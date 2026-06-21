Ένα σημειωματάριο 800 ετών βρέθηκε σε μεσαιωνική τουαλέτα στη Γερμανία

Αρχαιολόγοι στη Γερμανία έφεραν στο φως ένα μεσαιωνικό σημειωματάριο ηλικίας περίπου 700 έως 800 ετών, το οποίο διατηρήθηκε σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση μέσα σε αποχωρητήριο της εποχής.

Το αντικείμενο ανακαλύφθηκε στο Πάντερμπορν, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιούνται ενόψει της κατασκευής νέου διοικητικού κτιρίου. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το σημειωματάριο σε ένα από τα πέντε μεσαιωνικά αποχωρητήρια που αποκαλύφθηκαν στον χώρο.

Παρότι η σύνδεση ενός αρχαιολογικού ευρήματος με αποχωρητήριο μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιοι χώροι αποτελούν συχνά πολύτιμες πηγές πληροφοριών για την καθημερινότητα παλαιότερων εποχών. Όπως ανέφερε η επικεφαλής πολιτιστικών υποθέσεων του Περιφερειακού Συνδέσμου Βεστφαλίας-Λίππε (LWL), Μπάρμπαρα Ρούσχοφ-Πάρτσινγκερ, τα μεσαιωνικά αποχωρητήρια συχνά διατηρούν αντικείμενα και οργανικά υλικά που σπάνια επιβιώνουν σε άλλες συνθήκες.

Το σημειωματάριο έχει διαστάσεις μόλις 10 επί 7,5 εκατοστά και αποτελείται από ξύλινες πινακίδες καλυμμένες με κερί, οι οποίες προστατεύονται από δερμάτινο κάλυμμα διακοσμημένο με μοτίβο κρίνου. Την εποχή εκείνη, οι χρήστες χάραζαν πάνω στο κερί σημειώσεις με ειδική γραφίδα και μπορούσαν στη συνέχεια να τις σβήσουν και να ξαναγράψουν.

Το εύρημα περιλαμβάνει συνολικά δέκα σελίδες, ενώ οι οκτώ φέρουν γραφή και στις δύο όψεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το κείμενο είναι γραμμένο στα λατινικά και φαίνεται να προέρχεται από το ίδιο χέρι.

Facebook Twitter Φωτ.: LWL-Archaologie fur Westfalen/Emad Daood

Μεταξωτά υφάσματα και λατινικά κείμενα δείχνουν εύπορους ιδιοκτήτες

Το σημειωματάριο ενδέχεται να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για το περιεχόμενο των σημειώσεων που περιέχει, αλλά και για τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούσαν. Κατά τον Μεσαίωνα, το κέντρο του Πάντερμπορν κατοικούνταν κυρίως από εύπορους πολίτες και εμπόρους, οι οποίοι συγκαταλέγονταν στις λίγες κοινωνικές ομάδες που διέθεταν τις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης που απαιτούσε η χρήση ενός τέτοιου αντικειμένου.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι και άλλα ευρήματα από το ίδιο αποχωρητήριο ενισχύουν την εικόνα μιας οικονομικά εύρωστης κοινότητας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν υπολείμματα μεταξωτού υφάσματος, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για προσωπική υγιεινή. Η παρουσία μεταξιού σε έναν τέτοιο χώρο θεωρείται ένδειξη υψηλού κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου για τα δεδομένα της εποχής.

Η εξαιρετική κατάσταση διατήρησης του σημειωματάριου οφείλεται ακριβώς στο περιβάλλον μέσα στο οποίο βρέθηκε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υγρασία, η απουσία οξυγόνου και η σφραγισμένη κατάσταση του αποχωρητηρίου εμπόδισαν την αποσύνθεση των οργανικών υλικών, επιτρέποντας στο ξύλο, το δέρμα και το κερί να επιβιώσουν για αιώνες.

Εντυπωσιακή είναι η κατάσταση διατήρησης ακόμη και της δερμάτινης θήκης του μικρού σημειωματάριου, η οποία μοιάζει σχεδόν σύγχρονη παρά το πέρασμα των αιώνων.

Facebook Twitter Φωτ.: LWL-Archaologie fur Westfalen/Emad Daood

Η συντηρήτρια του LWL, Ζουζάνε Μπρέτσελ, ανέφερε ότι αρχικά το αντικείμενο ήταν σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστεί, καθώς βρισκόταν εγκλωβισμένο μέσα σε μια συμπαγή μάζα υγρού χώματος. Μόνο κατά τη διαδικασία καθαρισμού στο εργαστήριο συντήρησης του Μίνστερ αποκαλύφθηκε η πραγματική του φύση.

Όπως σημείωσε, οι σελίδες παρέμειναν σφιχτά πιεσμένες μεταξύ τους επί αιώνες, γεγονός που προστάτευσε το κερί από παραμορφώσεις και φθορές. Η ίδια παρατήρησε μάλιστα ότι, παρά το πέρασμα επτά ή οκτώ αιώνων, το εύρημα διατηρούσε ακόμη μια ιδιαίτερα δυσάρεστη οσμή.

Η αποκρυπτογράφηση του περιεχομένου θα απαιτήσει μήνες εργασίας

Οι εργασίες συντήρησης και μελέτης του ευρήματος αναμένεται να διαρκέσουν έως και έναν χρόνο, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να κατανοήσουν πλήρως τόσο την κατασκευή όσο και το περιεχόμενό του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το κείμενο που έχει διασωθεί στις σελίδες του.

Facebook Twitter Φωτ.: LWL-Archaologie fur Westfalen/Emad Daood

Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι οι σημειώσεις θα προσφέρουν μια σπάνια εικόνα της καθημερινής ζωής, των εμπορικών δραστηριοτήτων ή των διοικητικών πρακτικών που επικρατούσαν στο Πάντερμπορν κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα.

Ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα προσωπικό αντικείμενο καθημερινής χρήσης και όχι για επίσημο έγγραφο ή θρησκευτικό χειρόγραφο, το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο. Τέτοια αντικείμενα σπανίως διασώζονται και ακόμη πιο σπάνια διατηρούνται σε κατάσταση που επιτρέπει την ανάγνωση του περιεχομένου τους αιώνες αργότερα.

Για τους ερευνητές, η πραγματική σημασία της ανακάλυψης ίσως αποκαλυφθεί μόνο όταν οι σελίδες του μικρού σημειωματάριου «μιλήσουν» ξανά, έπειτα από περίπου οκτώ αιώνες σιωπής.

Με πληροφορίες από Euronews

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