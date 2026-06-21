ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ένα σημειωματάριο 800 ετών βρέθηκε σε μεσαιωνική τουαλέτα στη Γερμανία

Εντυπωσιακή είναι η κατάσταση διατήρησης ακόμη και της δερμάτινης θήκης του μικρού σημειωματάριου, η οποία μοιάζει σχεδόν σύγχρονη παρά το πέρασμα των αιώνων

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑ Facebook Twitter
Φωτ.: LWL-Archaologie fur Westfalen/Emad Daood
0

Αρχαιολόγοι στη Γερμανία έφεραν στο φως ένα μεσαιωνικό σημειωματάριο ηλικίας περίπου 700 έως 800 ετών, το οποίο διατηρήθηκε σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση μέσα σε αποχωρητήριο της εποχής.

Το αντικείμενο ανακαλύφθηκε στο Πάντερμπορν, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιούνται ενόψει της κατασκευής νέου διοικητικού κτιρίου. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το σημειωματάριο σε ένα από τα πέντε μεσαιωνικά αποχωρητήρια που αποκαλύφθηκαν στον χώρο.

Παρότι η σύνδεση ενός αρχαιολογικού ευρήματος με αποχωρητήριο μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιοι χώροι αποτελούν συχνά πολύτιμες πηγές πληροφοριών για την καθημερινότητα παλαιότερων εποχών. Όπως ανέφερε η επικεφαλής πολιτιστικών υποθέσεων του Περιφερειακού Συνδέσμου Βεστφαλίας-Λίππε (LWL), Μπάρμπαρα Ρούσχοφ-Πάρτσινγκερ, τα μεσαιωνικά αποχωρητήρια συχνά διατηρούν αντικείμενα και οργανικά υλικά που σπάνια επιβιώνουν σε άλλες συνθήκες.

Το σημειωματάριο έχει διαστάσεις μόλις 10 επί 7,5 εκατοστά και αποτελείται από ξύλινες πινακίδες καλυμμένες με κερί, οι οποίες προστατεύονται από δερμάτινο κάλυμμα διακοσμημένο με μοτίβο κρίνου. Την εποχή εκείνη, οι χρήστες χάραζαν πάνω στο κερί σημειώσεις με ειδική γραφίδα και μπορούσαν στη συνέχεια να τις σβήσουν και να ξαναγράψουν.

Το εύρημα περιλαμβάνει συνολικά δέκα σελίδες, ενώ οι οκτώ φέρουν γραφή και στις δύο όψεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το κείμενο είναι γραμμένο στα λατινικά και φαίνεται να προέρχεται από το ίδιο χέρι.

Ένα σημειωματάριο 800 ετών βρέθηκε σε μεσαιωνική τουαλέτα στη Γερμανία Facebook Twitter
Φωτ.: LWL-Archaologie fur Westfalen/Emad Daood

Μεταξωτά υφάσματα και λατινικά κείμενα δείχνουν εύπορους ιδιοκτήτες

Το σημειωματάριο ενδέχεται να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για το περιεχόμενο των σημειώσεων που περιέχει, αλλά και για τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούσαν. Κατά τον Μεσαίωνα, το κέντρο του Πάντερμπορν κατοικούνταν κυρίως από εύπορους πολίτες και εμπόρους, οι οποίοι συγκαταλέγονταν στις λίγες κοινωνικές ομάδες που διέθεταν τις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης που απαιτούσε η χρήση ενός τέτοιου αντικειμένου.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι και άλλα ευρήματα από το ίδιο αποχωρητήριο ενισχύουν την εικόνα μιας οικονομικά εύρωστης κοινότητας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν υπολείμματα μεταξωτού υφάσματος, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για προσωπική υγιεινή. Η παρουσία μεταξιού σε έναν τέτοιο χώρο θεωρείται ένδειξη υψηλού κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου για τα δεδομένα της εποχής.

