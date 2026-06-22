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Ένας Πικάσο 15 εκατ. ευρώ, 17 κιλά κάνναβης και μια θεία στα προάστια του Παρισιού

Μια έφοδος για ναρκωτικά στα προάστια του Παρισιού έβγαλε κάτι πολύ καλύτερο από συνηθισμένο αστυνομικό εύρημα: έναν Πικάσο αξίας έως 15 εκατ. ευρώ, μαζί με κάνναβη, μετρητά και ρούχα πολυτελείας.

The LiFO team
The LiFO team
Ένας Πικάσο 15 εκατ. ευρώ, 17 κιλά κάνναβης και μια θεία στα προάστια του Παρισιού Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών στα προάστια του Παρισιού πήγαν για μια συνηθισμένη έρευνα. Περίμεναν να βρουν κάνναβη, μετρητά, ίσως ίχνη διακίνησης. Βρήκαν και έναν Πικάσο.

Ο πίνακας εντοπίστηκε σε σπίτι στο Val-de-Marne, στα νοτιοανατολικά προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, κατά τη διάρκεια έρευνας που συνδεόταν με υπόθεση ναρκωτικών. Το έργο έχει αυθεντικοποιηθεί, αλλά δεν έχει ακόμη κατονομαστεί δημόσια. Η αξία του, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, εκτιμάται μεταξύ 12 και 15 εκατ. ευρώ.

Το πιθανότερο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι πρόκειται για έργο που ανήκει σε σειρά πορτρέτων της Μαρί-Τερέζ Βαλτέρ, της νεαρής Γαλλίδας που υπήρξε ερωμένη, μούσα και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναικείες μορφές στο έργο του Πάμπλο Πικάσο. Η Βαλτέρ, γνωστή συχνά ως η «χρυσή μούσα» του ζωγράφου, εμφανίζεται σε μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς πίνακες της δεκαετίας του 1930.

Ένας Πικάσο 15 εκατ. ευρώ, 17 κιλά κάνναβης και μια θεία στα προάστια του Παρισιού Facebook Twitter
Πορτρέτο της Μαρί-Τερέζ Βαλτέρ από τον Πάμπλο Πικάσο, 1937.

Ο πίνακας βρέθηκε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, στο σπίτι της θείας ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ο άνδρας, που δεν έχει κατονομαστεί, φέρεται να εργαζόταν ως φύλακας σε εταιρεία φύλαξης έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων στο Παρίσι.

Η εξήγησή του ήταν κωμική: φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πήρε τον πίνακα από τον χώρο φύλαξης για να αποδείξει τα κενά ασφαλείας της εταιρείας. Οι αρχές, όπως φαίνεται, δεν συγκινήθηκαν ιδιαίτερα από το επιχείρημα. Ο άνδρας κατηγορείται για κλοπή, ενώ ερευνάται και η πιθανή εμπλοκή του σε υπόθεση ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες στα ανατολικά προάστια του Παρισιού, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης 17 κιλά κάνναβης, 7.000 ευρώ σε μετρητά και ρούχα πολυτελείας αξίας περίπου 200.000 ευρώ. Ο πίνακας, σύμφωνα με την αστυνομική ένωση Alliance Police Nationale, φυλασσόταν για λογαριασμό ιδιώτη συλλέκτη. Γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι η ιδιοκτήτρια είναι γυναίκα από τη Σιγκαπούρη.

Η δικηγόρος του 37χρονου υποστηρίζει ότι ο πελάτης της κατηγορείται άδικα για την κλοπή και ότι δεν έχει σχέση με διακίνηση ναρκωτικών μετά από παλαιότερη καταδίκη του το 2015. Για την υπόθεση του πίνακα, δήλωσε ότι ο ίδιος θα μιλήσει όταν έρθει η ώρα.

Το περιστατικό έχει όλα τα υλικά ενός μικρού παρισινού art-crime μυθιστορήματος: ναρκωτικά, προάστια, θεία υπόπτου, εταιρεία φύλαξης έργων τέχνης, ένας Πικάσο εκατομμυρίων και μια εξήγηση περί «ελέγχου ασφαλείας» που μάλλον δεν θα έπειθε ούτε τον πιο κουρασμένο επιθεωρητή.

Ένας Πικάσο 15 εκατ. ευρώ, 17 κιλά κάνναβης και μια θεία στα προάστια του Παρισιού Facebook Twitter
Pablo Picasso, Le pigeon aux petits pois, 1911. Το έργο ήταν ένα από τα πέντε που είχαν κλαπεί από το Musée d’Art Moderne του Παρισιού το 2010.

Το ακριβές έργο παραμένει μυστήριο. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τον τίτλο του πίνακα. Υπήρξαν αρχικά φήμες ότι μπορεί να επρόκειτο για το Le pigeon aux petits pois, ένα από τα πέντε έργα που είχαν κλαπεί από το Musée d’Art Moderne του Παρισιού το 2010. Ωστόσο, τα γαλλικά δημοσιεύματα στρέφουν πλέον την προσοχή σε πορτρέτο της Μαρί-Τερέζ Βαλτέρ από το 1937.

Η Βαλτέρ ήταν μόλις 17 ετών όταν γνώρισε τον 45χρονο τότε Πικάσο έξω από τα Galeries Lafayette, το 1927. Εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος. Η σχέση τους κράτησε περίπου δέκα χρόνια και γέννησε όχι μόνο την κόρη τους, Maya, αλλά και μια ολόκληρη εικονογραφία επιθυμίας, νεότητας και χρώματος στο έργο του. Έργα του Πικάσο με τη μορφή της παραμένουν από τα πιο περιζήτητα στην αγορά τέχνης.

Η υπόθεση θυμίζει, με τον δικό της αλλόκοτο τρόπο, πόσο συχνά τα έργα του Πικάσο έχουν βρεθεί στο κέντρο κλοπών, μυστηρίων και θεαματικών ανακτήσεων. Το 2021, η ελληνική αστυνομία είχε ανακτήσει το Γυναικείο Κεφάλι, που είχε κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη το 2012. Το La Coiffeuse, που είχε κλαπεί από το Centre Pompidou το 2001, βρέθηκε χρόνια αργότερα σε κοντέινερ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ένας Πικάσο 15 εκατ. ευρώ, 17 κιλά κάνναβης και μια θεία στα προάστια του Παρισιού Facebook Twitter
Pablo Picasso, Γυναικείο Κεφάλι, 1939. Το έργο είχε κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη το 2012 και ανακτήθηκε το 2021. Φωτ.: Εθνική Πινακοθήκη

Προς το παρόν, ο Πικάσο του Val-de-Marne έχει περάσει από το σπίτι μιας θείας και μια έρευνα για ναρκωτικά στον κόσμο των πραγματογνωμόνων, των αρχείων και των δικαστικών φακέλων. Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε ή αν θα παρουσιαστεί δημόσια.

Υπάρχει και κάτι ακόμη, σχεδόν παράλογο. Ένας από τους τέσσερις άνδρες που κρατήθηκαν από την αστυνομία αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση για να μπορέσει να παραστεί στον ίδιο του τον γάμο.

Με στοιχεία από The Times, Le Parisien

Πολιτισμός

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