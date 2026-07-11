ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Πολιτισμός

Ένα σύνθημα, ονόματα και ένα σκίτσο εντοπίστηκαν χαραγμένα σε οχυρώσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Τα τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές της Σκωτίας το 1940

The LiFO team
The LiFO team
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΚΙΤΣΟ ΣΥΝΘΗΜΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Scape
0

Οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν ονόματα και σκίτσα που άφησαν οι κατασκευαστές των οχυρώσεων που είχαν εγκατασταθεί σε μια παραλία του Φάιφ της Σκωτίας πριν από 86 χρόνια, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν το 1940 για την άμυνα ενάντια στην απειλή γερμανικής εισβολής.

Μια ομάδα του φιλανθρωπικού ιδρύματος Scape του Πανεπιστημίου του St Andrews κατέγραψε ένα σκίτσο στρατιώτη και σημάδια που άφησαν εργαλεία τα οποία είχαν πατηθεί στο σκυρόδεμα ενώ ήταν ακόμα υγρό.

Το Scape ανέφερε ότι τμήματα της «δυναμικής» ακτογραμμής κινδύνευαν από διάβρωση.

Η ομάδα του Scape είχε τη βοήθεια εθελοντών και συναδέλφων από το Πανεπιστήμιο του St Andrews.

Το Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποίησε αισθητήρες για να εντοπίσει τοποθεσίες που ήταν κρυμμένες κάτω από την άμμο.

Τι εντοπίστηκε

Από πολλούς από τους θαμμένους αντιαρματικούς κύβους είναι ορατές μόνο οι κορυφές, και μερικοί από αυτούς είχαν σημαδευτεί από τους κατασκευαστές τους.

Ο αρχαιολόγος καθηγητής Τομ Ντόσον ανέφερε ότι σε έναν κύβο οι κατασκευαστές πίεσαν ένα σφυρί και ένα λοστό στο υγρό τσιμέντο, δημιουργώντας το περίγραμμα των εργαλείων τους.

Ένας άλλος κύβος έφερε το περίγραμμα ενός γαλλικού κλειδιού, μαζί με τα αρχικά AMPC, που σημαίνουν «Auxiliary Military Pioneer Corps» (Βοηθητικό Σώμα Στρατιωτικών Πρωτοπόρων).

Ο Ντόσον είπε: «Αυτός ο κύβος φέρει επίσης την επιγραφή "The Kiddies", ένα παρατσούκλι για τη Σκωτσέζικη Φρουρά, αν και δεν είναι σίγουρο αν αυτό είναι το νόημα».

«Ο κύβος φέρει επίσης διάφορα ονόματα, όπως Sgt Ince, T Gates, HB Moss και Georgina, μαζί με ένα σκίτσο προσώπου ενός χαμογελαστού στρατιώτη με μεταλλικό κράνος».

Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΚΙΤΣΟ ΣΥΝΘΗΜΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Scape

Ο Ντόσον είπε ότι η ομάδα εντυπωσιάστηκε όταν βρήκε γραμμένο «no passaran» πάνω σε έναν κύβο.

Είπε ότι φαινόταν σαν κάποιος να είχε προσπαθήσει να γράψει «no pasaran», ένα αντιφασιστικό σύνθημα από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο του 1936-39, το οποίο μεταφράζεται ως «δεν θα περάσετε».

Ο Ντόσον ανέφερε ότι η φράση χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από ορισμένους, ενώ αποτελεί και τον τίτλο ενός σινγκλ που κυκλοφόρησε πέρυσι από το σκωτσέζικο indie συγκρότημα The Bluebells, γνωστό για το hit τους «Young at Heart».

«Στον κύβο αυτό διακρίνεται επίσης το περίγραμμα μιας μορφής, που απεικονίζεται προφίλ με ψηλό γιακά», είπε ο Ντόσον.

Τα αμυντικά έργα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Σκωτία

Σε πολλές παραλίες και ακτές της Σκωτίας είναι ορατά αμυντικά έργα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα αμυντικά έργα περιλαμβάνουν τσιμεντένια μπλοκ και μεγαλύτερες κατασκευές που ονομάζονται «pillboxes», ενώ σε άλλες περιοχές υπάρχουν ερείπια ξύλινων πασσάλων που είχαν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την αποβίβαση στρατευμάτων με ανεμόπτερα.

Η Scape καταγράφει εδώ και 25 χρόνια παράκτιους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή.

Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΚΙΤΣΟ ΣΥΝΘΗΜΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Scape

Το 2022, συνεργάστηκε με εθελοντές για να καταγράψει ψαροπαγίδες κατασκευασμένες από ογκόλιθους και ξύλινους πασσάλους που κάποτε στήριζαν δίχτυα για την αλιεία ψαριών κατά μήκος της ακτής του Moray Firth.

