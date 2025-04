ΕΣΩ 2025: Η τεχνολογία και η ψηφιακή καινοτομία στο κορυφαίο συνέδριο αρχιτεκτονικής και design

Η 13η ημερίδα ΕΣΩ έρχεται την Τετάρτη 7 Μαΐου 2025, στις 4 μ.μ., στην Αίθουσα Τριάντη στο Μέγαρο Μουσικής. Η ημερίδα ΕΣΩ συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ελληνικής αρχιτεκτονικής σκηνής.

Η ημερίδα ΕΣΩ, η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική, έχει φέτος ως κεντρική θεματική “ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΚΟΣΜΟ”. Κατά την ημερίδα θα εξεταστεί μεταξύ άλλων το πώς μπορεί η αρχιτεκτονική έρευνα να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να αντιμετωπίσει, να αμφισβητήσει ή να αλληλεπιδράσει με ευρύτερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, οδηγώντας τελικά σε θετική αλλαγή στον κόσμο μας;

Σε έναν έξυπνο κόσμο, ο οποίος ορίζεται από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις—όπως τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και οι βιώσιμες τεχνολογίες δόμησης—η αρχιτεκτονική συνδέεται όλο και περισσότερο με την ψηφιακή καινοτομία, που αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον μας.

Αυτή η διαρκώς εξελισσόμενη πραγματικότητα παρουσιάζει στους αρχιτέκτονες μια μοναδική πρόκληση: Τι είδους χώρους θέλουμε να δημιουργήσουμε;

Η θεματική "Αγκαλιάζοντας το Χάος σε Έναν Έξυπνο Κόσμο" προωθεί την ιδέα της αξιοποίησης της απρόβλεπτης φύσης, της οργανικής ανάπτυξης και των ευέλικτων αρχιτεκτονικών αρχών σε περιβάλλοντα που ορίζονται όλο και περισσότερο από την αυτοματοποίηση, τα δεδομένα και την ακρίβεια.

Στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία, το χάος δεν σημαίνει τυχαιότητα ή ακαταστασία, αλλά αποδοχή της πολυπλοκότητας, της προσαρμοστικότητας και της καινοτόμου επίλυσης προβλημάτων.

Η σχεδίαση για την αβεβαιότητα δεν σημαίνει την εγκατάλειψη της τάξης ή του σχεδιασμού. Αντιθέτως, αφορά τη δημιουργία συστημάτων, δομών και χώρων που μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, χωρίς να χάνουν τη βασική τους λειτουργικότητα ή την αισθητική τους αξία. Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει μια στροφή από το σχεδιασμό για μονιμότητα στο σχεδιασμό για ευελιξία, από τις άκαμπτες μορφές στα δυναμικά συστήματα.

Το συνέδριο "Αγκαλιάζοντας το Χάος σε Έναν Έξυπνο Κόσμο" προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα στους επαγγελματίες για να εξερευνήσουν νέες ιδέες, να μάθουν από κορυφαίους ειδικούς και να συνεργαστούν για λύσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον των πόλεών μας.

Προσαρμοστική Αρχιτεκτονική

Κτίρια και αστικοί χώροι που σχεδιάζονται για να προσαρμόζονται σε διαφορετικές χρήσεις, συνθήκες και ανάγκες με την πάροδο του χρόνου. Αυτό περιλαμβάνει αρθρωτά σχέδια, κινητούς τοίχους, επαναδιαμορφώσιμους χώρους και έξυπνα υλικά που ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές αλλαγές.

Ανθεκτικότητα και Εφεδρεία

Ο ανθεκτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία δομών που μπορούν να αντέξουν σε σοκ—όπως φυσικές καταστροφές, οικονομικές διαταραχές ή τεχνολογικές αποτυχίες—χωρίς να καταρρεύσουν. Η εφεδρεία διασφαλίζει ότι αν αποτύχει ένα σύστημα, κάποιο άλλο θα αναλάβει.

