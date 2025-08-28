Επίσημο τρέιλερ για το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου: Η ανατρεπτική εμφάνιση της Έμα Στόουν

Με αφορμή την αποψινή παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia», κυκλοφόρησε και το επίσημο τρέιλερ του νέου φιλμ από τον Γιώργο Λάνθιμο.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης έφτασε στη Βενετία, συνοδευόμενος από τη μούσα του και για ακόμη μία φορά πρωταγωνίστρια σε ταινία του, Έμα Στόουν.

Το «Bugonia» είναι το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν και σηματοδοτεί την επανένωση του σκηνοθέτη και της ηθοποιού μετά το βραβευμένο με τέσσερα Όσκαρ «Poor Things».

Η ιστορία του νέου φιλμ, ακολουθεί δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρείας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Στην «Bugonia» πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν. Το σενάριο της πολυαναμενόμενης ταινίας φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Εmmy, Γουίλ Τρέισι.

Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Γιώργου Λάνθιμου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας μετά το Χρυσό Λέοντα που κέρδισε, πριν από δύο χρόνια για την ταινία «Poor Things».



