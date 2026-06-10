Ένας Μαστιγωμένος Σάτυρος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο Αθέατο Μουσείο, την επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ανασύρεται από τις αποθήκες του άλλη μια επιλεγμένη αρχαιότητα από τον κόσμο των αποθηκών.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τον ‘Μαστιγωμένο’ Σάτυρο. Πρόκειται για ένα μαρμάρινο αγαλμάτιο γυμνού Σατύρου των ρωμαϊκών χρόνων, που αρχικά κρατούσε στο ένα χέρι τον μικρό Διόνυσο.

Το σώμα του Σατύρου έχει υποστεί πολλαπλά βαθιά χτυπήματα και εκδορές από αιχμηρό εργαλείο, βλάβη που θα μπορούσε να αποδοθεί είτε στις συνθήκες εύρεσης του γλυπτού, είτε σε σκόπιμη ενέργεια για την κακοποίησή του.

Δαίμονες και πνεύματα της άγριας φύσης στην ελληνική μυθολογία, οι Σάτυροι αποτελούσαν αχώριστους συντρόφους του θεού Διόνυσου και συνδέονταν στενά με τα δάση, το κρασί, τη μουσική, το χορό και την αχαλίνωτη διασκέδαση.

Facebook Twitter ‘Μαστιγωμένος’ Σάτυρος, αρ. ευρ. ΕΑΜ Γ 4800 (Καρ. 971). Φωτ.: Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Facebook Twitter Απόσπασμα από τον κατάλογο της Συλλογής Καραπάνου με την περιγραφή του αγαλματίου Σατύρου (Καρ. 971). Φωτ.: Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Facebook Twitter ‘Μαστιγωμένος’ Σάτυρος, αρ. ευρ. ΕΑΜ Γ 4800 (Καρ. 971). Φωτ.: Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Απεικονίζονται με τη μορφή γενειοφόρων ανδρών με ζωώδη χαρακτηριστικά, ενώ αργότερα επικράτησε η απεικόνισή τους ως μισοί άνθρωποι και μισοί τράγοι ως παρόμοιοι με τους Ρωμαίους Φαύνους. Ήταν λάτρεις των απολαύσεων, του κρασιού και κυνηγούσαν τις Νύμφες.

Ο πιο γνωστός και σοφός από αυτούς ήταν ο Σειληνός. Μαζί με τις Μαινάδες αποτελούσαν τον θίασο που συνόδευε τον θεό Διόνυσο στις πορείες του. Είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σατυρικό δράμα, ένα είδος κωμωδίας της αρχαίας Αθήνας που παιζόταν στο τέλος των τραγικών τριλογιών.

Στις 21 Ιουνίου, στις 12 και 26 Ιουλίου, και στις 9 και 16 Αυγούστου ημέρα Κυριακή, καθώς και στις 17 Ιουνίου, στις 8 Ιουλίου, και στις 5 και 12 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στον χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για τον θίασο του Διονύσου και τις οργιαστικές λατρείες του, για τη σημασία της γυμνότητας στην ελληνορωμαϊκή γλυπτική και για τις ποικίλες επεμβάσεις σε αρχαία γλυπτά, με σκοπό τον εξαγνισμό ή την ακύρωση της δύναμής τους.

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά ή με την έγκαιρη προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Τηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4856, 2132144858, 2132144838