Σχεδιασμός βασισμένος στα Δεδομένα

Σε έναν έξυπνο κόσμο, τα δεδομένα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας. Με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες, συσκευές IoT και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, οι αρχιτέκτονες μπορούν να δημιουργήσουν κτίρια και αστικά περιβάλλοντα που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες.

Βιώσιμος και Αναγεννητικός Σχεδιασμός

Η βιωσιμότητα είναι κρίσιμο στοιχείο του σχεδιασμού για την αβεβαιότητα. Τα κτίρια και οι πόλεις πρέπει όχι μόνο να μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και να είναι αναγεννητικά—να συμβάλλουν ενεργά στην υγεία των οικοσυστημάτων τους.

Κατερίνα Καραγιάννη - Αρχιτέκτονας και συν-ιδρύτρια των KKMK Architects

Η Κατερίνα Καραγιάννη σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου εισήχθη με υποτροφία.

Μετά την αποφοίτησή της το 2007, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο «Master in Advanced Architecture» στο IAAC στη Βαρκελώνη. Κατά τη διάρκεια της θητείας της εκεί, συνεργάστηκε με μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αρχιτεκτονικής, όπως οι Bjarke Ingels, Michel Rojkind και Neil Denari. Η έρευνά της επικεντρώθηκε στην αυτάρκεια των κτιρίων, τη βιωσιμότητα στην αρχιτεκτονική, τον ψηφιακό σχεδιασμό και την ψηφιακή κατασκευή, τομείς που αργότερα ενσωμάτωσε στην αρχιτεκτονική της πρακτική.

Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας σε διάφορα γραφεία στην Αθήνα μέχρι το 2017, οπότε και ίδρυσε μαζί με τη Μαρίνα Καραμαλή το γραφείο KKMK Architects. Το γραφείο ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα έργων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, φιλοξενίας, χώρων γραφείων και ειδικών κατασκευών σε διάφορες κλίμακες. Το αρχιτεκτονικό της στυλ συνδυάζει στοιχεία φουτουρισμού, μοντερνισμού και παραδοσιακών μορφών, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου.

Μάρα Παπαβασιλείου - Αρχιτέκτονας και συν-ιδρύτρια των micromega

H Mάρα Παπαβασιλείου είναι αρχιτέκτονας και συν-ιδρύτρια τoυ γραφείου micromega.

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα και στην σχολή ENSAP Belleville στο Παρίσι, ενώ το 2011 πήγε με υποτροφία της Γαλλικής Πρεσβείας στο Παρίσι στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Strategies Territoriales et Urbaines» της Sciences PO. Έχει εργαστεί στην Αθήνα και το Παρίσι σε γραφεία αρχιτεκτονικού ή και πολεοδομικού αντικειμένου, όπως το Γραφείο Τομπάζη, τα Ateliers Jean Nouvel, k-studio, Attitudes Urbaines.

To 2016 ίδρυσε μαζί με τον Αλέξανδρο Ζώμα το γραφείο micromega. Στο όνομα του γραφείου θέλησαν να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την αρχιτεκτονική: ως ένα πεδίο όπου οι κλίμακες λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη: από το «mega» επίπεδο της στρατηγικής μέχρι το «micro» επίπεδο της υλικότητας και της ανθρώπινης εμπειρίας. Το άμεσο περιβάλλον όπου εντάσσεται ένα έργο, η ιδιαίτερη ταυτότητά του, οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται, αλλά και οι τρόποι κατασκευής και διαχείρισης των διαθέσιμων πηγών, αποτελούν αποφάσεις που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα και συνδιαμορφώνουν το μοναδικό χαρακτήρα κάθε έργου. Τα πρώτα χρόνια του γραφείου χαρακτηρίστηκαν από συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ενώ έκτοτε έχει αναπτύξει ένα ευρύ πορτφόλιο υλοποιημένων έργων και μελετών που περιλαμβάνει κατοικίες και ξενοδοχεία, δημόσια και εκπαιδευτικά κτίρια.

