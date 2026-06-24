Ένας Μπασκιά πίσω από ένα βραβευμένο πορτρέτο: Η υπόθεση Jane Allan στην Αυστραλία

Μια άβολη συζήτηση έχει ανοίξει στον αυστραλιανό εικαστικό κόσμο γύρω από το όριο ανάμεσα στην καλλιτεχνική επιρροή, την οικειοποίηση και την αντιγραφή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Jane Allan, ζωγράφος από το Lennox Head της Νέας Νότιας Ουαλίας, καθώς δύο έργα της που είχαν διακριθεί σε διαφορετικούς διαγωνισμούς παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες με πίνακες γνωστών καλλιτεχνών. Το ένα παραπέμπει στον Jean-Michel Basquiat. Το άλλο σε έργο του Αυστραλού ζωγράφου Nicholas Harding.

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις με το Seaside Explorers, το έργο με το οποίο η Allan κέρδισε το 2025 το βραβείο τοπίου στον διαγωνισμό Doyles Art Award, αξίας 20.000 δολαρίων. Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη βράβευση, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το έργο φαίνεται να αποτελεί «μίμηση» του Two Estuary Figures του Nicholas Harding.

Και οι δύο πίνακες δείχνουν δύο φιγούρες σε παραλία. Η μία σκύβει, σαν να ετοιμάζεται να σηκώσει κάτι από το έδαφος, ενώ η άλλη είναι στραμμένη αλλού, με τα χέρια κοντά στο πρόσωπο. Οι ομοιότητες δεν περιορίζονται στη γενική σύνθεση. Επεκτείνονται στη στάση των σωμάτων, στη σχέση των δύο μορφών μέσα στον χώρο και στον τρόπο με τον οποίο απλώνεται το παχύ χρώμα στην επιφάνεια.

Το Seaside Explorers της Jane Allan, λάδι και κερί σε καμβά, 120 x 90 εκ. Οι διοργανωτές του Doyles Art Award ανέφεραν ότι το έργο φαίνεται να αποτελεί «μίμηση» πίνακα του Nicholas Harding.

Το Two Estuary Figures του Nicholas Harding, έργο του 2011 με το οποίο συγκρίθηκε το Seaside Explorers της Jane Allan

Το Seaside Explorers είναι έργο μεγάλων διαστάσεων, 120 επί 90 εκατοστά, φτιαγμένο με λάδι και κερί σε καμβά. Το έργο του Harding, αντίθετα, είναι πολύ μικρότερο, 20 επί 25 εκατοστά. Παρ’ όλα αυτά, η συγγένεια στη σύνθεση ήταν αρκετή για να προκαλέσει αντιδράσεις, μόλις άρχισε να κυκλοφορεί η σύγκριση ανάμεσα στις δύο εικόνες.

Η επιτροπή του Doyles Art Award δήλωσε ότι παίρνει την υπόθεση «πολύ σοβαρά» και εξετάζει πώς ένα τέτοιο έργο πέρασε από τη διαδικασία κρίσης χωρίς να εντοπιστούν οι ομοιότητες. Οι διοργανωτές ανέφεραν επίσης ότι η υπόθεση τούς υποχρεώνει να ξαναδούν τον τρόπο αξιολόγησης των έργων, ώστε η διαδικασία να γίνει πιο ανθεκτική σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Το θέμα δεν μένει μόνο στη δημόσια αμφισβήτηση. Η επιτροπή έχει ήδη έρθει σε επαφή με την Allan, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να ζητηθεί πίσω το χρηματικό έπαθλο των 20.000 δολαρίων.

Ο Nicholas Harding, που πέθανε το 2022, θεωρούνταν ένας από τους σημαντικούς Αυστραλούς ζωγράφους της γενιάς του. Ήταν γνωστός για το παχύρρευστο χρώμα, τις έντονες υφές και την ιδιαίτερη προσέγγισή του στην προσωπογραφία. Υπήρξε εννέα φορές φιναλίστ στο Wynne Prize και είχε κερδίσει το Archibald Prize.

Στο κείμενο που συνόδευε το Seaside Explorers, η Allan παρουσίαζε το έργο ως εικόνα παιδικής μνήμης. Έγραφε ότι, όπως για πολλούς Αυστραλούς, οι πιο ζωντανές παιδικές της αναμνήσεις συνδέονται με ανέμελες καλοκαιρινές διακοπές στην παραλία, όταν η ίδια και ο αδελφός της κολυμπούσαν και εξερευνούσαν ελεύθερα. Με το έργο της, όπως σημείωνε, ήθελε να καλέσει τον θεατή να θυμηθεί τα δικά του παιδικά καλοκαίρια.

