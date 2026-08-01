Ένας χαμένος πίνακας της Ελίζαμπεθ Μάρεϊ σώθηκε από κτίριο με αμίαντο έπειτα από 45 χρόνια

Ένας πίνακας της Ελίζαμπεθ Μάρεϊ που είχε χαθεί από το βλέμμα του κόσμου για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες βρέθηκε τελικά όχι σε κάποια ιδιωτική συλλογή, αλλά σε ένα εταιρικό κτίριο στη Βόρεια Καρολίνα, επιβαρυμένο με αμίαντο και έτοιμο για κατεδάφιση.

Το έργο είναι ο Bob, ένας μεγάλος πίνακας του 1977, κρίσιμος για τη στιγμή κατά την οποία η Μάρεϊ άρχισε να σπρώχνει τη ζωγραφική έξω από το συμβατικό ορθογώνιο του καμβά. Είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Paula Cooper Gallery στη Νέα Υόρκη το 1978 και στη συνέχεια αγοράστηκε από φαρμακευτική εταιρεία, για να εγκατασταθεί στα κεντρικά της στο Research Triangle Park της Βόρειας Καρολίνας.

Facebook Twitter Άποψη ομαδικής έκθεσης στην Paula Cooper Gallery στη Νέα Υόρκη, το 1978, την περίοδο όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο Bob της Ελίζαμπεθ Μάρεϊ. Φωτ.: Geoffrey Clements / Courtesy of Paula Cooper Gallery, New York

Εκεί έμεινε για δεκαετίες. Όχι κρυμμένος με την έννοια ενός έργου που φυλάσσεται προσεκτικά σε αποθήκη, αλλά σχεδόν χαμένος μέσα στην αδράνεια της εταιρικής ζωής. Το έργο ήταν άγνωστο ακόμη και σε μελετητές της Μάρεϊ, μιας από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες ζωγράφους της γενιάς της, και δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ σε μουσειακό πλαίσιο.

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Όταν το κτίριο όπου βρισκόταν ο πίνακας οδηγήθηκε προς κατεδάφιση, ο Bob διασώθηκε σε κακή κατάσταση. Το έργο δωρίστηκε το 2021 στο Nasher Museum of Art του Πανεπιστημίου Duke και πέρασε από εκτεταμένη συντήρηση, η οποία χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από επιχορήγηση 100.000 δολαρίων της Bank of America.

Η αποκατάσταση κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο. Ο πίνακας απέκτησε νέο τελάρο και δέχτηκε εξειδικευμένη φροντίδα για τις ρωγμές που είχαν προκληθεί από τον τρόπο με τον οποίο η Μάρεϊ δούλευε το χρώμα της, περνώντας συχνά νωπό χρώμα πάνω σε νωπό χρώμα. Το φθινόπωρο, το έργο αναμένεται να παρουσιαστεί στο κοινό στο Nasher, για πρώτη φορά ως μουσειακό εύρημα και όχι ως ξεχασμένο εταιρικό απόκτημα.

Η ιστορία του είναι ωραία όχι μόνο επειδή μοιάζει με μικρό καλλιτεχνικό θρίλερ διάσωσης. Είναι σημαντική επειδή ο Bob ανήκει σε μια περίοδο όπου η Μάρεϊ δοκίμαζε να αλλάξει τη συμπεριφορά της ζωγραφικής. Δεν ήθελε ο καμβάς να είναι απλώς μια επίπεδη επιφάνεια που δέχεται εικόνες. Ήθελε να αποκτήσει σώμα, όγκο, ιδιοτροπία, να βγαίνει προς τον θεατή σαν αντικείμενο που δεν υπακούει πλήρως ούτε στη ζωγραφική ούτε στη γλυπτική.

