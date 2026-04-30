Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Ένας Ρενουάρ που ανήκε κάποτε στην προσωπική συλλογή της δούκισσας της Άλμπα επέστρεψε στην Ισπανία, χάρη σε έναν Ισπανό αγοραστή που απέκτησε το έργο έναντι περίπου 8,7 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τον πίνακα Το καπέλο με τα κεράσια, έργο του 1884, στο οποίο ο Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ απεικονίζει την Αλίν Σαριγκό, τη μούσα και μελλοντική σύζυγό του. Η Σαριγκό ήταν 25 ετών όταν πόζαρε για τον ζωγράφο, φορώντας ένα έντονο πράσινο καπέλο στολισμένο με κεράσια και φόρεμα στην ίδια χρωματική κλίμακα.

Το έργο παρουσιάστηκε τον Μάρτιο στο περίπτερο της αμερικανικής γκαλερί M.S. Rau, στη διεθνή έκθεση TEFAF στο Μάαστριχτ. Εκεί εμφανίστηκε ο νέος αγοραστής, μέσω της παρισινής Galerie Urban, και η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της M.S. Rau, Μπιλ Ράου, ο συλλέκτης δεν θέλει να δημοσιοποιηθεί το όνομά του, αλλά ενδιαφερόταν ιδιαίτερα να επιστρέψει το έργο στην Ισπανία, λόγω της ιστορικής και πολιτιστικής του σημασίας.

Το άγαλμα της δούκισσας της Άλμπα στη Σεβίλλη. Η Καγετάνα Φιτς-Τζέιμς Στιούαρτ είχε αγοράσει τον πίνακα του Ρενουάρ τη δεκαετία του 1970 από τη Marlborough Fine Art στο Λονδίνο.

Ο πίνακας βρισκόταν για δεκαετίες στο Παλάθιο ντε Λίρια, την κατοικία του οίκου της Άλμπα στη Μαδρίτη. Η δούκισσα της Άλμπα τον είχε αγοράσει τη δεκαετία του 1970 από τη Marlborough Fine Art στο Λονδίνο. Δεν ανήκε όμως στην ιστορική καλλιτεχνική συλλογή του Ιδρύματος Casa de Alba, αλλά στην προσωπική της περιουσία, κάτι που επέτρεψε την πώλησή του μετά τον θάνατό της το 2014.

Μετά τον θάνατο της δούκισσας, η πορεία του πίνακα είχε χαθεί από το δημόσιο βλέμμα. Η M.S. Rau ανέφερε ότι τον απέκτησε μετά τον θάνατό της, τον πούλησε αργότερα σε ιδιώτη συλλέκτη στις ΗΠΑ και τελικά τον αγόρασε ξανά, πριν περάσει στον σημερινό Ισπανό ιδιοκτήτη του. Ο Ράου δήλωσε στην El País ότι το έργο βρίσκεται ήδη στο σπίτι του αγοραστή, χωρίς να είναι γνωστό αν θα εκτεθεί κάποια στιγμή στο κοινό.

Η Αλίν Σαριγκό εμφανίζεται σε πολλά έργα του Ρενουάρ. Ο ζωγράφος την παντρεύτηκε το 1890 και απέκτησαν τρεις γιους, ανάμεσά τους τον Ζαν Ρενουάρ, που έγινε ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του 20ού αιώνα.

Στο Το καπέλο με τα κεράσια, όμως, δεν υπάρχει ακόμη η οικογενειακή ιστορία που θα ακολουθήσει. Υπάρχει μια στιγμή φλερτ, φροντίδας και βλέμματος: μια νεαρή γυναίκα με πράσινο καπέλο, ένας ζωγράφος που την κοιτάζει, και ένας πίνακας που, σχεδόν ενάμιση αιώνα αργότερα, επιστρέφει στην Ισπανία.

με στοιχεία από El Pais