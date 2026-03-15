Ένας «ξεχασμένος» πίνακας και μια παλιά επιστολή αποκαλύπτουν τη σύνδεση της Πάουλα Ρέγκο με τον Έντβαρντ Μουνκ

Εκείνος έγινε ο επιβλητικός σύγχρονος καλλιτέχνης των σκανδιναβικών χωρών· εκείνη μία από τις πιο επιδραστικές εικαστικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς.

Όμως για δεκαετίες κανείς δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε μια γραμμή επιρροής ανάμεσα στον Έντβαρντ Μουνκ και την Πάουλα Ρέγκο, γράφει σε δημοσίευμά του ο Guardian, την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Τώρα, η ανακάλυψη ενός πρώιμου πίνακα και μιας επιστολής της Rego που είχε περάσει απαρατήρητη μέχρι σήμερα αποκάλυψε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Νορβηγός ζωγράφος στη διαμόρφωση του έργου και της καριέρας της Πορτογαλίδας καλλιτέχνιδας.

Όταν η Rego πέθανε το 2022, σε ηλικία 87 ετών, δεν ήταν ευρέως γνωστό ότι, 71 χρόνια νωρίτερα, οι πίνακες του Munch «The Scream» («Η Κραυγή») και «Inheritance» («Κληρονομιά») την είχαν επηρεάσει βαθιά, όταν επισκέφθηκε το 1951 μια έκθεση με έργα του στην Tate Gallery στο Λονδίνο.

Η επιστολή της Rego στη μητέρα της

Σε μια επιστολή που εντοπίστηκε πρόσφατα, η τότε 16χρονη Rego –η οποία φοιτούσε σε σχολείο θηλέων στο Κεντ– περιέγραφε στη μητέρα της, Μαρία, που βρισκόταν στην Πορτογαλία: «Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν μια έκθεση ενός σύγχρονου Νορβηγού ζωγράφου, του Έντβαρντ Μουνκ», έγραψε στα τέλη του 1951. Ο Μουνκ είχε πεθάνει επτά χρόνια νωρίτερα, σε ηλικία 80 ετών.

«Δεν ξέρω αν γνωρίζεις εκείνο το αρκετά διάσημο έργο, Η Κραυγή – είναι δικό του – και ζωγραφίζει σχεδόν τα πάντα σε αυτό το ύφος· έχει επίσης πολλές χαρακτικές και σχέδια. Αλλά είναι τόσο εντυπωσιακό, τόσο εντυπωσιακό που δεν μπορείς να το φανταστείς. Πάνω απ’ όλα, ένα έργο με τίτλο Κληρονομιά, που απεικονίζει μια γυναίκα καθισμένη που κλαίει με ένα παιδί-σκελετό, βαμμένο ολόκληρο πράσινο, στην αγκαλιά της.»

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, όταν η Πορτογαλία υπέφερε από σοβαρή ξηρασία, η Rego χρησιμοποίησε μια χρωματική παλέτα που θύμιζε την «Κραυγή» για να ζωγραφίσει μια έγκυο γυναίκα με ανοιχτό στόμα, η οποία κρατά ένα σκελετωμένο βρέφος και στρέφει το πρόσωπό της προς τον ήλιο.

Μία σύνδεση που παρέμενε άγνωστη μέχρι σήμερα

Η Rego ξαναβρήκε τον μικρό πίνακα, διαστάσεων 65 επί 22 εκατοστά, τον οποίο είχε τιτλοφορήσει «Drought», το 2015, όταν η ίδια και ο γιος της, Nick Willing, τακτοποιούσαν το οικογενειακό σπίτι της στην Πορτογαλία.

Ο πίνακας τοποθετήθηκε σε έναν φάκελο και παρέμεινε αποθηκευμένος στο στούντιό της στο Λονδίνο μέχρι και μετά τον θάνατό της. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Willing και ο επικεφαλής του αρχείου της τον εντόπισαν ξανά. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ δημόσια.

Ο Willing τον έδειξε στην ιστορικό τέχνης του Μουσείου Munch στη Νορβηγία, Kari J Brandtzæg, η οποία αμέσως εντόπισε τη σύνδεση με τα έργα «The Scream» και «Anxiety» του Munch.

«Ήταν τόσο εμφανές στη χρήση του κόκκινου και του κίτρινου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ήταν ζωγραφισμένο, πολύ πρόχειρα, όπως έκανε ο Μουνκ στους πίνακές του τη δεκαετία του 1890», είπε η Brandtzæg.

Ο πίνακας θα πρωταγωνιστήσει ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της έκθεσης Dance Among Thorns, της πρώτης μεγάλης μουσειακής έκθεσης στη σκανδιναβική περιοχή αφιερωμένης στη Rego, η οποία ανοίγει στο Μουσείο Munch στο Όσλο στις 24 Απριλίου.

