φωτ.: Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα
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Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο φιλοξενεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 τη φωτογραφική έκθεση «Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας. Περού: Ενσωμάτωση και Ποικιλομορφία».

Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Περού στην Ελληνική Δημοκρατία, με την ευκαιρία της 205ης επετείου της Εθνικής Ανεξαρτησίας του Περού και παρουσιάζει την ιστορία της Αυτοκρατορίας των Ίνκας και το αριστούργημά της: το οδικό δίκτυο Qhapaq Ñan.

Το δίκτυο αυτό εκτός από ένα εντυπωσιακό τεχνικό επίτευγμα στην περιοχή των Άνδεων, αποτελεί και το νήμα που ένωσε μια τεράστια περιοχή γεωγραφικής, πολιτιστικής και ανθρώπινης ποικιλομορφίας στη δυτική Νότια Αμερική.

Μέσα από κείμενα, φωτογραφίες και αντίγραφα πρωτότυπων αντικειμένων, η έκθεση αφηγείται μια ιστορία που εκτείνεται από την ανάδυση ενός μικρού βασιλείου σε μια ζωντανή κληρονομιά που ξεπερνά τους αιώνες, αναδεικνύοντας τον τρόπο που οι Ίνκας ενσωμάτωσαν λαούς και πόρους σε ένα αρμονικό και βιώσιμο σύστημα. 

Η νέα έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Για χιλιάδες χρόνια, διάφοροι πολιτισμοί των Άνδεων ανέπτυξαν προηγμένες γνώσεις στην αρχιτεκτονική, τη γεωργία, τη θρησκεία και την κοινωνική οργάνωση. Ένας από τους παλαιότερους ήταν ο Caral (3000-1800 π.Χ.), ο αρχαιότερος πολιτισμός στην Αμερική με μνημειώδεις πόλεις και καινοτόμα αγροτικά συστήματα. Τέσσερις μεταγενέστεροι πολιτισμοί ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί για τους Ίνκας: ο Chavín (1000 π.Χ. – 100 μ.Χ.), ο πρώτος μεγάλος ενοποιητικός πολιτισμός των Άνδεων με επιρροή στην τέχνη και την αρχιτεκτονική. ο Tiwanaku (400–1000 μ.Χ.), στη λίμνη Titicaca, ο οποίος πρωτοστάτησε στις εμπορικές οδούς προς τον Ειρηνικό. οι Wari (600–1100 μ.Χ.), που δημιούργησαν αυτοκρατορίες με οδικά δίκτυα και επαρχιακά κέντρα, ο Chimú (1100–1400 μ.Χ.), διάσημος για την πρωτεύουσά του Chan Chan και τα συστήματα άρδευσης. Επιπλέον, ο Nazca (100 π.Χ. – 800 μ.Χ.) συνεισέφερε με προχωρημένη υδραυλική μηχανική και μνημειακά γεωγλυφικά στην έρημο. Οι Ίνκας αφομοίωσαν και τελειοποίησαν αυτά τα επιτεύγματα, θέτοντας τα θεμέλια για το μνημειώδες οδικό τους δίκτυο. Το Qhapaq Ñan επέτρεψε τη σύνδεση λαών από διαφορετικές περιοχές και δημιούργησε μια διαδραστική δυναμική κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και ιδεολογικών αξιών.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ Facebook Twitter
Η είσοδος του Παλατιού των Ίνκας, με ερείπια περιβόλων τους στο βάθος. Φωτ.: Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ Facebook Twitter
Σκαλοπάτια λαξευμένα σε βράχους κατά μήκος του Μονοπατιού των Ίνκας, που διευκολύνουν την ανάβαση σε δύσβατα εδάφη. Φωτ.: Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα

Όλα ξεκίνησαν τον 13ο αιώνα, όταν ένα μικρό βασίλειο εδραιώθηκε στην ιερή πόλη του Cusco, στα ψηλά βουνά του Περού. Το Cusco, το πολιτικό, πνευματικό και οικιστικό κέντρο της αριστοκρατίας των Ίνκας, έγινε η καρδιά του Tawantinsuyu, «της γης των τεσσάρων μερών», μιας αυτοκρατορίας που επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκτεινόμενη από τη σημερινή Κολομβία έως την κεντρική Χιλή. Μέσω κατακτήσεων, διπλωματίας και συμμαχιών, οι Ίνκας ένωσαν διαφορετικούς λαούς από τα βουνά, τις ακτές, τις ερήμους και τις ζούγκλες, προσφέροντας ασφάλεια και αγαθά σε αντάλλαγμα για πίστη και εργασία. Αυτή η ενσωμάτωση προώθησε μια δυναμική ανταλλαγή αξιών, δημιουργώντας μια ενοποιημένη κοινωνία υπό την ηγεσία του Sapa Inka.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ Facebook Twitter
Πανοραμική άποψη του Machu Picchu, του φρουρίου των Ίνκας του 15ου αιώνα στις Περουβιανές Άνδεις. Φωτ.: Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ Facebook Twitter
Οι Γραμμές της Nazca, αρχαία γεωγλυφικά, τεράστιες μορφές και γραμμές χαραγμένες στην έρημο. Φωτ.: Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα

Το Qhapaq Ñan, ένα δίκτυο δρόμων μήκους άνω των 40.000 χιλιομέτρων προσαρμοσμένων σε ακραία τοπία, χρησίμευε ως ραχοκοκαλιά που συνέδεε τους λαούς του Tawantinsuyu, τα διοικητικά κέντρα και τους πόρους των διαφόρων περιοχών που παρακολουθούνταν από το Cusco. Κατασκευασμένο χωρίς τροχούς, σιδερένια εργαλεία ή άλογα, χρησιμοποιούσε τοπικές πέτρες, σκαλοπάτια σε πλαγιές, γέφυρες από σχοινιά και τοίχους αντιστήριξης κατά των κατολισθήσεων. Το σύστημα βασιζόταν στο mit’a, ένα ετήσιο σύστημα κοινοτικής εργασίας όπου οι οικογένειες συνεισέφεραν και λάμβαναν τροφή και προστασία, εμπνευσμένο από το ayni, την αρχή της αμοιβαίας βοήθειας των κατοίκων των Άνδεων. Αυτό το δίκτυο συνέδεε τις τέσσερις περιοχές της αυτοκρατορίας, διευκολύνοντας την κίνηση στρατών, εμπόρων και αγγελιοφόρων (chaskis), οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αναμεταδότες και khipus (δεμένα σχοινιά για την καταγραφή δεδομένων) για τη διαχείριση πόρων, φόρων και στρατιωτικών εκστρατειών. Περισσότερο από ένα μονοπάτι, ήταν ένας αρχιτεκτονικός χώρος που συνέδεε την ιστορική και γεωγραφική ποικιλομορφία, προωθώντας την τελετουργική ανταλλαγή και την ενότητα.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ Facebook Twitter
Πλίνθινες ακροπόλεις στην αρχαιολογική ζώνη Chan Chan, πρωτεύουσα των Chimú. Φωτ.: Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ Facebook Twitter
Κυκλικές γεωργικές αναβαθμίδες στο Moray, στην καρδιά της Ιερής Κοιλάδας των Ίνκας, κοντά στο Cusco του Περού. Φωτ.: Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα

Το 1532, οι Ισπανοί κατακτητές χρησιμοποίησαν τον δρόμο Qhapaq Ñan για να κατακτήσουν την Αυτοκρατορία των Ίνκας, επιταχύνοντας δυστυχώς την πτώση της λόγω ευρωπαϊκών ασθενειών που αποδεκάτισαν έως και το 90% του πληθυσμού. Ως αποτέλεσμα, πολλά τμήματα του μονοπατιού τέθηκαν σε αχρηστία ή υπέστησαν ζημιές.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝΚΑΣ ΠΕΡΟΥ Facebook Twitter
Κάτοικοι που διασχίζουν το μονοπάτι Qhapaq Ñan. Φωτ.: Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα

Ωστόσο, οι κοινότητες των Άνδεων αντιστάθηκαν, προσαρμόζοντας τις παραδόσεις τους και διατηρώντας τον δρόμο. 

Σήμερα, περισσότερες από 500 πόλεις στο Περού και στις γειτονικές χώρες χρησιμοποιούν τον δρόμο Qhapaq Ñan για εμπορικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και για εορτασμούς, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση.

Το 2014, η UNESCO ανακήρυξε το οδικό δίκτυο Qhapaq Ñan Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Διάρκεια Έκθεσης: 9.07.2026 – 30.9.2026

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Δευτέρα: 08:00 – 20:00 / τελευταία είσοδος 19:30
Τρίτη: 13:00 – 20:00 / τελευταία είσοδος 19:30

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 10682

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 213 214 4856

Email: [email protected]

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