Το έργο της Gabrielle Goliath που αποκλείστηκε λόγω αναφορών στη Γάζα θα παρουσιαστεί τελικά στη Βενετία

Το Elegy της Gabrielle Goliath θα παρουσιαστεί τελικά εκτός της επίσημης Μπιενάλε, σε κοντινό χώρο στη Βενετία, ενώ το περίπτερο της Νότιας Αφρικής θα μείνει άδειο.

Το έργο θα παρουσιαστεί στη Chiesa di Sant’Antonin, στην περιοχή Castello, σε μικρή απόσταση από το Arsenale, από τις 5 Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου. Η φετινή Μπιενάλε της Βενετίας ανοίγει για το κοινό στις 9 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου.

Στιγμιότυπο από το Elegy, το έργο της Gabrielle Goliath που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης γύρω από το περίπτερο της Νότιας Αφρικής.

Το Elegy είχε επιλεγεί από τον οργανισμό Art Periodical για να εκπροσωπήσει τη Νότια Αφρική στη φετινή διοργάνωση. Η παρουσίασή του ακυρώθηκε τον Ιανουάριο από τον υπουργό Πολιτισμού Gayton McKenzie, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο βαθιά διχαστικό εξαιτίας της ενότητάς του που αναφέρεται στη Γάζα και περιλαμβάνει αναφορά στην Παλαιστίνια ποιήτρια Hiba Abu Nada, η οποία σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα το 2023. Από την πλευρά του υπουργείου, η γραμμή ήταν ότι το εθνικό περίπτερο δεν έπρεπε να μετατραπεί σε χώρο μιας διεθνούς, πολιτικά φορτισμένης σύγκρουσης.

Η καλλιτέχνις Gabrielle Goliath και η επιμελήτρια Ingrid Masondo, που ανέπτυξαν την πρόταση του Elegy για τη συμμετοχή της Νότιας Αφρικής στη Μπιενάλε της Βενετίας του 2026. Φωτ.: ZUNIS, courtesy Gabrielle Goliath studio

Η Goliath και η επιμελήτρια Ingrid Masondo προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να ανατραπεί η απόφαση, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για την ελευθερία της έκφρασης. Η προσφυγή τους απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο και η Νότια Αφρική δεν όρισε τελικά άλλη συμμετοχή, με αποτέλεσμα το εθνικό της περίπτερο να μείνει κενό.

Στιγμιότυπο από το Elegy, το έργο της Gabrielle Goliath που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης γύρω από το περίπτερο της Νότιας Αφρικής.

Το Elegy δεν είναι νέο έργο φτιαγμένο ειδικά για τη Βενετία, αλλά ένα εν εξελίξει περφόρμανς έργο και εγκατάσταση που η Goliath αναπτύσσει από το 2015. Εστιάζει στη δημόσια μνήμη, στο πένθος και στις άδικες δολοφονίες, από γυναίκες και queer πρόσωπα στη Νότια Αφρική έως ιστορικά εγκλήματα όπως η γενοκτονία των Herero και Nama. Στη βενετσιάνικη εκδοχή του θα παρουσιαστεί ως βίντεο-εγκατάσταση σε οκτώ οθόνες.

Η ανεξάρτητη παρουσίαση στη Βενετία υποστηρίζεται από την Bertha Foundation και το Ibraaz, όπου το έργο θα παρουσιαστεί αργότερα, τον Οκτώβριο, στο Λονδίνο. Ετσι, το έργο που αποκλείστηκε από το επίσημο περίπτερο θα εμφανιστεί τελικά στη Βενετία, έστω και εκτός της εθνικής συμμετοχής.