Ένα σύνθημα, ονόματα και ένα σκίτσο εντοπίστηκαν χαραγμένα σε οχυρώσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν ονόματα και σκίτσα που άφησαν οι κατασκευαστές των οχυρώσεων που είχαν εγκατασταθεί σε μια παραλία του Φάιφ της Σκωτίας πριν από 86 χρόνια, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν το 1940 για την άμυνα ενάντια στην απειλή γερμανικής εισβολής.

Μια ομάδα του φιλανθρωπικού ιδρύματος Scape του Πανεπιστημίου του St Andrews κατέγραψε ένα σκίτσο στρατιώτη και σημάδια που άφησαν εργαλεία τα οποία είχαν πατηθεί στο σκυρόδεμα ενώ ήταν ακόμα υγρό.

Το Scape ανέφερε ότι τμήματα της «δυναμικής» ακτογραμμής κινδύνευαν από διάβρωση.

Η ομάδα του Scape είχε τη βοήθεια εθελοντών και συναδέλφων από το Πανεπιστήμιο του St Andrews.

Το Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποίησε αισθητήρες για να εντοπίσει τοποθεσίες που ήταν κρυμμένες κάτω από την άμμο.

Τι εντοπίστηκε

Από πολλούς από τους θαμμένους αντιαρματικούς κύβους είναι ορατές μόνο οι κορυφές, και μερικοί από αυτούς είχαν σημαδευτεί από τους κατασκευαστές τους.

Ο αρχαιολόγος καθηγητής Τομ Ντόσον ανέφερε ότι σε έναν κύβο οι κατασκευαστές πίεσαν ένα σφυρί και ένα λοστό στο υγρό τσιμέντο, δημιουργώντας το περίγραμμα των εργαλείων τους.

Ένας άλλος κύβος έφερε το περίγραμμα ενός γαλλικού κλειδιού, μαζί με τα αρχικά AMPC, που σημαίνουν «Auxiliary Military Pioneer Corps» (Βοηθητικό Σώμα Στρατιωτικών Πρωτοπόρων).

Ο Ντόσον είπε: «Αυτός ο κύβος φέρει επίσης την επιγραφή "The Kiddies", ένα παρατσούκλι για τη Σκωτσέζικη Φρουρά, αν και δεν είναι σίγουρο αν αυτό είναι το νόημα».

«Ο κύβος φέρει επίσης διάφορα ονόματα, όπως Sgt Ince, T Gates, HB Moss και Georgina, μαζί με ένα σκίτσο προσώπου ενός χαμογελαστού στρατιώτη με μεταλλικό κράνος».

Φωτ.: Scape

Ο Ντόσον είπε ότι η ομάδα εντυπωσιάστηκε όταν βρήκε γραμμένο «no passaran» πάνω σε έναν κύβο.

Είπε ότι φαινόταν σαν κάποιος να είχε προσπαθήσει να γράψει «no pasaran», ένα αντιφασιστικό σύνθημα από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο του 1936-39, το οποίο μεταφράζεται ως «δεν θα περάσετε».

Ο Ντόσον ανέφερε ότι η φράση χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από ορισμένους, ενώ αποτελεί και τον τίτλο ενός σινγκλ που κυκλοφόρησε πέρυσι από το σκωτσέζικο indie συγκρότημα The Bluebells, γνωστό για το hit τους «Young at Heart».

«Στον κύβο αυτό διακρίνεται επίσης το περίγραμμα μιας μορφής, που απεικονίζεται προφίλ με ψηλό γιακά», είπε ο Ντόσον.

Τα αμυντικά έργα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Σκωτία

Σε πολλές παραλίες και ακτές της Σκωτίας είναι ορατά αμυντικά έργα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα αμυντικά έργα περιλαμβάνουν τσιμεντένια μπλοκ και μεγαλύτερες κατασκευές που ονομάζονται «pillboxes», ενώ σε άλλες περιοχές υπάρχουν ερείπια ξύλινων πασσάλων που είχαν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την αποβίβαση στρατευμάτων με ανεμόπτερα.

Η Scape καταγράφει εδώ και 25 χρόνια παράκτιους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή.

Φωτ.: Scape

Το 2022, συνεργάστηκε με εθελοντές για να καταγράψει ψαροπαγίδες κατασκευασμένες από ογκόλιθους και ξύλινους πασσάλους που κάποτε στήριζαν δίχτυα για την αλιεία ψαριών κατά μήκος της ακτής του Moray Firth.

Κοντά στο Newton of Petty, ανατολικά του Inverness, κατέγραψαν τα ερείπια ενός παλιρροιακού μύλου του 17ου αιώνα, ενώ στη δυτική ακτή του κόλπου Findhorn στο Moray, ένα «νεκροταφείο» από μεγάλα ιστιοφόρα σκάφη αλιείας ρέγγας των αρχών του 20ού αιώνα.

Με πληροφορίες από BBC