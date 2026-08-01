Επίδαυρος: Κανονικά οι «Τρωάδες» το Σάββατο, νέα παράσταση την Κυριακή

Για την Κυριακή 2 Αυγούστου μεταφέρεται η παράσταση «Τρωάδες» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου αλλά ματαιώθηκε για λόγους ασφαλείας εξαιτίας των πυρκαγιών.

Η αποψινή παράσταση, το Σάββατο 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, έπειτα από συνεννόηση του Εθνικού Θεάτρου με τις αρμόδιες αρχές.

Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ελένη Ευθυμίου. Η παραγωγή παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και περιλαμβάνει υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες.

Συγκεκριμένα, παρέχονται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπερτιτλισμός για κωφά και βαρήκοα άτομα και ακουστική περιγραφή για θεατές με οπτική αναπηρία.

Το Εθνικό Θέατρο έχει προβλέψει επίσης δωρεάν μετακίνηση προς και από το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες.

Οι κρατήσεις για τις προσβάσιμες παραστάσεις γίνονται μέσω του ταμείου του Εθνικού Θεάτρου, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ενώ παρέχεται και υποστήριξη για τη διαδικασία κράτησης.