Aude Mazelin - Αρχιτέκτονας και Ιδρύτρια των Mykonos Architects

Η Aude Mazelin είναι η ιδρύτρια του γραφείου Mykonos Architects, ενός γραφείου αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού που ειδικεύεται σε έργα κατοικιών και φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών στο εμβληματικό νησί της Μυκόνου και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με βαθύ πάθος για την εναρμόνιση της σύγχρονης αισθητικής με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, το έργο της Mazelin αντανακλά τη δέσμευση για τη δημιουργία διαχρονικών χώρων που συνδυάζονται άψογα με το φυσικό τους περιβάλλον.

Με σπουδές στη Γαλλία και με διεθνή εμπειρία στην αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό, ο Mazelin ίδρυσε το γραφείο Mykonos Architects με το όραμα να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στον μοναδικό τρόπο ζωής και τις ανάγκες κάθε πελάτη. Η εταιρεία φημίζεται για την προσοχή της στη λεπτομέρεια, την καινοτόμο χρήση τοπικών υλικών και την έμφαση στη βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο σέβεται την κληρονομιά του νησιού, προσφέροντας ταυτόχρονα σύγχρονη πολυτέλεια.

Υπό την καθοδήγηση της Mazelin, οι Mykonos Architects έχουν αποκτήσει φήμη για την αριστεία τους στο σχεδιασμό βιλών, ξενοδοχείων μπουτίκ και καταφυγίων που ενσαρκώνουν την ουσία της ζωής στη Μύκονο. Το χαρτοφυλάκιο του γραφείου παρουσιάζει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τη μελετημένη χρήση του φυσικού φωτός και τη συγκρατημένη κομψότητα που έχει γίνει το σήμα κατατεθέν του.

Chris Sharples - Ιδρυτικό μέλος SHoP Architects

Ο Chris Sharples είναι ιδρυτικός εταίρος των SHoP Architects, ενός αναγνωρισμένου σχεδιαστικού γραφείου με έδρα τη Νέα Υόρκη που αναγνωρίζεται για την καινοτόμο και τεχνολογικά προσανατολισμένη προσέγγισή του.

Γνωστός για έργα όπως το Barclays Center και το 111 West 57th Street, ο Sharples έχει διαμορφώσει τον αρχιτεκτονικό διάλογο συνδυάζοντας την τεχνολογία αιχμής με τον τολμηρό σχεδιασμό. Η τεχνογνωσία του εκτείνεται σε αστικές αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας, πολιτιστικούς χώρους και βιώσιμο σχεδιασμό, γεγονός που χάρισε στο SHoP πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του National Design Award από το Cooper Hewitt. Ο Sharples είναι επίσης λέκτορας και υποστηρικτής της πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης.

Ο Chris Sharples, ιδρυτικός εταίρος των SHoP Architects, έχει επηρεάσει βαθιά τη σύγχρονη αρχιτεκτονική μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, της βιωσιμότητας και του σχεδιασμού. Τα βραβευμένα έργα των SHoP, όπως το Barclays Center στο Μπρούκλιν και το 111 West 57th Street στο Μανχάταν, αποτελούν παράδειγμα του οράματος του Sharples για μετασχηματιστικούς αστικούς χώρους. Υπό την ηγεσία του, οι SHoP έλαβαν το Εθνικό Βραβείο Σχεδιασμού από το Cooper Hewitt για την προώθηση καινοτόμων κτιριακών πρακτικών. Πέρα από το σχεδιασμό, ο Sharples είναι παθιασμένος εκπαιδευτικός, δίνοντας συχνά διαλέξεις για τον εξελισσόμενο ρόλο της αρχιτεκτονικής στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών προκλήσεων. Με έμφαση στα προσαρμοστικά, κοινοτικά σχέδια, το έργο του αποτελεί παράδειγμα για το μέλλον της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Ο Sharples συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα αστικά τοπία μέσα από εντυπωσιακά έργα που εξισορροπούν την τεχνική αρτιότητα με το καλλιτεχνικό όραμα.

