Εντοπίστηκε ο πίνακας του Πικάσο που είχε «εξαφανιστεί» καθ’ οδόν για έκθεση στη Γρανάδα

Ενώ ο κόσμος της τέχνης εξακολουθεί να συζητά τη θεαματική ληστεία του Λούβρου, η ισπανική αστυνομία φαίνεται να έλυσε ένα διαφορετικό μυστήριο: την «εξαφάνιση» ενός πίνακα του Πάμπλο Πικάσο που είχε χαθεί για εβδομάδες.

Ο λόγος για τον πίνακα «Νεκρή φύση με κιθάρα» (Still Life with Guitar) αξίας περίπου 600.000 ευρώ, ο οποίος θεωρούνταν χαμένος επί σχεδόν δύο εβδομάδες.

Το έργο, μια μικρή γκουάς του 1919, είχε αναχωρήσει από αποθήκη της Μαδρίτης στις 25 Σεπτεμβρίου, μαζί με άλλα 56 έργα τέχνης που επρόκειτο να εκτεθούν στο Centro Cultural CajaGranada στη Γρανάδα. Η μεταφορά είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, και το φορτίο παραδόθηκε κανονικά λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αργότερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, η συσκευασία δεν είχε αριθμηθεί σωστά, γεγονός που καθιστούσε αδύνατο τον πλήρη έλεγχο χωρίς το άνοιγμα των κιβωτίων. Η CajaGranada Fundación δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν οι βασικοί έλεγχοι και υπογράφηκαν τα δελτία παραλαβής, ενώ το πλήρες ξεπακετάρισμα είχε προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου, ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης. Τότε διαπιστώθηκε η απουσία του πίνακα, και στις 10 Οκτωβρίου υποβλήθηκε καταγγελία στην Εθνική Αστυνομία.

Η αναζήτηση και η λύση του μυστηρίου

Η αστυνομία ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες και καταχώρισε το έργο στη βάση δεδομένων της Interpol για κλεμμένα ή αγνοούμενα έργα τέχνης, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 57.000 αντικείμενα. Ωστόσο, η έρευνα δεν απέδωσε άμεσα αποτελέσματα.

Κατά την επανεξέταση του φορτίου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ασυνέπειες στην αρίθμηση των συσκευασιών, οι οποίες τους οδήγησαν ξανά στη Μαδρίτη και στην αποθήκη απ’ όπου είχε ξεκινήσει η μεταφορά. Εκεί, οι αστυνομικοί της εγκληματολογικής υπηρεσίας επιβεβαίωσαν ότι ο πίνακας βρισκόταν τελικά εκεί, καθώς δεν είχε ποτέ φορτωθεί στο φορτηγό.

Η κύρια υπόθεση των αρχών είναι ότι πρόκειται για λάθος στη διαδικασία αποστολής και όχι για κλοπή, αν και η έρευνα συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από Euronews