Η εξαιρετική κατάσταση διατήρησης του σημειωματάριου οφείλεται ακριβώς στο περιβάλλον μέσα στο οποίο βρέθηκε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υγρασία, η απουσία οξυγόνου και η σφραγισμένη κατάσταση του αποχωρητηρίου εμπόδισαν την αποσύνθεση των οργανικών υλικών, επιτρέποντας στο ξύλο, το δέρμα και το κερί να επιβιώσουν για αιώνες.

Εντυπωσιακή είναι η κατάσταση διατήρησης ακόμη και της δερμάτινης θήκης του μικρού σημειωματάριου, η οποία μοιάζει σχεδόν σύγχρονη παρά το πέρασμα των αιώνων.

Ένα σημειωματάριο 800 ετών βρέθηκε σε μεσαιωνική τουαλέτα στη Γερμανία Facebook Twitter
Φωτ.: LWL-Archaologie fur Westfalen/Emad Daood

Η συντηρήτρια του LWL, Ζουζάνε Μπρέτσελ, ανέφερε ότι αρχικά το αντικείμενο ήταν σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστεί, καθώς βρισκόταν εγκλωβισμένο μέσα σε μια συμπαγή μάζα υγρού χώματος. Μόνο κατά τη διαδικασία καθαρισμού στο εργαστήριο συντήρησης του Μίνστερ αποκαλύφθηκε η πραγματική του φύση.

Όπως σημείωσε, οι σελίδες παρέμειναν σφιχτά πιεσμένες μεταξύ τους επί αιώνες, γεγονός που προστάτευσε το κερί από παραμορφώσεις και φθορές. Η ίδια παρατήρησε μάλιστα ότι, παρά το πέρασμα επτά ή οκτώ αιώνων, το εύρημα διατηρούσε ακόμη μια ιδιαίτερα δυσάρεστη οσμή.

Η αποκρυπτογράφηση του περιεχομένου θα απαιτήσει μήνες εργασίας

Οι εργασίες συντήρησης και μελέτης του ευρήματος αναμένεται να διαρκέσουν έως και έναν χρόνο, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να κατανοήσουν πλήρως τόσο την κατασκευή όσο και το περιεχόμενό του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το κείμενο που έχει διασωθεί στις σελίδες του. 

Ένα σημειωματάριο 800 ετών βρέθηκε σε μεσαιωνική τουαλέτα στη Γερμανία Facebook Twitter
Φωτ.: LWL-Archaologie fur Westfalen/Emad Daood

Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι οι σημειώσεις θα προσφέρουν μια σπάνια εικόνα της καθημερινής ζωής, των εμπορικών δραστηριοτήτων ή των διοικητικών πρακτικών που επικρατούσαν στο Πάντερμπορν κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα.

Ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα προσωπικό αντικείμενο καθημερινής χρήσης και όχι για επίσημο έγγραφο ή θρησκευτικό χειρόγραφο, το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο. Τέτοια αντικείμενα σπανίως διασώζονται και ακόμη πιο σπάνια διατηρούνται σε κατάσταση που επιτρέπει την ανάγνωση του περιεχομένου τους αιώνες αργότερα.

Για τους ερευνητές, η πραγματική σημασία της ανακάλυψης ίσως αποκαλυφθεί μόνο όταν οι σελίδες του μικρού σημειωματάριου «μιλήσουν» ξανά, έπειτα από περίπου οκτώ αιώνες σιωπής.

Με πληροφορίες από Euronews

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσο βρόμικοι ήταν οι άνθρωποι τον Μεσαίωνα;

Ηχητικά Άρθρα / Πόσο βρόμικοι ήταν οι άνθρωποι κατά τον Μεσαίωνα;

Η ζωή σε μια μεγαλούπολη του Μεσαίωνα δεν είχε καμία σχέση με τη ρομαντική εικόνα που συχνά παρουσιάζουν οι ταινίες εποχής. Στους στενούς δρόμους της, μέσα στη ζέστη, οι άνθρωποι ζούσαν κυριολεκτικά μέσα στη βρομιά –χωρίς αποχέτευση, χωρίς βασικές συνθήκες υγιεινής, και σχεδόν χωρίς μπάνιο.
M. HULOT

