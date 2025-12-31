Ένας Πικάσο αξίας 1 εκατ. ευρώ μπορεί να γίνει δικός σας με 100 ευρώ

Ένα πορτρέτο του Πάμπλο Πικάσο του 1941, αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ, τίθεται ως έπαθλο σε διεθνή κλήρωση που οργανώνει στη Γαλλία το Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ, με στόχο τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για τη νόσο. Το έργο έχει τίτλο Tête de femme.

Η πρωτοβουλία, με τίτλο «1 Picasso for 100 Euros», προβλέπει την πώληση 120.000 λαχνών των 100 ευρώ, με στόχο τη συγκέντρωση 11 εκατ. ευρώ. Η κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 14 Απριλίου στο Παρίσι, στον χώρο του οίκου Christie’s, ενώ οι διοργανωτές αναφέρουν ότι σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό, θα επιστραφούν τα χρήματα στους συμμετέχοντες.

Ο Ολιβιέ Πικάσο, εγγονός του καλλιτέχνη, παρουσιάζει την κίνηση ως συνέχεια μιας λιγότερο προβεβλημένης πλευράς της οικογενειακής ιστορίας. Όπως λέει, η γενναιοδωρία του Πικάσο ήταν πραγματική αλλά διακριτική, καθώς στήριζε ανθρώπους του κύκλου του, όπως και όσους είχαν ανάγκη, χωρίς να επιδιώκει δημοσιότητα. Για τον ίδιο, η σύνδεση ενός έργου με φιλανθρωπικό σκοπό αποτελεί «λογικό» και «θεμιτό» μέρος της κληρονομιάς του, με την ευχή η πρωτοβουλία να μπορεί να επαναληφθεί.

Την ιδέα έφερε η Περύ Κοσέν, τηλεοπτική παραγωγός και επιχειρηματίας, η οποία στόχευσε σε μια κλήρωση με διεθνή απήχηση. Όπως σημειώνει, επέλεξε να «κλειδώσει» ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας τέχνης ώστε να υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον και συμμετοχή από πολλές χώρες. Μετά την έγκριση της οικογένειας και των διαχειριστών της κληρονομιάς του Πικάσο, το έργο δεσμεύτηκε από γκαλερί στο Παρίσι, η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα λάβει ποσό λίγο κάτω από 1 εκατ. ευρώ μετά την κλήρωση.

Ο Ολιβιέ Πικάσο περιγράφει το Tête de femme ως έργο που «κουβαλά» την ατμόσφαιρα μιας βαριάς εποχής, καθώς ζωγραφίστηκε στο Παρίσι την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Όπως λέει, στο πορτρέτο αποτυπώνεται αυτή η αίσθηση μέσα από μια πιο σκοτεινή χρωματική κλίμακα, με αποχρώσεις του καφέ, του μαύρου και του γκρι, παρότι το έργο παραμένει εικαστικά «όμορφο». Προσθέτει ότι την ίδια περίοδο ο ζωγράφος περνούσε μια δύσκολη φάση στην προσωπική του ζωή, με εκκρεμότητες που σχετίζονταν με τον πρώτο του γάμο.

Η Κοσέν έχει οργανώσει και στο παρελθόν αντίστοιχες κληρώσεις, το 2013 και το 2020, οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Στην πρώτη, νικητής ήταν ένας 25χρονος που απέκτησε σχέδιο του Πικάσο αξίας 860.000 ευρώ. Στη δεύτερη, κέρδισε μια λογίστρια από τη Βεντιμίλια της Ιταλίας, η οποία είχε λάβει τον λαχνό ως χριστουγεννιάτικο δώρο από τον γιο της και κατέληξε να αποκτήσει έργο του Πικάσο από το 1921, αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Οι διοργανωτές λένε ότι η φετινή κίνηση έχει δύο στόχους. Να ενισχύσει τη χρηματοδότηση για μια ασθένεια χωρίς οριστική θεραπεία και, παράλληλα, να δώσει σε περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά έργων «μεγάλων ονομάτων», που συνήθως αφορά λίγους.

Με πληροφορίες από Guardian