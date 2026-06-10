Εντυπωσιακός κέλτικος τάφος ηλικίας 2.500 ετών ανακαλύφθηκε στη Γερμανία

Μια σπάνια αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στη Γερμανία, με αρχαιολόγους να εντοπίζουν έναν κελτικό πριγκιπικό τάφο της Εποχής του Σιδήρου κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιούνταν για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου κοντά στην πόλη Μπαντ Κάμπεργκ της Έσσης.

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το εύρημα «εξαιρετικής σημασίας για την ευρωπαϊκή αρχαιολογία», καθώς πρόκειται για τον πρώτο κελτικό πριγκιπικό τάφο που εντοπίζεται στην περιοχή και περιλαμβάνει αντικείμενα ιδιαίτερα υψηλής αξίας.

Ανάμεσα στα κτερίσματα βρέθηκαν χρυσά δαχτυλίδια, ένα ετρουσκικό αγγείο με χαρακτηριστικό ράμφος, το οποίο πιθανότατα εισήχθη από τη σημερινή Τοσκάνη της Ιταλίας, καθώς και κατάλοιπα όπλων. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης ίχνη δίτροχης άμαξας, συμπεριλαμβανομένων μεταλλικών εξαρτημάτων από τους τροχούς και τον άξονα.

Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Ούντο Ρέκερ, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο νεκρός ήταν, πιθανότατα, άνδρας. Παράλληλα, η ανακάλυψη προσφέρει για πρώτη φορά απτές αποδείξεις για την ύπαρξη τοπικής κελτικής ελίτ στην περιοχή, κάτι που μέχρι σήμερα αποτελούσε μόνο υπόθεση των ερευνητών.

Sensational find: Iron Age Celtic tomb unearthed in Hesse

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Γερμανία: Ένας από τους σπανιότερους κελτικούς τάφους

Ο τάφος πρόκειται να μελετηθεί με σύγχρονες τεχνικές, όπως ακτινογραφίες και αξονικές τομογραφίες, καθώς οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη αντικείμενα που δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Η ταφή χρονολογείται στα μέσα της πρώτης χιλιετίας π.Χ. και συνδέεται με τον πολιτισμό Χούνσρικ-Άιφελ, έναν από τους σημαντικούς πολιτισμούς της κελτικής Εποχής του Σιδήρου.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους γνωστούς κελτικούς τάφους με άμαξα. Στην Έσση έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα μόλις τρεις παρόμοιες ταφές, καμία όμως δεν διαθέτει την ποιότητα και τον πλούτο των ευρημάτων του Μπαντ Κάμπεργκ.

Έρευνες για φωτοβολταϊκό πάρκο στη Χέση: αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν κελικό ηγεμονικό τάφο με σπάνια κτερίσματα κοντά στο Μπαντ Κάμπεργκ, εύρημα ευρωπαϊκής σημασίας. https://t.co/3CcFuNUORH — Euronews ελληνικά (@euronewsgr) June 10, 2026

Ποιοι ήταν οι Κέλτες

Οι Κέλτες δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο έθνος ή ένα πρώιμο ευρωπαϊκό κράτος. Κατά την Εποχή του Σιδήρου ζούσαν σε πολλές ανεξάρτητες φυλετικές κοινότητες, οι οποίες συνδέονταν μεταξύ τους μέσω συγγενικών γλωσσών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών, παραδόσεων και θρησκευτικών αντιλήψεων.

Επειδή οι ίδιοι δεν άφησαν γραπτά κείμενα, οι σύγχρονες γνώσεις προέρχονται κυρίως από αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές πηγές, αλλά και από τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Οι δύο σημαντικότερες περίοδοι του κελτικού πολιτισμού ήταν ο πολιτισμός του Χάλστατ (περίπου 650-450 π.Χ.) και ο πολιτισμός Λα Τεν (περίπου 450-50 π.Χ.).

Σε πολιτικό επίπεδο, οι Κέλτες δεν διέθεταν κεντρική εξουσία ή κοινό βασιλιά. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν οι τοπικοί άρχοντες και οι δρυΐδες, οι οποίοι λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως ιερείς, θεραπευτές, δάσκαλοι και δικαστές.

Η μελέτη των ευρημάτων από το Μπαντ Κάμπεργκ πραγματοποιείται από κοινού από την Υπηρεσία Αρχαιολογίας της Έσσης, το Ερευνητικό Κέντρο του Κελτικού Κόσμου στο Γκλάουμπεργκ και το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Λάιμπνιτς στο Μάιντς.

Με πληροφορίες από Euronews