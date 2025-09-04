Ένας από τους φτερωτούς λέοντες του Αγίου Μάρκου στη Βενετία έχει φτιαχτεί εν μέρει στην Κίνα

Το μεγάλο χάλκινο άγαλμα ενός φτερωτού λιονταριού που βρίσκεται στην κορυφή ενός από τους δύο γρανιτένιους κίονες στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας παρακολουθεί την πόλη εδώ και αιώνες.

Όμως Ιταλοί επιστήμονες βρήκαν τώρα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το εμβληματικό άγαλμα κατασκευάστηκε τουλάχιστον εν μέρει στην Κίνα και πιθανώς κατέληξε στη Βενετία μέσω του Δρόμου του Μεταξιού, αφού το έφεραν ο πατέρας και ο θείος του εμπόρου και εξερευνητή Μάρκο Πόλο.

Σε έρευνα που πρόκειται να δημοσιευθεί στο περιοδικό Antiquity, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα διαπίστωσαν ότι το μετάλλευμα χαλκού που χρησιμοποιήθηκε για τη χύτευση του βενετσιάνικου φτερωτού λιονταριού εξορύχτηκε στη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ στην Κίνα.

Η προηγμένη ανάλυση ισοτόπων μολύβδου σε δείγματα του λιονταριού έδειξε ότι ο χαλκός που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προερχόταν από την περιοχή του κατώτερου τμήματος του Γιανγκτσέ στη νοτιοανατολική Κίνα. "Τα ισότοπα μολύβδου παρέχουν ένα αξιόπιστο μέσο για τη σύνδεση των μετάλλων με τα αρχικά κοιτάσματα μεταλλευμάτων τους", έγραψαν οι επιστήμονες.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το λιοντάρι έχει ομοιότητες με το είδος του αγάλματος που θα μπορούσε να φυλάει έναν τάφο κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας των Τανγκ, η οποία κυβέρνησε την Κίνα από το 618 έως το 907 μ.Χ.

Οι επιστήμονες πρότειναν ότι ολόκληρο το άγαλμα θα μπορούσε να είχε μεταφερθεί στη Βενετία αφού το συνάντησαν ο Νικολό και ο Μαφφέο Πόλο κατά την επίσκεψή τους στη μογγολική αυλή του Χανμπαλίκ, του σημερινού Πεκίνου. Μόλις έφτασε στη Βενετία, πιθανότατα τροποποιήθηκε ώστε να μοιάζει με το έμβλημα της Δημοκρατίας - το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου.

Μια οπτική εξέταση του αγάλματος έδειξε ότι είχε κέρατα, πράγμα που σήμαινε ότι έμοιαζε περισσότερο με ένα zhènmùshòu, ένα λιοντάρι φύλακα που απέτρεπε τα κακά πνεύματα από τους τάφους κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τανγκ. Πιστεύεται ότι τα κέρατα αφαιρέθηκαν αργότερα και τα αυτιά κοντύνθηκαν για να προσαρμοστεί περισσότερο στο λιοντάρι του Αγίου Μάρκου.

Το σύμβολο είναι πανταχού παρόν στη Βενετία, σε κτίρια και νομίσματα. Είναι επίσης το έμβλημα του κορυφαίου βραβείου του φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, του Χρυσού Λέοντα.

Ωστόσο, ελάχιστα είναι γνωστά για την ιστορία του αγάλματος. "Δεν ξέρουμε πότε έφτασε το γλυπτό στη Βενετία, πού ανακατασκευάστηκε, ποιος το έκανε ή πότε στήθηκε στη στήλη όπου είναι ορατό μέχρι σήμερα", δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Massimo Vidale. Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η μελέτη τους δείχνει όντως τη γεωγραφική εμβέλεια της Βενετικής Δημοκρατίας, μιας από τις μεγάλες εμπορικές δυνάμεις της μεσαιωνικής Ευρώπης, και τη διασύνδεση του κόσμου της.

Οι μελετητές είχαν προηγουμένως προτείνει ότι το γλυπτό προερχόταν από τη Μεσοποταμία (σημερινό Ιράκ), την αρχαία Περσία ή την αρχαία Ελλάδα.

"Η Βενετία είναι μια πόλη γεμάτη μυστήρια, αλλά ένα έχει λυθεί: το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου είναι κινέζικο και περπάτησε στο δρόμο του μεταξιού", δήλωσε ο Vidale.

Με πληροφορίες από Guardian