«Είναι σαν η Ρέγκο να έχει μια σιωπηλή συνομιλία με τον εικαστικό κόσμο του Μουνκ»

Όταν ζητήθηκε από τη Brandtzæg πριν από 18 μήνες να επιμεληθεί την έκθεση, η ίδια δεν είχε ιδέα ότι η Rego είχε έρθει σε επαφή με το έργο του Munch στα χρόνια που διαμορφώθηκε η καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Όμως, μόλις άρχισε να επιλέγει πίνακες της Rego για την έκθεση, εντυπωσιάστηκε από τις ομοιότητες στη σύνθεση και στα θέματα ανάμεσα στον πίνακα της Rego «The Dance» (1988) και το έργο του Munch «The Dance of Life» (1925), καθώς και ανάμεσα στο «Time – Past and Present» (1990) της Rego και το «History» (1914) του Munch.

«Drought» (1953) / Φωτ.: Instagram @paularegostudio

«Υπάρχει μια μορφή διαλόγου με τα έργα του Μουνκ. Είναι σχεδόν σαν η Ρέγκο να έχει μια σιωπηλή συνομιλία με τον εικαστικό κόσμο του Μουνκ», είπε η Brandtzæg.

Ο Willing επιβεβαίωσε ότι η μητέρα του θαύμαζε τον Munch – αλλά όσο κι αν η Brandtzæg έψαχνε, «δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι πήγε στο Όσλο ή σε άλλα πιθανά μέρη για να δει τον Μουνκ».

«Ένιωθα πεταλούδες στο στομάχι», εξομολογείται η ιστορικός τέχνης Brandtzæg

«Δεν υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το πότε και πώς η Rego μπορεί να είχε έρθει σε επαφή με το έργο του Μουνκ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι είχε σχεδόν εγκαταλείψει την έρευνα για τη σχέση αυτή όταν η ανακάλυψη του πίνακα «Drought» τον περασμένο Οκτώβριο την έπεισε ότι η διαίσθησή της ήταν σωστή.

«Ήταν σαν να δουλεύω ως ντετέκτιβ. Ένιωθα πεταλούδες στο στομάχι. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη», είπε η Brandtzæg.

Γνωρίζοντας ότι το έργο δημιουργήθηκε όταν η Rego ήταν έφηβη, αποφάσισε να περιορίσει την έρευνά της στη δεκαετία του 1950.

Ο Willing και μια αρχειονόμος της Rego, η Eloisa Rodriguez, συμφώνησαν να τη βοηθήσουν να ερευνήσει το αρχείο της καλλιτέχνιδας για επιστολές εκείνης της περιόδου, τις οποίες η Rego συχνά έγραφε στα πορτογαλικά.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν βρέθηκε ανάμεσα στα χαρτιά της η επιστολή που περιέγραφε την έκθεση του Munch το 1951, η Brandtzæg ένιωσε σαν να είχε κερδίσει το λαχείο.

«Ήταν συναρπαστικό», είπε.

Εντόπισε επίσης μια προφορική συνέντευξη που είχε δώσει η Rego το 2004, στο πλαίσιο του προγράμματος National Life Stories, στην οποία η Rego αναπολούσε ένα «big show» του Munch στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στο Παρίσι.

«Κάτι βαθιά μέσα της συντονίζεται με το έργο του Μουνκ»

«Αυτό δίνει μια ιδέα για το πόσο σημαντικός ήταν για εκείνη ο Μουνκ και πόσο συνδεδεμένη ένιωθε μαζί του, ώστε να επιμείνει να πάει στην έκθεση και να δει πολλά από τα ίδια έργα που είχε δει στην Tate έναν χρόνο πριν», σημειώνει η Brandtzæg.

Για τη Rego, οι πίνακες του Munch ήταν «υπέροχοι» και «πολύ συγκινητικοί».

Η Brandtzæg πιστεύει ότι ο Munch «έγινε ένα είδος ειδώλου για τη Ρέγκο, που ξύπνησε τα συναισθήματά της και της έδωσε θάρρος και έμπνευση».

«Ο Μουνκ έγινε ένας φίλος στην τέχνη, τον οποίο μπορούσε να παρατηρεί και από τον οποίο αντλούσε ιδέες», είπε η Brandtzæg. «Κάτι βαθιά μέσα της συντονίζεται με το έργο του Μουνκ, κάτι που θέλει να εκφράσει. Τόσο για τη Rego όσο και για τον Μουνκ, η τέχνη είναι ένας τρόπος να βρεις και να είσαι ο εαυτός σου.»

Με πληροφορίες από The Guardian