Επιστρέφει ο Μάικλ Τζάκσον στο σινεμά, αλλά ποιος Μάικλ επιστρέφει;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στο σινεμά με μια ταινία που θέλει να ξαναχτίσει τον μύθο του. Το Michael βγαίνει στις 24 Απριλίου, αλλά ο θόρυβος γύρω του δεν αφορά μόνο το μέγεθος της παραγωγής. Αφορά και όσα η ταινία διαλέγει να αφήσει έξω.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του Guardian και του Variety, το φιλμ αρχικά περιλάμβανε υλικό σχετικό με τις καταγγελίες του Τζόρνταν Τσάντλερ από το 1993, όμως η τελική εκδοχή σταματά στο 1984, πολύ πριν από το πιο σκοτεινό και αμφιλεγόμενο κεφάλαιο της δημόσιας εικόνας του τραγουδιστή. Τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν ότι έγιναν reshoots, αφού εντοπίστηκε ρήτρα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του 1994 που εμπόδιζε την αναφορά στον Τσάντλερ σε κινηματογραφική ταινία.

Εκεί αλλάζει και η φύση του θέματος. Δεν μιλάμε πια μόνο για μια ακριβή βιογραφική ταινία, αλλά για μια ταινία που φτάνει στις αίθουσες ήδη κουβαλώντας τη σύγκρουση ανάμεσα στον θρύλο και στο βάρος της ιστορίας του. Ο Μάικλ Τζάκσον αθωώθηκε το 2005 από τις ποινικές κατηγορίες σε πολύκροτη δίκη, όμως οι καταγγελίες γύρω από το όνομά του δεν έφυγαν ποτέ από τη δημόσια μνήμη.

φωτογραφία: Getty images

Το Leaving Neverland άνοιξε ξανά βίαια αυτή τη συζήτηση το 2019, ενώ νέες νομικές κινήσεις φέτος την κράτησαν ανοιχτή. Από την άλλη, το ίδρυμα αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και απορρίπτει ως παραπλανητικές τις αναφορές σε παλιότερες εκδοχές του σεναρίου.

Ετσι, το Michael δεν φτάνει απλώς ως φόρος τιμής σε έναν ποπ γίγαντα. Φτάνει και ως μια νέα προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η εικόνα του. Να ξαναγίνει ο Μάικλ το θαύμα, ο σταρ, το παιδί-φαινόμενο, ο άνθρωπος που άλλαξε την ποπ, χωρίς να χρειαστεί η ταινία να μπει πραγματικά στο πιο δύσκολο σημείο της υπόθεσης.

Κι αυτό είναι που κάνει το έργο πιο ενδιαφέρον από την ίδια του την παραγωγή: δεν είναι μόνο μια κινηματογραφική βιογραφία, αλλά και μια μάχη για το ποια εκδοχή του Μάικλ Τζάκσον μπορεί ακόμη να σταθεί στο κέντρο της κουλτούρας χωρίς να καταρρεύσει.

Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο αν ο Τζαφάρ Τζάκσον πείθει στον ρόλο ή αν η ταινία θα σαρώσει εμπορικά. Είναι αν το Χόλιγουντ μπορεί ακόμη να πουλήσει ως ολόκληρη την ιστορία ενός ανθρώπου όταν το πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι της μένει εκτός κάδρου. Και μάλλον αυτό ακριβώς θα κρίνει το Michael πριν ακόμη κριθεί ως ταινία.

Με στοιχεία από Guardian, Reuters, Variety