Έργο για τον Τσόρτσιλ και τον λιμό της Βεγγάλης αποσύρθηκε από την National Portrait Gallery

Έργο της βραβευμένης με Turner Prize καλλιτέχνιδας Χέλεν Κάμοκ αποσύρθηκε από την National Portrait Gallery στο Λονδίνο, μετά τη διαμάχη που προκάλεσε αναφορά στον ρόλο του Ουίνστον Τσόρτσιλ στον λιμό της Βεγγάλης το 1943.

Το video installation The Persistence κατέβηκε τη Δευτέρα, έπειτα από μία εβδομάδα έντονων αντιδράσεων και πίεσης προς το μουσείο. Η αφαίρεση έγινε, σύμφωνα με την National Portrait Gallery, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της καλλιτέχνιδας.

Στο έργο, διάρκειας 40 λεπτών, η Κάμοκ αφηγείται και συνδέει διαφορετικές ιστορικές μορφές βίας και εξουσίας. Αναφερόμενη στις εκστρατείες του Όλιβερ Κρόμγουελ στην Ιρλανδία, λέει ότι «άφησε ανθρώπους να λιμοκτονήσουν μαζικά», συγκρίνοντας το γεγονός με την «ηθελημένη λιμοκτονία του ινδικού πληθυσμού από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Still από το Persistence της Helen Cammock, το video installation που αποσύρθηκε από την National Portrait Gallery μετά τη διαμάχη για την αναφορά στον ρόλο του Ουίνστον Τσόρτσιλ στον λιμό της Βεγγάλης

Η φράση αυτή προκάλεσε την αντίδραση ομάδας 50 μελών της Βουλής των Λόρδων, ανάμεσά τους και ο εγγονός του Τσόρτσιλ, Sir Nicholas Soames. Επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της National Portrait Gallery, την οποία έστειλε ο ιστορικός και μέλος της Βουλής των Λόρδων Άντριου Ρόμπερτς, χαρακτήριζε την αναφορά στον Τσόρτσιλ «ιδεολογικά υποκινούμενο παραλήρημα».

Η Telegraph επέκρινε επίσης το έργο, χαρακτηρίζοντας λανθασμένο τον ισχυρισμό ότι ο Τσόρτσιλ προκάλεσε τον λιμό. Η συζήτηση γύρω από τον ρόλο του Βρετανού πρωθυπουργού στην τραγωδία παραμένει βαθιά διχαστική. Στον λιμό της Βεγγάλης πέθαναν περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι στην ανατολική Ινδία.

Ορισμένοι ιστορικοί αποδίδουν την καταστροφή σε έναν συνδυασμό φυσικών καταστροφών, τοπικής κακοδιαχείρισης και πολεμικών συνθηκών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η βρετανική αυτοκρατορική πολιτική και η στάση του Τσόρτσιλ επιδείνωσαν δραματικά την κρίση, καθώς αγνοήθηκαν προειδοποιήσεις για ελλείψεις ρυζιού και τρόφιμα κατευθύνθηκαν αλλού μέσα στην αυτοκρατορία.

Η National Portrait Gallery ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι σέβεται την απόφαση της Κάμοκ να αποσύρει το έργο, όπως και τις απόψεις όσων προσβλήθηκαν από όσα ειπώθηκαν στο φιλμ. Το μουσείο τόνισε ότι το έργο παρουσιάστηκε ως καλλιτεχνική δημιουργία και όχι ως ντοκιμαντέρ, και ότι οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό δεν αντανακλούν απαραίτητα τη θέση της γκαλερί.

Η Κάμοκ, από την πλευρά της, δήλωσε ότι υπάρχει «απίστευτη πίεση» προς τους καλλιτέχνες και τους πολιτιστικούς θεσμούς να λυγίζουν απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις, να γίνονται στην καλύτερη περίπτωση ακίνδυνοι και στη χειρότερη σιωπηλοί.

Still από το Persistence της Helen Cammock, το video installation που αποσύρθηκε από την National Portrait Gallery μετά τη διαμάχη για την αναφορά στον ρόλο του Ουίνστον Τσόρτσιλ στον λιμό της Βεγγάλης

«Δεν αποδέχομαι αυτή την πίεση», ανέφερε. «Το να θέτουμε ερωτήματα, να αμφισβητούμε και να εξερευνούμε ιδέες και ιστορίες είναι ζωτικό για μια υγιή κοινωνία, και η τέχνη είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας».

Το έργο της Κάμοκ είχε ανατεθεί ως προσωπική και δημιουργική απάντηση στη συλλογή της National Portrait Gallery. Βρισκόταν σε προσωρινή έκθεση επί 10 μήνες και επρόκειτο να παραμείνει μέχρι τον Αύγουστο.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το πώς τα μουσεία διαχειρίζονται τις αποικιακές μνήμες και τις δημόσιες μορφές που παραμένουν σχεδόν ιερές στη βρετανική ιστορία. Ο Τσόρτσιλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται στη Βρετανία ως εμβληματική μορφή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά η κληρονομιά του επιστρέφει διαρκώς μέσα από τις σκιές της αυτοκρατορίας.

Για την Κάμοκ, το έργο της δεν ζητούσε μια ήσυχη ιστορική συμφιλίωση. Ζητούσε σύγκρουση, επανεξέταση και δικαίωμα στην αμφισβήτηση. Όπως σημείωσε η ίδια, επικαλούμενη τη Νίνα Σιμόν, «καθήκον του καλλιτέχνη είναι να αντανακλά την εποχή του» και μερικές φορές αυτό σημαίνει να επιστρέφει σε ιστορίες που πολλοί θα προτιμούσαν να μείνουν ακίνητες στους τοίχους.

με στοιχεία από Guardian