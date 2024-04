Έργα του Γιάννη Βαρελά σε δυο εκθέσεις του μουσείου Albertina της Βιέννης

Με τέσσερα έργα που ανήκουν στη μόνιμη συλλογή του μουσείου Albertina της Βιέννης, o Γιάννης Βαρελάς συμμετέχει σε δυο μουσειακές εκθέσεις, την «Pop-Art – Η φωτεινή πλευρά της ζωής», που θα διαρκέσει ως τις 3 Νοεμβρίου, και τη «The Beauty of Diversity», που θα διαρκέσει ως τις 18 Αυγούστου.

Τα έργα του Γιάννη Βαρελά φιγουράρουν ανάμεσα σε έργα των Andy Warhol, Jean Dubuffet, Miriam Cahn, Alexandre Diop, Maria Lassnig, Tracey Moffatt, Michel Nedjar, Tony Oursler, Grayson Perry, Marc Quinn, Cindy Sherman, Kiki Smith, August Walla, Franz West, Jean-Michel Basquiat, Amoako Boafo, Cecily Brown, Nyunmiti Burton, Ines Doujak, Stefanie Erjautz, Jadé Fadojutimi, Gelitin/Gelatin, Aïcha Khorchid, Soli Kiani, Basil Kincaid, Jürgen Klauke, Emily Kame Kngwarreye, Elena Koneff, Daniel Lezama, Angelika Loderer, Claudia Märzendorfer, Jonathan Meese, Sungi Mlengeya και άλλων.

Η έκθεση «Pop-Art – Η φωτεινή πλευρά της ζωής» έχει την αφετηρία της στο 1960, όταν η ποπ αρτ άρχισε να αντικαθιστά την αφηρημένη ζωγραφική. Η ποπ αρτ ενσάρκωσε την αντίδραση στην οικονομική άνθηση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στην εμπορευματοποίηση όλων των τομέων της ζωής και στην άνοδο της καταναλωτικής και της ψυχαγωγικής κουλτούρας, καθώς και στη λατρεία των διασημοτήτων που τροφοδοτείται από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και την εικονογράφηση.

Μέσα από μια καλλιτεχνική και ιστορική προοπτική, η ποπ αρτ αντιπροσωπεύει μια αντίδραση ενάντια στην αφαίρεση ως το υποτιθέμενο τελικό σημείο της ανάπτυξης της ιστορίας της ζωγραφικής. Με τον Andy Warhol, τον Roy Lichtenstein, τον Mel Ramos και τον Alex Katz, η αναπαράσταση έκανε μια ισχυρή επιστροφή στην τέχνη ως «οικειοποίηση» εικόνων που προϋπήρχαν. Είτε επρόκειτο για φωτογραφίες είτε για άλλα εικονογραφικά θέματα, από εφημερίδες, κόμικς, εικονογραφημένα περιοδικά ή διαφημίσεις, κάθε άτομο και κάθε πράγμα έγινε προϊόν, φετίχ, διασημότητα, καταναλωτικό αντικείμενο.

Andy Warhol | Mercedes-Benz Formel Rennwagen W125, 1987 | ALBERTINA, Wien © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, inc./Licensed by Bildrecht, Vienna, 2024