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΟΥΒΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πολιτισμός / Λούβρο: Ο νέος διευθυντής προειδοποιεί ότι το μουσείο «αρχίζει να εξαντλεί τις δυνατότητές του»

Αντιμέτωπο με γηρασμένες υποδομές και αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης βρίσκεται το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, σύμφωνα με τον νέο διευθυντή του.
THE LIFO TEAM
ΣΑΜ ΑΛΤΜΑΝ OPENAI AMAZON

Πολιτισμός / Η Amazon εγκαταλείπει τη βιογραφική ταινία για τον Σαμ Άλτμαν ενώ επενδύει δισεκατομμύρια στην OpenAI

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματά της και σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα κολακευτικά τον Άλτμαν
THE LIFO TEAM
Ο Κιθ Ρίτσαρντς έγινε προπάππους και φοβάται την AI περισσότερο από το θάνατο

Πολιτισμός / Ο Κιθ Ρίτσαρντς έγινε προπάππους και φοβάται την AI περισσότερο από το θάνατο

Λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues, ο 82χρονος κιθαρίστας μιλά για το σώμα του, τον Μικ Τζάγκερ, την τεχνολογία, τον Τσακ Μπέρι και τα «παλιά κόλπα» που εξακολουθεί να εμπιστεύεται.
THE LIFO TEAM
Ο Ryan McGinley επιστρέφει στη νύχτα της Νέας Υόρκης

Πολιτισμός / Ο Ryan McGinley επιστρέφει στη νύχτα της Νέας Υόρκης

Στη νέα του έκθεση Night Shift στο Jeffrey Deitch, ο Αμερικανός φωτογράφος γυρίζει μετά από χρόνια στους δρόμους της πόλης που τον έκανε γνωστό, φωτογραφίζοντας γυμνά σώματα, queer φίλους, γέφυρες, τούνελ, σκουπίδια, φώτα και τη μεταμεσονύχτια ενέργεια της Νέας Υόρκης.
THE LIFO TEAM
Αυτός ο ήλιος όλους θα μας κάψει

Πολιτισμός / Αυτός ο ήλιος όλους θα μας κάψει: οι κουίρ ζωές του Asafe Ghalib που δεν χαμηλώνουν το βλέμμα

Στο Under The Same Sun, ο Βραζιλιάνος φωτογράφος ταξιδεύει σε επτά χώρες της Λατινικής Αμερικής και φτιάχνει ένα τρυφερό, σωματικό αρχείο queer ζωών που δεν χωρούν στις γνώριμες εικόνες της φτώχειας, της βίας, του εξωτισμού ή του Pride θεάματος
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Το BBC ξαναδιαβάζει τον Ιάκωβο Α΄ μέσα από τους άντρες που αγάπησε

Πολιτισμός / Το BBC ξαναδιαβάζει τον Ιάκωβο Α΄ μέσα από τους άντρες που αγάπησε

Το νέο ντοκιμαντέρ Queen James βασίζεται στο βιβλίο του ιστορικού Γκάρεθ Ράσελ και εξετάζει τις στενές σχέσεις του βασιλιά με τους άντρες συντρόφους του, πέρα από τη βικτωριανή σιωπή που σκέπασε για χρόνια την ιστορία τους.
THE LIFO TEAM
Η Μιράντα Τζουλάι πάει στο Άσπεν για να μιλήσει για το σώμα μέσα στο τοπίο

Πολιτισμός / Η Μιράντα Τζουλάι πάει στο Άσπεν για να μιλήσει για το σώμα μέσα στο τοπίο

Η συγγραφέας, καλλιτέχνιδα και σκηνοθέτις θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του AIR Festival του Aspen Art Museum, που φέτος συνδέει την περφόρμανς με τη φύση, την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και την εικαστική σκέψη.
THE LIFO TEAM
 
 