Έργο επικών διαστάσεων: Ο Κρίστοφερ Νόλαν γύρισε την «Οδύσσεια» με 600 χλμ. φιλμ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι η κινηματογραφική του μεταφορά της Οδύσσειας έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 600 χιλιόμετρα φιλμ, καθώς η ταινία βρίσκεται πλέον στη φάση του post-production. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Empire, ο Νόλαν είπε πως πέρασε τέσσερις μήνες στη θάλασσα μαζί με τους ηθοποιούς που ενσαρκώνουν το πλήρωμα του Οδυσσέα. «Βγήκαμε στα πραγματικά κύματα, στα πραγματικά μέρη», σημείωσε. «Θέλαμε να καταλάβει ο θεατής πόσο δύσκολα θα ήταν αυτά τα ταξίδια για τους ανθρώπους της εποχής — και το άλμα στο άγνωστο που έκαναν σε έναν αχαρτογράφητο κόσμο». Συμπλήρωσε ότι η παραγωγή έφτασε να χρησιμοποιήσει «πάνω από 600 χιλιόμετρα φιλμ».

Η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε φορμά Imax, ένα σύστημα που απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ποσότητα φιλμ σε σχέση με τις κλασικές 35mm κάμερες. Σύμφωνα με τεχνικούς της παραγωγής, μια κάμερα Imax καταναλώνει περίπου 100 μέτρα φιλμ το λεπτό, όταν μια 35mm χρειάζεται γύρω στα 27. Αυτό σημαίνει ότι ο Νόλαν έχει στα χέρια του περίπου 100 ώρες αμοντάριστου υλικού, αριθμός υψηλός αλλά όχι ακραίος αν συγκριθεί με άλλες πρόσφατες υπερπαραγωγές. Για παράδειγμα, το συνεργείο του Mad Max: Fury Road κατέγραψε περίπου 480 ώρες υλικού, ενώ το Gone Girl του Ντέιβιντ Φίντσερ έφτασε τις 500.

Γιατί o Νόλαν επέλεξε την «Οδύσσεια»

Ο Νόλαν είπε ότι αναζητούσε μια μεγάλη μυθολογική ιστορία που δεν έχει παρουσιαστεί με το βάρος και την κλίμακα μιας σύγχρονης blockbuster παραγωγής. Υπενθύμισε ότι στις αρχές των 2000s είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να σκηνοθετήσει την «Τροία», χωρίς όμως το πρότζεκτ να προχωρήσει. Όπως είπε, αυτή η εμπειρία τον έκανε να επανέλθει τώρα στο ομηρικό υλικό με διαφορετική φιλοδοξία.

Αναφερόμενος στις επιρροές του, μίλησε για τις ταινίες του Ray Harryhausen, του αμερικανού δημιουργού που θεωρείται θεμελιώδης φυσιογνωμία των κλασικών ταινιών περιπέτειας και μυθολογίας του 20ού αιώνα. «Μεγάλωσα με αυτές τις ταινίες», είπε. «Δεν είδα όμως ποτέ αυτές τις ιστορίες να αποδίδονται με τη βαρύτητα και τον ρεαλισμό που μπορεί να προσφέρει μια σύγχρονη Imax παραγωγή».

Μιλώντας για τη σημασία των πραγματικών τοποθεσιών, σημείωσε: «Όταν αφήνεις τον φυσικό κόσμο να επηρεάσει την παραγωγή, επηρεάζει και την αφήγηση. Κάθε μέρα ο κόσμος σού αντιστέκεται».

Ο Ματ Ντέιμον, που υποδύεται τον Οδυσσέα, χαρακτήρισε τη συνεργασία με τον Νόλαν «την καλύτερη εμπειρία της καριέρας του». «Είδα τον Δούρειο Ίππο στην παραλία και έμεινα άφωνος», είπε. «Ήταν απλώς απίστευτο».

Στην ταινία συμμετέχει και ο Τομ Χόλαντ, στον ρόλο του Τηλέμαχου. Η «Οδύσσειά» του Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2026.