Facebook Twitter Εγκατάσταση έργων της Ελίζαμπεθ Μάρεϊ στην David Kordansky Gallery, το 2026. Οι διαμορφωμένοι καμβάδες της άλλαξαν την ιδέα της ζωγραφικής ως επίπεδης επιφάνειας. Φωτ.: Jeff McLane / Courtesy of David Kordansky Gallery

Αυτή η αναζήτηση θα γίνει πιο αναγνωρίσιμη στα έργα της δεκαετίας του 1980, όταν οι ακανόνιστοι, διαμορφωμένοι καμβάδες της θα την καθιερώσουν ως μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της αμερικανικής αφαίρεσης. Η Μάρεϊ αντλούσε ταυτόχρονα από τον κυβισμό, τον σουρεαλισμό, τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, την ποπ ενέργεια των κινουμένων σχεδίων και την καθημερινή ακαταστασία του σπιτιού. Τα έργα της μπορούσαν να μοιάζουν αυστηρά και παιχνιδιάρικα, δομημένα και εκρηκτικά, ζωγραφικά και σχεδόν σωματικά μαζί.

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Ο Bob βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση. Δεν είναι ακόμη η πλήρης, ώριμη γλώσσα των πιο γνωστών shaped canvases της. Είναι όμως ένα έργο όπου φαίνεται η μετακίνηση: ο πίνακας δεν κάθεται ήσυχα στον τοίχο, αλλά αρχίζει να αποκτά δική του μορφή. Οι πλευρές του δεν είναι ομοιόμορφες, η σύνθεση μοιάζει να περιστρέφεται, το σχήμα του τραβά το βλέμμα έξω από τα συνηθισμένα όρια της εικόνας.

Η επανεμφάνισή του έρχεται σε μια στιγμή όπου το έργο της Μάρεϊ ξαναδιαβάζεται με μεγαλύτερη ένταση. Η καλλιτέχνις, που πέθανε το 2007, είχε ήδη αναγνωριστεί όσο ζούσε: παρουσίασε έργα σε μεγάλες γκαλερί και είχε αναδρομική έκθεση στο MoMA το 2005. Παρ’ όλα αυτά, η θέση της μέσα στην ιστορία της αμερικανικής ζωγραφικής συχνά υπολειπόταν του εύρους της συμβολής της, όπως συνέβη με πολλές γυναίκες καλλιτέχνιδες που άλλαξαν τα όρια του μέσου τους χωρίς να πάρουν πάντα το αντίστοιχο κριτικό πλαίσιο στην εποχή τους.

Facebook Twitter Η Ελίζαμπεθ Μάρεϊ, Do the Dance του 2005. Η εκρηκτική της γλώσσα, ανάμεσα στην αφαίρεση, το καρτούν και το γλυπτικό σώμα του καμβά, επανεκτιμάται σήμερα με νέα ένταση. Φωτ.: © Estate of Elizabeth Murray / Artists Rights Society, New York

Γι’ αυτό η διάσωση του Bob δεν είναι απλώς μια ευχάριστη ιστορία συντήρησης. Είναι και μια μικρή διόρθωση ιστορίας. Ένα έργο που είχε πέσει έξω από το αρχείο επιστρέφει τη στιγμή που η Μάρεϊ επανεκτιμάται ως ζωγράφος που δεν αρκέστηκε να γεμίσει τον καμβά, αλλά τον ανάγκασε να αλλάξει σχήμα.

Υπάρχει κάτι σχεδόν ταιριαστό σε αυτή την καθυστερημένη επιστροφή. Ένας πίνακας για τη ζωγραφική που αρνείται να μείνει επίπεδη, που θέλει να επιβιώσει ως σώμα, γλίτωσε από ένα κτίριο έτοιμο να κατεδαφιστεί και ξαναβγαίνει στο φως με τις ρωγμές του φροντισμένες, όχι εξαφανισμένες.

Σαν να χρειάστηκε να χαθεί για δεκαετίες, για να φανεί τελικά πόσο μπροστά κοιτούσε.

Με στοιχεία από Artnet News, Nasher Museum of Art.