Μετά τις αντιδράσεις για το έργο του Doyles Art Award, επανήλθε στο προσκήνιο και ένα παλαιότερο έργο της Allan, το Weight of the Mind’s Periapt. Το έργο ήταν φιναλίστ στο Darling Portrait Prize το 2022 και κέρδισε το Art Handler’s Award, αξίας 2.000 δολαρίων.

Σε αυτή την περίπτωση, η σύγκριση γίνεται με το Untitled (Two Heads on Gold) του Jean-Michel Basquiat, έργο του 1982. Ο πίνακας του Basquiat απεικονίζει δύο φιγούρες με σχεδόν ρομποτικά χαρακτηριστικά, έντονα περιγράμματα, νευρική γραμμή και την ωμή ενέργεια που χαρακτηρίζει το έργο του. Η μία μορφή έχει μυτερά μαλλιά, χαρακτηριστική μύτη σε σχήμα ανάποδου Τ, λευκά περιγράμματα στο πρόσωπο και λεπτά άκρα. Η δεύτερη μοιάζει πιο οργισμένη, σχεδόν ζομπική, σαν να βρίσκεται σε σύγκρουση με την πρώτη.

Το Weight of the Mind’s Periapt της Jane Allan, έργο που ήταν φιναλίστ στο Darling Portrait Prize το 2022 και κέρδισε το Art Handler’s Award.

Το Untitled (Two Heads on Gold) του Jean-Michel Basquiat, έργο του 1982 με το οποίο συγκρίνεται το Weight of the Mind’s Periapt της Jane Allan.

Στο Weight of the Mind’s Periapt, μία από τις μορφές της Allan έχει πολύ κοντινό σχήμα και παρόμοια χαρακτηριστικά: λευκά περιγράμματα, λεπτά άκρα, συγγενή στάση σώματος και ανάλογη γραμμική ένταση. Το υπόλοιπο έργο κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, με λέξεις, ονόματα, αριθμούς και μικρότερες εικόνες ζώων να καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της σύνθεσης.

Η National Portrait Gallery της Αυστραλίας αναγνώρισε ότι, την περίοδο της βράβευσης, οι υπεύθυνοι χειρισμού των έργων είχαν σημειώσει πως η Allan ήταν «σαφώς επηρεασμένη» από τον Basquiat. Το μουσείο δεν σχολίασε περαιτέρω τις ομοιότητες, υπενθυμίζοντας ότι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στα βραβεία του οφείλουν να δηλώνουν πως υποβάλλουν πρωτότυπο έργο.

Η Allan είχε περιγράψει το Weight of the Mind’s Periapt ως πορτρέτο του Warren, του ανθρώπου που τη φρόντισε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο υπέστη κάκωση στον νωτιαίο μυελό και έχασε την ανεξαρτησία της. Με βάση τη δική της περιγραφή, το έργο ήταν αφιερωμένο σε μια σχέση φροντίδας, εξάρτησης και ευγνωμοσύνης.

Αυτό κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σύνθετη. Από τη μία πλευρά, τα έργα συνοδεύονται από προσωπικές αφηγήσεις, τραύμα, μνήμη και εμπειρίες ζωής. Από την άλλη, οι ομοιότητες με ήδη υπάρχοντα έργα γνωστών καλλιτεχνών δύσκολα περνούν απαρατήρητες, ειδικά όταν συνδέονται με χρηματικά βραβεία και θεσμική αναγνώριση.

Ο Basquiat, που πέθανε το 1988 σε ηλικία 27 ετών, παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της νεοεξπρεσιονιστικής τέχνης. Το έργο του συνδέθηκε με ζητήματα ταυτότητας, φυλής, εξουσίας, φτώχειας, σεξουαλικότητας και βίας, ενώ η εικαστική του γλώσσα έχει επηρεάσει γενιές καλλιτεχνών. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η επίδρασή του είναι και δύσκολη περιοχή: η γραμμή του είναι τόσο αναγνωρίσιμη, ώστε κάθε υπερβολικά κοντινή αναφορά φαίνεται αμέσως.

Η υπόθεση της Allan ανοίγει ξανά ένα παλιό και πάντα άβολο ερώτημα στον χώρο της τέχνης. Πότε η επιρροή είναι δημιουργική συνομιλία με ένα έργο; Πότε η αναφορά γίνεται οικειοποίηση; Και πότε η ομοιότητα είναι τόσο έντονη ώστε να διαβάζεται ως αντιγραφή;

Στην περίπτωση της Jane Allan, το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο αιχμηρό, γιατί δεν αφορά ένα μόνο έργο ούτε μία μεμονωμένη σύμπτωση. Αφορά δύο διαφορετικές διακρίσεις, δύο διαφορετικούς καλλιτέχνες και δύο εικόνες που δοκιμάζουν τώρα όχι μόνο την ίδια, αλλά και τους θεσμούς που τις βράβευσαν.

με στοιχεία από Guardian