Anna Dyson- Hines Professor of Architecture at Yale University

Η Anna Dyson είναι Hines Professor για τον αειφόρο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στο Πανεπιστήμιο Yale και καθηγήτρια στη Σχολή Περιβάλλοντος του Yale.

Είναι η ιδρυτική διευθύντρια του Κέντρου Yale για τα Οικοσυστήματα στην Αρχιτεκτονική (CEA), το οποίο επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των συστημάτων ενέργειας, νερού και υλικών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Γνωστή για την πρωτοποριακή έρευνά της, η Dyson είναι κάτοχος πολλών διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έχει λάβει πολλά βραβεία για τις καινοτομίες της στα βιώσιμα οικοδομικά συστήματα, που εκτίθενται παγκοσμίως σε χώρους όπως το MoMA και το WFES.

Η Anna Dyson είναι ηγετική φυσιογνωμία στην αειφόρο αρχιτεκτονική, κατέχοντας την έδρα Hines της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Yale και μια θέση καθηγητή στη Σχολή Περιβάλλοντος του Yale. Ίδρυσε το Yale Center for Ecosystems in Architecture (CEA), αφιερωμένο στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για την ενεργειακή, υδάτινη και υλική αποδοτικότητα των κτιρίων. Η εκτεταμένη έρευνα της Dyson της έχει αποφέρει πολυάριθμες διεθνείς πατέντες και πάνω από 20 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Architectural Record Innovator Award. Προηγουμένως ίδρυσε το Κέντρο για την Αρχιτεκτονική, την Επιστήμη και την Οικολογία (CASE) στο Rensselaer Polytechnic Institute σε συνεργασία με την Skidmore, Owings & Merrill. Το έργο της Dyson, που έχει εκτεθεί διεθνώς στο MoMA και στο WFES, αφορά την επείγουσα ανάγκη για βιώσιμες και προσαρμόσιμες πρακτικές δόμησης εν μέσω των εξελισσόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Beatriz Ramo -Ιδρύτρια και διευθύντρια των STAR Strategies + Architecture

Η Beatriz Ramo (1979, Ισπανία) αποφοίτησε από την Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Βαλένθια - ETSAV, στην Ισπανία.

Το 2002 έλαβε υποτροφία για σπουδές στο Technische Universiteit του Eindhoven, μετακομίζοντας στις Κάτω Χώρες, όπου ζει έκτοτε. Κατά τη διάρκεια του 2003 και του 2004 η Beatriz Ramo εργάστηκε στο Γραφείο Μητροπολιτικής Αρχιτεκτονικής - OMA - στο Ρότερνταμ, όπου συμμετείχε - μεταξύ άλλων - στα έργα: CCTV - Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας και TVCC - Πολιτιστικό Κέντρο Τηλεόρασης στο Πεκίνο, Wyly Theatre στο Ντάλας, στο διαγωνισμό Mercati Generali στη Ρώμη και στον διεθνή διαγωνισμό για το σιδηροδρομικό masterplan στο Logroño της Ισπανίας.

Το 2006 ίδρυσε την εταιρεία STAR strategies + architecture στο Ρότερνταμ. Οι STAR είναι ένα γραφείο που ασχολείται με την αρχιτεκτονική σε όλες τις μορφές της. Το γραφείο STAR ενδιαφέρεται για όλα τα θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αρχιτεκτονική, εργάζεται σε έργα και διεξάγει έρευνα στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και του σχεδιασμού τοπίου. Αρκετά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού στην Ολλανδία, την Κίνα, την Ισλανδία, τον Λίβανο, τη Νορβηγία και την Ισπανία έχουν χαρίσει στο STAR διεθνή αναγνώριση. Από το 2007 η Beatriz Ramo διδάσκει στην Ακαδημία Αρχιτεκτονικής του Tilburg, όπου διηύθυνε ένα στούντιο έρευνας/σχεδιασμού στο πλαίσιο του προγράμματος Architecture and Market, καθώς και ένα στούντιο έρευνας/κριτικής με τίτλο God Save Architecture. Έχει διδάξει ως προσκεκλημένη καθηγήτρια στο Master of Architecture, Landscape and Urban Design στην Ακαδημία Αρχιτεκτονικής στο Άμστερνταμ και στο Master of Interior Architecture στο Sandberg institute στο Άμστερνταμ. Από το 2010 είναι επισκέπτρια κριτικός του Stadslab, του ευρωπαϊκού εργαστηρίου αστικού σχεδιασμού, όπου δίδαξε το ειδικό μάστερ του 2010 στην Ουκρανία.

