ΕΣΩ 2026: Γιατί μια ημερίδα για το design αφορά την πόλη

Υπάρχουν διοργανώσεις που περνούν ως γεγονότα της στιγμής και υπάρχουν άλλες που, χρόνο με τον χρόνο, χτίζουν έναν τρόπο σκέψης. Η ΕΣΩ, από το 2012 έως σήμερα, έχει εξελιχθεί σε ένα σταθερό σημείο συνάντησης για την αρχιτεκτονική, το design και τον σύγχρονο πολιτισμό, συγκεντρώνοντας ανθρώπους που σχεδιάζουν, ερευνούν, διδάσκουν, κατασκευάζουν και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε μέσα στον χώρο.

Το ενδιαφέρον της βρίσκεται ακριβώς εκεί: αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό ως δημόσιο ζήτημα. Ο τρόπος που κατοικούμε, εργαζόμαστε, κινούμαστε στην πόλη, στεκόμαστε σε μια πλατεία, περνάμε το κατώφλι ενός κτιρίου ή βιώνουμε ένα εσωτερικό περιβάλλον, ανήκει σε ένα ευρύτερο πεδίο αποφάσεων που καθορίζει την καθημερινότητα. Η ΕΣΩ φέρνει αυτές τις αποφάσεις στο προσκήνιο και τις μετατρέπει σε συζήτηση για την ποιότητα ζωής, την αισθητική παιδεία, την τεχνολογία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στις 13 Μαΐου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με θέμα «Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο». Η θεματική αυτή αγγίζει τον πυρήνα των σημερινών ερωτημάτων: πώς σχεδιάζουμε με επίγνωση των φυσικών πόρων, πώς αξιοποιούμε την τεχνολογία με ανθρώπινο μέτρο, πώς δημιουργούμε χώρους που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και, ταυτόχρονα, προσφέρουν εμπειρία, άνεση και διάρκεια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα Archisearch Lifetime Achievement Awards έχουν αποκτήσει ξεχωριστή σημασία. Από το 2019 έως σήμερα, οι βραβεύσεις σχηματίζουν ένα ιδιότυπο αρχείο προσώπων, έργων και ιδεών, μέσα στο οποίο η αρχιτεκτονική συναντά τη μηχανική, το design, τη μόδα, την κεραμική, το θέατρο, την πολεοδομία, την τέχνη και την performance. Η αξία τους βρίσκεται στο ότι αναγνωρίζουν τη συνολική προσφορά ως σύνθετη πράξη: έργο, γνώση, διδασκαλία, κοινωνική συνείδηση, υλικότητα και επιρροή.

Κάθε χρονιά φωτίζει και μια διαφορετική πλευρά της δημιουργικής Ελλάδας. Ο Γιάννης Τσεκλένης ανέδειξε τη μόδα ως πολιτισμική αφήγηση, φέρνοντας το ελληνικό χρώμα, το μοτίβο και τη μνήμη σε μια γλώσσα διεθνή και αναγνωρίσιμη. Ο Θεοδόσης Τάσιος έδωσε στην τεχνική σκέψη τη διάσταση του πολιτισμού και της ευθύνης. Ο Ιωάννης Βικέλας και ο Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας συνέδεσαν την αρχιτεκτονική με την κλίμακα της πόλης, της κατοίκησης και της δημόσιας ζωής.

Το 2022, η Σέβα Καρακώστα, η Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη και η Νέλλα Γκόλαντα έφεραν στο προσκήνιο τον αστικό σχεδιασμό, την αξία του αρχείου και τη γλυπτική δυναμική του δημόσιου χώρου, ενώ ανέδειξαν με καθαρότητα τη συμβολή γυναικών που διαμόρφωσαν ουσιαστικά την ιστορία της αρχιτεκτονικής και των τεχνών στην Ελλάδα.