Κοντά στο Newton of Petty, ανατολικά του Inverness, κατέγραψαν τα ερείπια ενός παλιρροιακού μύλου του 17ου αιώνα, ενώ στη δυτική ακτή του κόλπου Findhorn στο Moray, ένα «νεκροταφείο» από μεγάλα ιστιοφόρα σκάφη αλιείας ρέγγας των αρχών του 20ού αιώνα.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο ιερός μετεωρίτης των Μπουνουρόνγκ που κατέληξε σε πωλητήριο μουσείου στο Λονδίνο

Πολιτισμός / Ο ιερός μετεωρίτης των Μπουνουρόνγκ που κατέληξε σε πωλητήριο μουσείου στο Λονδίνο

Ένας βράχος 3,5 τόνων που έπεσε από τα αστέρια, έγινε αποικιακό τρόπαιο, κατέληξε σε πωλητήριο μουσείου στο Λονδίνο και παραμένει για τους Μπουνουρόνγκ μια ανοιχτή πληγή στη γη τους.
THE LIFO TEAM
Το Μπάκιγχαμ ξαναγέμισε τους τοίχους του με Ρούμπενς, Βερμέερ και Ρέμπραντ

Πολιτισμός / Το Μπάκιγχαμ ξαναγέμισε τους τοίχους του με Ρούμπενς, Βερμέερ και Ρέμπραντ

Το Μπάκιγχαμ εγκαταλείπει την αραιή, μοντέρνα μουσειακή παρουσίαση και γεμίζει ξανά την Picture Gallery με 120 πίνακες, από Ρούμπενς και Ρέμπραντ μέχρι Βερμέερ και Καραβάτζο, σε ένα θεαματικό κρέμασμα που θυμίζει 19ο αιώνα.
THE LIFO TEAM
Τα μουσεία ξαναγράφουν τους ηθικούς τους κανόνες ύστερα από 22 χρόνια

Πολιτισμός / Τα μουσεία ξαναγράφουν τους ηθικούς τους κανόνες ύστερα από 22 χρόνια

Τι οφείλει να κάνει ένα μουσείο με λεηλατημένες αρχαιότητες, ανθρώπινα λείψανα, εικόνες που αναπαράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη και χορηγούς που ζητούν ανταλλάγματα; Ο νέος διεθνής κώδικας δεοντολογίας επιχειρεί να απαντήσει σε έναν κόσμο που άλλαξε πολύ από το 2004.
THE LIFO TEAM
Το σπίτι που έσωσε 45 ανθρώπους επιστρέφει στην πατρίδα του ύστερα από 134 χρόνια

Πολιτισμός / Το σπίτι που έσωσε 45 ανθρώπους επιστρέφει στην πατρίδα του ύστερα από 134 χρόνια

Χτίστηκε ως μαορί οίκος συνάντησης, άντεξε μια φονική ηφαιστειακή έκρηξη και πουλήθηκε για 50 λίρες σε έναν βρετανό αριστοκράτη. Για τους απογόνους της, όμως, η Hinemihi δεν είναι κτίσμα ούτε έκθεμα. Είναι μια πρόγονος που ετοιμάζεται να επιστρέψει.
THE LIFO TEAM
Πώς ο Κρίστοφερ Νόλαν κατασκεύασε τη δική του αρχαιότητα για την «Οδύσσεια»

Πολιτισμός / Πώς ο Κρίστοφερ Νόλαν κατασκεύασε τη δική του αρχαιότητα για την «Οδύσσεια»

Πραγματικά πλοία, ανοιχτές θάλασσες, έξι χώρες και 91 ημέρες γυρισμάτων: ο Κρίστοφερ Νόλαν μετέτρεψε το ομηρικό ταξίδι σε κινηματογραφική δοκιμασία απορρίπτοντας παράλληλα όλα όσα το Χόλιγουντ μάς έμαθε να θεωρούμε «αρχαία Ελλάδα».
THE LIFO TEAM
Ο πιανίστας που μίλησε για τη Γάζα έχασε τη δικαστική μάχη με τη Συμφωνική της Μελβούρνης

Πολιτισμός / Ο πιανίστας που μίλησε για τη Γάζα έχασε τη δικαστική μάχη με τη Συμφωνική της Μελβούρνης

Ο Τζέισον Γκίλαμ μίλησε από τη σκηνή για τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Η ορχήστρα ακύρωσε την επόμενη εμφάνισή του και το δικαστήριο έκρινε ότι είχε δικαίωμα να προστατεύσει τη φήμη της.
THE LIFO TEAM
Η Γαλλία επέστρεψε στη Συρία 23 αρχαιότητες που έμειναν στο Παρίσι επί 15 χρόνια

Πολιτισμός / Η Γαλλία επέστρεψε στη Συρία 23 αρχαιότητες που έμειναν στο Παρίσι επί 15 χρόνια

Πήγαν στο Παρίσι για μια έκθεση λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, 23 συριακές αρχαιότητες επέστρεψαν επιτέλους στη Δαμασκό , εκεί όπου ανήκαν εξαρχής.
THE LIFO TEAM
Η Ινδία λογόκρινε ταινία και τα χωριά του Παντζάμπ έκαναν τους ναούς κινηματογράφους

Πολιτισμός / Η Ινδία λογόκρινε ταινία και τα χωριά του Παντζάμπ έκαναν τους ναούς κινηματογράφους

Η Ινδία λογόκρινε μια ταινία για τις εξαφανίσεις και τις μυστικές αποτεφρώσεις στο Παντζάμπ. Εκείνη βγήκε από την πλατφόρμα, πέρασε από χέρι σε χέρι και τώρα προβάλλεται στις αυλές των σιχικών ναών, μπροστά σε οικογένειες που ακόμη πενθούν.
THE LIFO TEAM
 
 