Η Beatriz Ramo έχει δώσει διαλέξεις διεθνώς για την αρχιτεκτονική γενικά και το έργο του STAR ειδικότερα, στο SCA στο Μπουένος Άιρες, στο CCPE στο Ροζάριο, στο Architecture Club στο Κίεβο, στη σχολή Chalmers στο Γκέτεμποργκ, στη σχολή Elisava στη Βαρκελώνη, στο Μουσείο Αρχιτεκτονικής στο Βρότσλαβ και στην Ακαδημία Rietveld στο Άμστερνταμ. Η Beatriz Ramo βραβεύτηκε δύο φορές με υποτροφίες από το Ολλανδικό Ίδρυμα για τις Εικαστικές Τέχνες, το Design και την Αρχιτεκτονική.

Julian Lipscombe - Διευθυντής των Bennetts Associates

Ο Τζούλιαν βρίσκεται στο επίκεντρο της εξέλιξης της Bennetts Associates κατά τη διάρκεια των 32 ετών που εργάζεται στην εταιρεία.

Το πάθος του Julian είναι η δημιουργία χώρων, η ανθρώπινη αρχιτεκτονική και η επικοινωνία του σχεδιασμού στο ευρύ κοινό. Μεταξύ ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων, έχει αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη στον γενικό σχεδιασμό, τον χώρο εργασίας, τις μεταφορές και τη βιωσιμότητα. Στα σημαντικότερα έργα του περιλαμβάνονται τα παγκόσμια κεντρικά γραφεία της JLR στο Warwickshire, στρατηγικές αναθέσεις αστικού σχεδιασμού στο Μάντσεστερ και μια σειρά έργων στην Ελλάδα και την Ινδία. Ο Julian ηγείται της ομάδας «People» του γραφείου και, ενώ εδρεύει στο Λονδίνο, επιβλέπει επίσης το στούντιο του Μάντσεστερ που ίδρυσε. Είναι αναγνωρισμένος δημόσιος ομιλητής με τακτικές εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό.

Εκτός δουλειάς, ο Julian είναι αφοσιωμένος δρομέας του ParkRun και έχει ηγηθεί κοινοτικών προγραμμάτων που συνδέονται με την εκπαίδευση και τον αθλητισμό για τη νεολαία.

Ήβη Νανοπούλου - Αρχιτέκτονας - Διευθύντρια, TPA Architects

Η Ήβη Νανοπούλου σπούδασε στο Παρίσι - στην École Spéciale d' Architecture. Εντάχθηκε στο γραφείο TPA ως συνεργάτης, έγινε εταίρος το 1987 και διευθύνων εταίρος της εταιρείας το 1999. Από το 2021 προεδρεύει του ΔΣ. Παραδειγματίζοντας την ολιστική προσέγγιση της TPA, διοικεί την εταιρεία με δέσμευση στον κοινωνικό της ρόλο, την αναζήτηση της καινοτομίας και την επαγγελματική της κουλτούρα. Υπό τη διεύθυνσή της, η TPA έχει επεκτείνει τις υπηρεσίες της στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και στον αστικό σχεδιασμό - αναλαμβάνοντας σύνθετα, εμβληματικά διεθνή έργα, όπως το έργο ανάπλασης της Αθήνας στο Φάληρο, την Ολυμπιακή εγκατάσταση του Tae Kwon Do, το πάρκο του βασιλιά Αμπντουλάχ ΙΙ στο Αμμάν, το Πολιτιστικό Πάρκο «Έλληνες και Θάλασσα» στην Αθήνα (1ο βραβείο), τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Ωδείου Αθηνών, τα διατηρητέα ξενοδοχεία Αμφιτρύων και Nafplia Palace, στο Ναύπλιο.

