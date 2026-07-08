Ένας φοιτητής έκανε τα αρχεία του Met παιχνίδι

Η ψηφιακή συλλογή του Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, γνωστού ως Met, περιλαμβάνει εικόνες και δεδομένα για περισσότερα από 492.000 έργα δημόσιου τομέα. Για έναν επισκέπτη του διαδικτύου, αυτό μπορεί να μοιάζει περισσότερο με αχανές αρχείο παρά με ζωντανή εμπειρία. Ένας φοιτητής του University of Washington αποφάσισε να το μετατρέψει σε παιχνίδι.

Το Anthropeum, που δημιούργησε ο 21χρονος Matthew Chu, χρησιμοποιεί αντικείμενα από την open-access συλλογή του Met και δίνει κάθε μέρα στους παίκτες δέκα νέες προκλήσεις. Ο στόχος είναι απλός: να μαντέψουν από πού και από πότε προέρχεται κάθε αντικείμενο.

Ο παίκτης βλέπει μια εικόνα και μερικές βασικές πληροφορίες, βάζει μια πινέζα στον χάρτη και μετακινεί έναν δείκτη σε χρονογραμμή. Αν δυσκολευτεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει βοηθήματα. Όταν υποβάλει την απάντησή του, το παιχνίδι αποκαλύπτει τον σωστό τόπο και τη σωστή περίοδο, μαζί με μια πιο αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου.

Όπως και στο Wordle, το παιχνίδι ανανεώνεται καθημερινά. Η διαφορά είναι ότι εδώ η καθημερινή δοκιμασία δεν αφορά μια λέξη, αλλά ένα κομμάτι πολιτισμού: ένα αγγείο, ένα γλυπτό, ένα κόσμημα, ένα αρχαίο θραύσμα, ένα αντικείμενο που μπορεί να ταξιδεύει από τη Μεσόγειο μέχρι τις Άνδεις.

Αγγείο σε σχήμα αιλουροειδούς, έργο καλλιτέχνη του πολιτισμού Wari, περίπου 600–900 μ.Χ. /Metropolitan Museum of Art

Το Met δεν συνδέεται επίσημα με το Anthropeum. Το παιχνίδι όμως πατά πάνω στην πολιτική ανοιχτής πρόσβασης του μουσείου, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση εικόνων και δεδομένων για έργα δημόσιου τομέα. Από το 2017, το μουσείο διαθέτει μεγάλο μέρος της συλλογής του με άδεια Creative Commons Zero, επιτρέποντας σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, δημιουργούς και απλούς χρήστες να κατεβάζουν, να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούν το υλικό.

Ο Chu θέλει το Anthropeum να λειτουργεί όχι μόνο ως παιχνίδι γνώσεων, αλλά και ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Η ιδέα δεν είναι να επιβεβαιώνει κανείς όσα ήδη ξέρει, αλλά να συναντά αντικείμενα που δεν θα έψαχνε ποτέ μόνος του.

Κάπου εκεί βρίσκεται και το ενδιαφέρον του. Το μουσείο δεν περιορίζεται στην αίθουσα ούτε στο ψηφιακό του αρχείο.

Μπορεί να γίνει καθημερινή συνήθεια, παιχνίδι, περιέργεια, μικρή άσκηση προσανατολισμού μέσα στον χρόνο και τη γεωγραφία της τέχνης.

με στοιχεία από Smithsonian