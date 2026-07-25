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Επίδαυρος: Η καταρρακτώδης βροχή διέκοψε την πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη

Η ένταση της βροχής δεν επέτρεψε την ασφαλή διεξαγωγη της παράστασης, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να προχωρήσουν στη διακοπή της

The LiFO team
The LiFO team
ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΒΡΟΧΗ Facebook Twitter
Φωτ. anagnostis.org
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Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας, δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε την πρεμιέρα της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, οδηγώντας τελικά στη διακοπή της.

Από νωρίς ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει και τα πρώτα σύννεφα είχαν προκαλέσει ανησυχία στους θεατές, οι οποίοι είχαν κατακλύσει το ιστορικό θέατρο για να παρακολουθήσουν τη νέα παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Όταν η βροχή άρχισε να δυναμώνει, το κοινό προσπάθησε να προστατευτεί με κάθε διαθέσιμο μέσο. Ομπρέλες άνοιξαν στις κερκίδες, αδιάβροχα επιστρατεύτηκαν, ενώ αρκετοί χρησιμοποίησαν ακόμη και τα μαξιλαράκια που είχαν μαζί τους για τα πέτρινα καθίσματα, καλύπτοντας το κεφάλι τους.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι περισσότεροι θεατές παρέμειναν για αρκετή ώρα στις θέσεις τους, ελπίζοντας ότι η καταιγίδα θα υποχωρούσε και η παράσταση θα μπορούσε να συνεχιστεί. Ωστόσο, η ένταση της βροχής δεν επέτρεψε την ασφαλή διεξαγωγή της, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να προχωρήσουν στη διακοπή της βραδιάς.

Επίδαυρος: Το θερμό χειροκρότημα των θεατών προς τους συντελεστές

Πριν αποχωρήσουν από το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, οι θεατές ξέσπασαν σε θερμό χειροκρότημα, σύμφωνα με το anagnostis.org, προς τους ηθοποιούς και όλους τους συντελεστές, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους να παρουσιάσουν το έργο παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η «Ειρήνη» παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, ενώ τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς. Η παραγωγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του φεστιβάλ, η δεύτερη παράσταση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 21:00.

 
Πολιτισμός

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