Κατερίνα Ανδρίτσου - Αρχιτέκτονας - Εταίρος, TPA Architects

Η Κατερίνα Ανδρίτσου σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο «Design, Space & Culture» από το ίδιο πανεπιστήμιο, καθώς και στην Αρχιτεκτονική Τοπίου από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας στη Βαρκελώνη. Εντάχθηκε στην TPA ως συνεργάτης το 2007, ενώ αργότερα έγινε εταίρος το 2021. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε μελέτες αστικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης τοπίου μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει επίσης συμμετάσχει με επιτυχία σε μια σειρά αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Ανδρέας Καραβάνας - Ανώτερος αρχιτέκτονας και επικεφαλής έργου, OMA

Ο Ανδρέας Καραβάνας είναι ανώτερος αρχιτέκτονας και επικεφαλής έργων στο Γραφείο Μητροπολιτικής Αρχιτεκτονικής (OMA) στο Ρότερνταμ, όπου διαχειρίζεται έργα διαφορετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο TU Berlin και στο Berlage Institute στο Ρότερνταμ. Από το 2016 που εντάχθηκε στους ΟΜΑ, ο Ανδρέας έχει διευθύνει διάφορα διεθνή έργα υψηλού προφίλ. Επί του παρόντος επιβλέπει την αναδιαμόρφωση και επέκταση του Αιγυπτιακού Μουσείου του Τορίνο (από τον διαγωνισμό έως την κατασκευή), το οποίο ανακηρύχθηκε από το ArchDaily ως ένα από τα πιο αναμενόμενα έργα του 2024, μαζί με την ανακαίνιση της Πινακοθήκης των Βασιλέων. Η συμβολή του στους OMA περιλαμβάνει επίσης σημαντικά έργα όπως το αρχηγείο του Υπουργείου Άμυνας στις Βρυξέλλες, το Mangalem-21 a οικιστική ανάπτυξη στα Τίρανα, το Dragon Project στην Μπανγκόκ, την ανάπλαση του σταδίου De Kuip στο Ρότερνταμ, το Μουσείο Αυτοκινήτων του Κατάρ στη Ντόχα και την ανάπτυξη Millennium Areal στη Φρανκφούρτη.

Πριν από την ένταξή του στους OMA, ήταν επικεφαλής αρχιτέκτονας σε εταιρείες όπως η HUB Architects στην Αμβέρσα και η Marwan στο Ρότερνταμ, ενώ παράλληλα διατηρούσε το δικό του γραφείο, το NORMo Studio. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, τόσο με τους OMA όσο και ως ανεξάρτητος αρχιτέκτονας, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου βραβείου στο Europan 2011 στη Βιέννη. Πέρα από το επαγγελματικό του έργο, ο Ανδρέας έχει συμβάλει στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση ως λέκτορας και επισκέπτης κριτικός στο TU Delft, στο Ινστιτούτο Berlage, στο ΕΜΠ και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει επίσης δώσει διαλέξεις διεθνώς για αρχιτεκτονικά θέματα καθώς και για το έργο των ΟΜΑ.

Archisearch Lifetime Achievement Awards

Κατά τη διάρκεια του ΕΣΩ 2025, η έβδομη απονομή των Βραβείων Συνολικής Προσφοράς Archisearch θα αναδείξει και θα τιμήσει το έργο και την προσωπικότητα των Μάνου Περράκη (Αρχιτέκτονα), Κώστα Τσόκλη (Καλλιτέχνη) και Ντίνας Βάιου (Ομότιμης Καθηγήτριας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ).