Το 2023, ο Δημήτρης Αντωνακάκης, ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ο Κυριάκος Κυριακίδης και η Ρένα Παπασπύρου ένωσαν τη διδασκαλία, τη θεωρία, την κατασκευαστική ακρίβεια και την καλλιτεχνική έρευνα σε ένα πυκνό σώμα αναφοράς.

Το 2024, ο Τάσος Μπίρης, ο Μανόλης Κορρές και η Ελένη Βερναδάκη ανέδειξαν τη σύνθεση, τη μνημειακή γνώση, την κεραμική, την ύλη και τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τον χώρο. Το 2025, η Ντίνα Βαΐου, ο Μάνος Περράκης και ο Κώστας Τσόκλης έφεραν στο επίκεντρο τον χώρο ως κοινωνική εμπειρία, το θέατρο ως αρχιτεκτονική συγκίνηση και την τέχνη ως ενεργή δύναμη μετασχηματισμού της αντίληψης.

Έτσι, τα βραβεία λειτουργούν ως χάρτης μνήμης και ως πρόταση αξιών. Δείχνουν ότι η διάρκεια ενός έργου προκύπτει από την ικανότητά του να παράγει μορφή, γνώση, μέθοδο και δημόσια επίδραση. Σε μια εποχή που η εικόνα κυκλοφορεί γρήγορα και η πληροφορία καταναλώνεται ακόμη γρηγορότερα, η ιδέα ενός τέτοιου αρχείου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, επειδή συγκεντρώνει διαδρομές που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χώρο, την ύλη, την πόλη και το σώμα.

Ανδρέας Κούρκουλας, Δημήτρης Κορρές και Λήδα Παπακωνσταντίνου



Η φετινή απονομή, με τιμώμενους τον Δημήτρη Κορρέ, τον Ανδρέα Κούρκουλα και τη Λήδα Παπακωνσταντίνου, συνεχίζει αυτή τη λογική μέσα από τρεις διαφορετικές εκδοχές δημιουργικής επινόησης. Στον Κορρέ συναντά κανείς τη σχέση της αρχιτεκτονικής με την τεχνική εφευρετικότητα και την κατασκευή. Στον Κούρκουλα, τη συνθετική σκέψη, την ακαδημαϊκή παρουσία και τη μακρά συνομιλία με την πόλη. Στην Παπακωνσταντίνου, την τέχνη ως πράξη σώματος, εικόνας, παρουσίας και πολιτικής έντασης. Τρεις διαδρομές που δείχνουν πως ο σχεδιασμός, με την ευρύτερη έννοια, παράγει μορφές, αλλά και τρόπους αντίληψης.

Αυτό είναι τελικά που κάνει την ΕΣΩ ενδιαφέρουσα και για όσους κινούνται έξω από τον στενό χώρο της αρχιτεκτονικής ή του design. Μιλά για την ποιότητα του κοινού μας περιβάλλοντος, για την αισθητική ευφυΐα μιας κοινωνίας, για τη σχέση μας με την πόλη και για την ικανότητά μας να φανταζόμαστε καλύτερες συνθήκες ζωής. Σε μια Αθήνα που μετασχηματίζεται διαρκώς, όπου το παλιό και το νέο ζητούν νέα γλώσσα συνύπαρξης, η ΕΣΩ προσφέρει έναν τόπο σκέψης με διάρκεια.

Τα Archisearch Lifetime Achievement Awards προσθέτουν σε αυτή τη συνθήκη τη διάσταση της πολιτιστικής μνήμης. Κάθε απονομή υπενθυμίζει ότι η δημιουργία αποκτά βάθος όταν συνδέεται με γνώση, συνέπεια, ευθύνη και επιρροή. Και κάθε τιμώμενο πρόσωπο γίνεται μέρος ενός ευρύτερου αρχείου μέσα από το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία του ελληνικού σχεδιασμού, τις μετατοπίσεις του και τις προσωπικότητες που έδωσαν στον χώρο, στην ύλη και στην εικόνα μια πιο ουσιαστική θέση στη συλλογική ζωή.