Τα βραβεία θα απονείμει ο Παναγιώτης Πάγκαλος - αρχιτέκτονας (Ph.D), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και καθηγητής με σύμβαση (Associated Educational Stuff) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Μάνος Περράκης

Ο Περράκης αφιέρωσε τη ζωή του στο θέατρο και τους ανθρώπους του, αφότου το 1970 κλήθηκε να διαμορφώσει, και το επέτυχε προτείνοντας πρωτοποριακές λύσεις, τη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, σε μια δημιουργική πορεία που υπερβαίνει τα πενήντα χρόνια, έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει εξαρχής ή διαμορφώσει σε προϋφιστάμενα κτίσματα πάνω από 30 θεατρικούς χώρους διαφόρων ειδών: θέατρα ανοιχτά, θέατρα κλειστά, με σταθερές ή εναλλακτικές διατάξεις, θέατρα περιστρεφόμενα, ακόμη και πλωτά, θέατρα στον αστικό ιστό αλλά και στο φυσικό τοπίο. Δημιουργεί σε διαρκή διάλογο με όσους αρχιτέκτονες πριν από αυτόν μελέτησαν ανάλογα ζητήματα αλλά και με τους συγχρόνους του, τόσο τους ομοτέχνους του όσο και τους ανθρώπους του θεάτρου, που συνήθως θέτουν τις απαιτήσεις και θα είναι οι τελικοί αποδέκτες της δουλειάς του. Το έργο του υπήρξε αλλά και παραμένει δώρο πολύτιμο για όλους τους επώνυμους και ανώνυμους λάτρεις του θεάτρου, καθώς οι θεατές και η εμπειρία τους τέθηκαν από αυτόν στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Κώστας Τσόκλης

Ο Κώστας Τσόκλης, Έλληνας εικαστικός σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (1948-1954) στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη. Συνέχισε στη Ρώμη με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (1957-1960) όπου συμμετείχε και στην Ομάδα Σίγμα (Gruppo Sigma) μαζί με τους Βλάση Κανιάρη, Γιάννη Γαΐτη, Νίκο Κεσσανλή και Δημήτρη Κοντό. Το 1960 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και το 1967 γνωρίζει τους Μάικλ και Ιλεάνα Σονάμπεντ, ιδιοκτήτες της Γκαλερί “Ileana Sonnabend” οι οποίοι τον στήριξαν για να επιτύχει. Την περίοδο 1971-1972 έζησε, εργάστηκε και εξέθεσε στο Βερολίνο, έχοντας λάβει τη γερμανική υποτροφία DAAD. Το 1973 ξεκινά τη συνεργασία του με τον Αλέξανδρο Ιόλα. Έζησε από κοντά τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της στο δεύτερο μισό του αιώνα (ποπ αρτ, νεο-ρεαλισμός, arte povera, εννοιολογική τέχνη κ.ά.).Εξοικειώθηκε με τις μοντέρνες τάσεις της ευρωπαϊκής τέχνης και τις οποίες κατόρθωσε να ερμηνεύσει με προσωπικό τρόπο, μέσα από τις δικές του εικαστικές προτάσεις.

Το έργο του απέκτησε διεθνή απήχηση από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 όταν άρχισε να εκθέτει τα προοπτικά “Αντικείμενα”. Από τότε συνέχισε να πειραματίζεται συστηματικά με διάφορα μέσα έκφρασης, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, το σχέδιο, τη φωτογραφία, τις κατασκευές, το βίντεο, την performance, το φως και τον ήχο, αναζητώντας νέους τρόπους προσέγγισης των αντικειμένων, της φύσης, των μύθων αλλά και των κοινωνικών προβλημάτων. Το 1986 εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Μπιενάλε της Βενετίας. Παρουσιάζει τα έργα “Καμακωμένο Ψάρι” και“Πορτρέτα” όπου πάνω στους ζωγραφισμένους πίνακες, προβάλλονταν βιντεοσκοπημένες οι πραγματικές φιγούρες των μοντέλων του, που με τις ανεπαίσθητες σχεδόν κινήσεις τους, έδιναν στο έργο την αίσθηση μιας πραγματικής ζωής. Αυτός ο τρόπος εικαστικής έκφρασής του ονομάστηκε από την διεθνή κριτική Ζωντανή Ζωγραφική (Living Painting).

Έχει παρουσιάσει έργα του σε περισσότερες από εκατόν είκοσι ατομικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στην Ελλάδα σε γκαλερί, πινακοθήκες και μουσεία όπως Αίθουσα Τέχνης Αθηνών Χίλτον, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Πινακοθήκη Πιερίδη, Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Φρυσίρα, Πινακοθήκη Κυκλάδων, Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη κ.ά. Επίσης έχει συμμετάσχει και σε μεγάλο αριθμό ομαδικών εκθέσεων και σημαντικών διεθνών διοργανώσεων, σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως στις Μπιενάλε του Παρισιού (1963, 1965), Μπιενάλε του Σάο Πάολο (1965), στη Documenta του Κάσελ (1975), κ.ά.

Έργα του βρίσκονται σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Έχει δημιουργήσει έργα για δημόσιους χώρους, μεταξύ των οποίων μια μεγάλη εγκατάσταση “Υπόγειο Πάρκο” για το Σταθμό ‘Εθνική Άμυνα’ του Μετρό της Αθήνας καθώς επίσης και το έργο “Πύθωνας” που βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Βραβεύτηκε το 2003 από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ το 2004 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος. Ίδρυσε το 2011 το Δημοτικό Ίδρυμα “Μουσείο Κώστα Τσόκλη” στην Τήνο, όπου διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι.

Ντίνα Βαΐου

Η Ντίνα Βαΐου είναι ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας), όπου δίδαξε ανάλυση του χώρου, αστικό σχεδιασμό και σπουδές φύλου. Επί πολλά χρόνια υπήρξε διευθυντρια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Πολεοδομία και Χωροταξία» και συντονίστρια του δικτύου Erasmus «Φύλο και Γεωγραφία». Το ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο της εστιάζει στη φεμινιστική κριτική της μελέτης της πόλης, τα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά των τοπικών αγορών εργασίας, με έμφαση στις λειτουργίες του άτυπου τομέα, τις επιπτώσεις της μετανάστευσης, ιδιαίτερα της μετανάστευσης των γυναικών, στις πόλεις της Νότιας Ευρώπης, και ειδικότερα στην Αθήνα.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, οι δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οι εισηγήσεις σε Συνέδρια περιλαμβάνουν: α) τη φεμινιστική κριτική της ανάπτυξης του χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάκριση ιδιωτικό/δημόσιο, τον κατά φύλο καταμερισμό εργασίας και τις έμφυλες διαφοροποιήσεις στην πρόσβαση και χρήση του χώρου και του χρόνου, β) τις τοπικές αγορές εργασίας ως άξονα για την ερμηνεία της ανάπτυξης του αστικού και περιφερειακού χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις άτυπες μορφές παραγωγής και εργασίας και στον κατά φύλο καταμερισμό της εργασίας, γ) τις επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης στις γυναίκες του Ευρωπαϊκού Νότου, σε σχέση με τους παραπάνω δύο άξονες και δ)τις μεταβολές στον αστικό χώρο, που προκύπτουν από τη μαζική εγκατάσταση μεταναστών και μεταναστριών στις ελληνικές πόλεις, όπως και σε άλλες πόλεις της Νότιας Ευρώπης.

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων και βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ομάδων και συλλόγων (συμπεριλαμβανομένου και του ΣΑΔΑΣ) και έχει διατελέσει μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών European Planning Studies, Gender, Place and Culture, European Journal of Women’s Studies, Antipode, Social and Cultural Geography, Γεωγραφίες.

ΕΣΩ 2025 – ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΚΟΣΜΟ

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τετάρτη 7 Μάϊου 2025